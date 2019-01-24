Rail Baltica — дорога на войну с Россией

Рига, , 18:31 — REGNUM Rail Baltica признана важным объектом военной мобильности. Об этом заявил и.о. председателя правления RB Rail Игнас Дягтис, сообщает Латвийское радио 4.

Таким образом, руководство RB Rail официально признало, что новая железнодорожная магистраль может использоваться для переброски вооруженных сил ЕС и НАТО.

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Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году.

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