



Нижний Новгород

На прошлой неделе в Нижегородской области не обошлось без налёта скандальности. Областные чиновники не смогли на заседании комитета нижегородского парламента защитить программу по борьбе с коррупцией, которую депутаты назвали «законом для хороших отчётов», не содержащим реальных мер борьбы. Более того, по мнению депутатов, закон вводит «палочную систему» вместо реальной борьбы с этим явлением, хотя сами авторы настаивали, что предложенные меры позволят ежегодно на 20% сокращать число коррупционных нарушений. Председатель профильного комитета областного парламента Дмитрий Малухин заметил также, что требования результативности проверок слабо связаны с их эффективностью, а это «принципиальная ошибка», и «для проверяющего это прямое указание к придиркам». В итоге документ отправили на доработку.

Кадровый вопрос также решали на прошлой неделе в регионе. На должность министра социальной политики закончен отборочный этап, и осталось 11 кандидатов — все нижегородцы, что гарантирует, что кресло в правительстве займёт не варяг. Помимо этого, в транспортном департаменте администрации Нижнего Новгорода сменился руководитель — ушла Елена Кузнецова, а на её место назначена директор проблемного муниципального перевозчика Елена Лекомцева. Кроме выполнения основной работы Лекомцева должна руководить двумя главными муниципальными перевозчиками, у которых уже не первый год наблюдаются финансовые проблемы. В нижегородской мэрии ещё одно новое лицо — главой нижегородского департамента культуры стал советник мэра, бывший шоумен Роман Беагон.

В деле бывшего главы администрации Нижнего Новгорода, экс-зампредседателя Заксобрания Олега Сорокина добрались до приговора. Обвинение требует для него 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 460,8 млн рублей. Приговор огласят 12 марта.

Продолжается обсуждение важного вопроса — строительства низконапорного гидроузла, который призван возобновить судоходство на одном из участков. На неделе в Балахне была создана общественная экспертная комиссия по вопросам строительства. Её задача — защита мнений и предложений жителей района, так как, по словам главы района Алексея Левковича, они «не увидели конкретики от проектантов». Были у членов комиссии претензии и к отсутствию «научно обоснованного варианта защиты предприятий и домов». Итоги общественных слушаний станут базой, на основании которой областное правительство будет вести переговоры с заказчиком гидроузла.

Government-nnov.ru Проект низконапорного гидроузла

Из ярких событий экономики можно отметить планы по созданию региональной геоинформационной системы, поручение по которой уже дано профильным ведомствам. Задача новой системы — систематизированный свод сведений об участках в области, об инженерных коммуникациях, о строениях и градостроительных ограничениях, информации из генеральных планов региона.

Минфин области отчитался об исполнении бюджета за январь 2019 года: доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10%, составив 10,4 млрд рублей, а расходы были исполнены на 12,6 млрд рублей.

В Дзержинске у недобросовестного собственника могут изъять здание кинотеатра «Родина», истцом в деле выступило управление государственной охраны объектов культурного наследия. По мнению специалистов управления, физлица-собственники не предпринимают никаких мер по содержанию здания, что ведёт к утрате им своего исторического значения.

На прошлой неделе в области также утвердили госпрограмму «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской области», в которой будут участвовать все муниципалитеты. Для сравнения: на сегодня «всего 28 районов имеет соответствующие полномочия».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписали протокол о намерениях сотрудничества, что позволит расширить товарооборот с имеющихся почти 10 млрд рублей. Из области в округ планируется поставлять суда, произведенные на предприятиях региона, а также оборудование для добычи сжиженного природного газа для реализации новых проектов. Также Нижегородская область заинтересована в импорте рыбы и морепродуктов из северного региона.

Состоялось первое заседание экспертного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. План же документа должны утвердить до 1 июня 2019 года. Нижегородский губернатор отметил, что «стратегия — это «живой» документ, который может и должен меняться, не теряя при этом своей созидательной сути». До 1 августа 2019 года экспертным советом будут проанализированы региональные государственные программы на соответствие их Стратегии развития, а также представлены предложения по их корректировке.

Government-nnov.ru Заседание экспертного совета

В Нижегородской области подсчитали число проблемных домов, их оказалось 112. В них привлечены средства около 6400 граждан-дольщиков. 43 недостроенных дома признаны проблемными объектами. В реестр обманутых дольщиков включены 2157 человек.

Для разрешения сложившейся ситуации в области будет отработана пилотная схема по достройке проблемных домов. Об этом стало известно по итогам рабочего совещания, которое провел в Москве вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. АО «ДОМ.РФ» и Минстрою РФ были даны поручения «подготовить модель и провести аудит наиболее масштабных объектов долевого строительства».

В Заксобрании Нижегородской области прошла очередная сессия, на которой в состав парламента приняли директора физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф» города Володарска Ирину Гончарову, которой был передан мандат ушедшего досрочно Евгения Кузьмина, а также на сессии озвучили фамилии тех депутатов, к которым у прокуратуры были претензии в 2018 году по декларациям, но все они отделались замечаниями.

Ещё на сессии в двух чтениях приняли изменения в бюджет, который после этого перестал быть бездефицитным, утвердили 15 человек в Общественную палату области, поддержали инициативу по внесению в Госдуму проекта изменений в федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и КоАП РФ. Последние, по мнению некоторых депутатов, «станут эффективным способом по противодействию нарушениям законодательства», а также окажут существенное влияние на борьбу с незаконными регулярными перевозками, упорядочат рынок автоперевозок и повысят безопасность пассажиров.

На сессии депутаты приняли обращение к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву о необходимости нормативно-правового регулирования вопросов по осуществлению испытания сортов сельскохозяйственных растений на хозяйственную полезность. Федеральным властям предложено «сохранить систему государственного сортоиспытания сельскохозяйственных растений, контролировать российские и зарубежные селекционные достижения», для чего «необходимы испытания на хозяйственную полезность, которые должны обязательно проводиться».

Government-nnov.ru Сельское хозяйство

Предстоящее 800-летие Нижнего Новгорода обсудили вице-премьер РФ Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Финансовые просьбы региона о выделении дополнительного финансирования были поддержаны, но сумма пока не сообщается, подробности обещают огласить в апреле. Помимо этого, вице-премьер поручил Минстрою России и «ДОМ.РФ» вместе с нижегородским правительством подготовить предложения по внедрению комплексного подхода к развитию исторических территорий.

Строителей станции метро «Стрелка», сданной в июне 2018 года в Нижнем Новгороде, проверят на возможное хищение 150 млн рублей. Следствие считает, что на первом этапе строительства ещё три года назад «за счет приписок на поставку бентонита было похищено около 150 млн рублей», и в итоге муниципальный заказчик оплатил гораздо большее количество минерального порошка, чем было реально поставлено.

Громким происшествием стала стрельба возле школы №121 Нижнего Новгорода, но в итоге всё закончилось делом о хулиганстве, а самих стрелков уже выпустили под подписку о невыезде. Пострадавших в деле нет, а школа во время инцидента работала в штатном режиме.

Борьба с коррупцией: почему завернули закон?

На прошлой неделе областные чиновники на заседании комитета нижегородского парламента не смогли защитить программу по борьбе с коррупцией, которую депутаты назвали «законом для хороших отчетов», не содержащим реальных мер борьбы.

Обсуждение программы, необходимость принятия которой связана с реализацией норм федерального и регионального законодательства о противодействии коррупции, в том числе президентского указа, прошло на внеочередном заседание комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Заксобрания 28 февраля.

Директор департамента государственной гражданской и муниципальной службы управления делами правительства и развития кадрового потенциала области Светлана Капралова, представлявшая документ, отметила, что в программу заложили более 40 мероприятий, которые реализуются с 2014 года, а в 2019 году планируется обучить 53 человека, работающих в сфере антикоррупционного просвещения. В планах — социологические исследования.

«Коррупция является препятствием для развития государства. Для нас важным индикатором эффективности принимаемых антикоррупционных мер в первую очередь станет сокращение количества коррупционных проявлений на территории Нижегородской области. В том числе считаю важным уже на первоначальном этапе сократить возможность коррупционных действий, минимизируя участие государства в экономике. Нужно делать эту работу сообща и системно, но в любом случае без изменения отношения в обществе к явлению коррупции не удастся ничего сделать максимально эффективно», — сказал председатель комитета Дмитрий Малухин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Он же добавил, что требование результативности проверок слабо связано с их эффективностью.

«Это принципиальная ошибка. Мы получим палочную систему, когда проверяющие будут заострять и усугублять различные факты, чтобы в 90% случаев выявить правонарушения. Для проверяющего это прямое указание к придиркам», — цитирует народного избранника газета «Коммерсантъ».

Малухин также предложил в качестве альтернативы лишения мандата применять «конкретные экономические решения по распоряжению имуществом, позволяющие получать личную выгоду».

Сами авторы настаивали, что предложенные меры позволят ежегодно на 20% сокращать число коррупционных нарушений, но убедить депутатов они не смогли, и документ вернулся на доработку.

Кадровый вопрос

Кадровый вопрос также решали на прошлой неделе в регионе. На должность министра социальной политики закончен отборочный этап, и осталось 11 кандидатов — все нижегородцы, что гарантирует, что кресло в правительстве займёт не варяг. Отбор проходил через сайт «Команда правительства».

«Среди кандидатов есть люди, которые работали в социальной сфере, представители социальных учреждений. Есть те, кто, на первый взгляд, далеки от этой сферы, но готовы развиваться. Посмотрим, как они себя проявят. До апреля мы планируем провести все этапы отбора и представить кандидатуры губернатору на утверждение», — отметила член экспертной комиссии, зампредседателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

Очный этап будет проходить весь март. В рамках него кандидатам предстоят тестирование, работа с психологами, деловая игра и решение 20 социальных наказов, выбранных из числа предложений жителей.

voron77 Министерство социальной политики Нижегородской области

Помимо этого, в транспортном департаменте администрации Нижнего Новгорода сменился руководитель — ушла Елена Кузнецова, а на её место назначена директор проблемного муниципального перевозчика Елена Лекомцева. Кроме выполнения основной работы Лекомцева должна руководить двумя главными муниципальными перевозчиками, у которых уже не один год наблюдаются финансовые проблемы.

«Елена Кузнецова, по ставшей недоброй в Нижнем Новгороде традиции, уходит с должности директора городского департамента транспорта через год после своего назначения. Больше двух лет на этом посту не продержался никто», — пишет издание nn.ru

Примечательно: одно из возглавляемых Лекомцевой муниципальных предприятий 2018 год закончило с убытком почти на 0,5 млрд рублей.

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В нижегородской мэрии ещё одно новое лицо — главой нижегородского департамента культуры стал советник мэра, бывший шоумен Роман Беагон.

«Известный нижегородский шоумен Роман Беагон ради кресла главы департамента культуры Нижнего Новгорода поставит крест на своей карьере ведущего (по крайней мере, пока). По его словам, «иначе быть эффективным просто не получится». Быстрых и ярких изменений Беагон не обещает, но «долгая и кропотливая» работа будет», — пишет издание Newsnn.

Дело Сорокина

В деле бывшего главы администрации Нижнего Новгорода, экс-зампредседателя Заксобрания Олега Сорокина, обвиняемого по двум статьям — получение взятки и похищении человека, — добрались до приговора. Обвинение требует для него 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 460,8 млн рублей. Приговор огласят 12 марта.

Admgor.nnov.ru Олег Сорокин

Для бывших полицейских, фигурирующих в том же деле, прокурор просит 7−8 лет лишения свободы, но защита настаивает на оправдании всех подсудимых.

«Защиту, заявившую более десятка отводов судье, ограничивали в предоставлении доказательств и отказывали в многочисленных ходатайствах. Гособвинение отказалось от допроса части свидетелей. Вероятно, большая скорость судебного процесса связана с тем, что в апреле истекает 15-летний срок давности привлечения к уголовной ответственности по обвинению в похищении человека», — пишет газета «Коммерсантъ».

Напомним, бывшего чиновника задержали в декабре 2017 года, предъявив обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Следствие считало, что, будучи главой администрации, Сорокин получил крупную взятку за общее покровительство и попустительство по службе. Позднее Олегу Сорокину предъявили обвинение в похищении человека, хотя защита и настаивает, что это было лишь следственный эксперимент. По второму эпизоду с Сорокиным проходят два бывших сотрудника полиции.

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Низконапорный гидроузел: контроль общественности

Продолжаются обсуждения важного вопроса — строительства низконапорного гидроузла, который призван возобновить судоходство на одном из участков. На неделе в Балахне была создана общественная экспертная комиссия по вопросам строительства. Её задача — защита мнений и предложений жителей района.

«Мы не увидели конкретики от проектантов. При этом каждый житель Балахны хочет понимать, затронет ли его домовладение или садовый участок строительство гидроузла, и какие проектировщиками предприняты меры для того, чтобы обезопасить людей. Задача общественной комиссии — решить вопросы, которые будут возникать при строительстве гидроузла, и обезопасить жителей района от проблем, которые могут возникнуть в связи со строительством», — заявил глава администации Балахнинского района Алексей Левкович.

Итоги общественных слушаний станут базой, на основании которой областное правительство будет вести переговоры с заказчиком гидроузла.

Government-nnov.ru Строительство нижегородского низконапорного гидроузла

Инициировал создание комиссии председатель совета директоров балахнинских промышленных предприятий Александр Алексеев:

«Нам не показали ни одного научно обоснованного варианта защиты наших предприятий и домов. Мы привлекаем как общественность, так и научные силы для того, чтобы рассказать о возможных последствиях и о том, что можно предложить региональному правительству и заказчику, чтобы сделать этот проект компенсированным, или выбрать другой проект, более рациональный с точки зрения решения вопроса, финансирования и воздействия на территории».

В свою очередь замгубернатора Сергей Морозов поблагодарил жителей и активистов от общественности за внимание к проблеме, отметив, что власти региона приложит максимум усилий для того, чтобы замечания были учтены проектировщиком в окончательном документе, который будет вынесен на госэкспертизу.

«Мы не услышали ответы на многие вопросы, в том числе на те, которые губернатор Нижегородской области Глеб Никитин озвучивал на встрече с заместителем министра транспорта РФ, руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Юрием Цветковым. Нас интересует, как строительство гидроузла скажется на каждом конкретном домовладении. Глава региона настаивает на том, чтобы по каждому населенному пункту были отражены конкретные мероприятия, доведены до жителей и до региональных властей», — сказал Морозов.

Напомним, вопрос по поводу 54-километрового участка от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов стоит остро. Из-за того, что отметка Чебоксарского водохранилища вместо проектных 68 метров составляет 63 метра, на участке лимитируется пропускная способность и затрудняется судоходство. Гидроэнергетики и власти Чувашии системно выступают за 68-ю отметку, подчеркивая, что предлагаемый нижегородскими властями проект в виде строительства низконапорной плотины «поможет в решении только одной проблемы — судового хода, и то лишь на небольшой период времени».

Против такого решения — власти Нижегородской области и Марий Эл, которые опасаются затопления территорий регионов.

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Иван Слива Чебоксарская ГЭС

Акценты экономики

Из ярких событий экономики можно отметить планы по созданию региональной геоинформационной системы, поручение по которой уже дано профильным ведомствам. Задача новой системы — систематизированный свод сведений об участках в области, об инженерных коммуникациях, о строениях и градостроительных ограничениях, информации из генеральных планов региона.

«Сейчас эту информацию в одном месте получить нельзя — только в разрозненных базах данных. Потенциальные инвесторы, жители региона должны иметь возможность на одной платформе узнать о координатах и площади интересующих их для работы и проживания земельных участков, техническом состоянии зданий. В системе также должны быть отмечены границы зон с особыми условиями использования, рассказано об ограничениях, которые на них действуют», — заявил нижегородский губернатор Глеб Никитин, уточнив, что с помощью новой системы возможен дистанционный мониторинг использования сельхозземель, лесных угодий.

Минфин области отчитался об исполнении бюджета за январь 2019 года: доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10%, составив 10,4 млрд рублей, а расходы были исполнены на 12,6 млрд рублей. Областной бюджет исполнил доходную часть за январь на 9,3 млрд рублей, где на налоговые и неналоговые доходы приходилось 7,7 млрд рублей — на 22,2% больше, чем за тот же месяц 2018 года. Расходы областного бюджета исполнены в объеме 11,4 млрд рублей.

В Дзержинске у недобросовестного собственника могут изъять здание кинотеатра «Родина», истцом в деле выступило управление государственной охраны объектов культурного наследия. По мнению специалистов управления, физлица-собственники не предпринимают никаких мер по содержанию здания 1958 года постройки, что ведёт к утрате им своего исторического значения.

Напомним, некогда популярный у жителей города кинотеатр закрыли в начале 1990-х, а в 2002 году здание вместе с участком перешло в частные руки.

Если иск Дзержинский городской суд удовлетворит, то изъятое имущество будет реализовано с публичных торгов для передачи его новому собственнику и проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

VovanAZ Кинотеатр «Родина». Дзержинск

На прошлой неделе в области также утвердили госпрограмму «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской области», в которой будут участвовать все муниципалитеты. Для справки: на сегодня всего 28 районов имеют соответствующие полномочия. Одно из направлений программы — информирование граждан об их правах как потребителей. В рамках программы власти планируют серьезно увеличить объемы этой работы, повышая правовую грамотность.

На прошлой неделе также состоялась встреча нижегородского губернатора Глеба Никитина и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Стороны подписали протокол о намерениях сотрудничества, что позволит расширить товарооборот с имеющихся почти 10 млрд рублей.

«Импорт природного газа из Ямало-Ненецкого автономного округа вырос в 3,6 раза, а экспорт из Нижегородской области был увеличен за счет поставок стальных труб и автомобильного транспорта. У регионов еще много потенциальных направлений сотрудничества. В частности, планируется поставлять суда, произведенные на предприятиях региона, а также оборудование для добычи сжиженного природного газа для реализации новых проектов в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, Нижегородская область заинтересована в импорте рыбы и морепродуктов из северного региона», — отметил нижегородский губернатор.

Состоялось на прошлой неделе и первое заседание экспертного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. План же документа должны утвердить до 1 июня 2019 года.

Глеб Никитин отметил, что «стратегия — это «живой» документ, который может и должен меняться, не теряя при этом своей созидательной сути». До 1 августа 2019 года экспертным советом будут проанализированы региональные государственные программы на соответствие их Стратегии развития, а также представлены предложения по их корректировке.

«Приоритетом первого этапа, который приходится на 2019−2020 годы, является трансформация системы управления регионом и активное участие в национальных проектах. Поскольку стратегические цели Нижегородской области пересекаются с национальным целями и проектами, обозначенными указом президента, до 2024 года часть проектов Стратегии финансово обеспечена. В то же время, учитывая масштабность стратегических замыслов, мы не можем ограничиваться федеральными ресурсами. Необходимо изыскать внутренние источники роста. Чтобы выбрать наиболее оптимальные пути реализации стратегических инициатив, очень важно участие активных и компетентных людей», — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков.

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Government-nnov.ru Заседание экспертного совета

Нижегородская область станет пилотным регионом для отработки новой схемы по достройке проблемных домов за счет бюджетов всех уровней. На начало февраля 2019 года таковых объектов в области оказалось 112. В них вложили средства около 6400 граждан-дольщиков. 43 недостроенных дома признаны проблемными объектами. В реестр обманутых дольщиков включены 2157 человек. О том, что в области будет отработана пилотная схема по достройке проблемных домов, стало известно по итогам рабочего совещания, которое провел в Москве вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

«Правительство приступило к программе достройки объектов незавершенного строительства, а также помогает субъектам РФ в ситуации восстановления прав граждан. В частности, сегодня обсудили системные решения проблем старых долгостроев на территории Нижегородской области. Были даны поручения ДОМ. РФ и Минстрою РФ подготовить модель и провести аудит наиболее масштабных объектов долевого строительства. Держим ситуацию на контроле», — отметил Виталий Мутко, добавив, что ведомства в ближайшее время проведут оценку ряда проблемных объектов в Нижегородской области на предмет необходимых средств для завершения их строительства.

Уже следующим этапом будет формирование модели финансирования их достройки, включая возможности финансирования из средств федерального, регионального бюджетов и средств Фонда защиты дольщиков.

Глеб Никитин уточнил, что «в решении проблемы долгостроев регионам не справиться без поддержки федеральной власти».

Депутатская сессия

В Заксобрании Нижегородской области 28 февраля 2019 года прошла очередная сессия. В рамках заседания депутаты приняли в свои ряды директора физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф» города Володарска Ирину Гончарову, которой был передан мандат ушедшего досрочно Евгения Кузьмина. Гончарова окончила Республиканский педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы» (г. Ташкент) и «Институт бизнеса и политики» по специальности «юриспруденция» (г. Москва).

Bestalex Заксобрание Нижегородской области

Также на сессии озвучили фамилии тех депутатов, к которым у прокуратуры были претензии в 2018 году по декларациям, но все они отделались замечаниями. Зампредседателя регионального парламента Александр Табачников рассказал, что в 2018 году прокуратура внесла представления в отношении шести депутатов по итогам проверок справок о доходах.

«Так, 16 мая было внесено представление по Владиславу Атмахову (ЛДПР). По данному факту была проведена проверка, замечания устранены. 25 сентября были внесены представления по депутатам Валерию Анисимову («Единая Россия»), ВладимируБуланову (КПРФ), Вадиму Рыбину («Единая Россия»), Игорю Тюрину («Единая Россия»), Николаю Шкилеву («Единая Россия»). Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного собрания Нижегородской области, также провела проверки. Замечания были устранены, наличие умысла в действиях депутатов не установлено», — уточнило издание «Нижний Сейчас».

Также на сессии в двух чтениях приняли изменения в бюджет, который после этого перестал быть бездефицитным. После одобренных поправок параметры областного бюджета на 2019 год выглядят следующим образом: доходы — 166 млрд 58 млн рублей (увеличены на 473,9 млн рублей), расходы — 171 млрд 20 млн рублей (увеличены на 5,4 млн рублей), дефицит — 4 млрд 962 млн рублей (увеличен на 4 млрд 962 млн рублей).

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима уточнила, дефицит бюджета — технический, и связан с направлением остатков средств, сложившихся на начало 2019 года, на расходную часть бюджета.

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Government-nnov.ru Ольга Сулима

28 февраля депутаты также утвердили 15 человек в Общественную палату области из 45. По закону, парламент должен выбрать 15 человек из списка кандидатов, выдвинутых зарегистрированными на территории области некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными объединениями.

«Сегодня мнение Общественной палаты учитывается и при рассмотрении проектов законов, и при работе на местах. В конце 2018 года ее члены активно участвовали в обсуждении вносимых изменений в профильный закон, регулирующих их деятельность. В Законодательном собрании неоднократно поднимался вопрос о финансировании палаты. Будет создан аппарат Общественной палаты для осуществления управленческих функций. Кроме того, большую помощь Общественная палата оказала на президентских и губернаторских выборах в прошлом году — она готовила наблюдателей и непосредственно участвовала в работе избирательных участков», — отметил глава комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Дмитрий Малухин.

В день сессии депутаты поддержали инициативу по внесению в Госдуму проекта изменений в федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и КоАП РФ. Законопроект направлен на совершенствование законодательства по противодействию нелегальным перевозкам пассажиров и багажа.

«Уверен, что предлагаемые меры станут эффективным способом по противодействию нарушениям законодательства. Считаю, что внесение предлагаемых изменений окажет существенное влияние на борьбу с незаконными регулярными перевозками, упорядочит рынок автоперевозок и повысит безопасность пассажиров», — отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

На сессии депутаты приняли обращение к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву о необходимости нормативно-правового регулирования вопросов по осуществлению испытания сортов сельскохозяйственных растений на хозяйственную полезность. Федеральным властям предложено «сохранить систему государственного сортоиспытания сельскохозяйственных растений, контролировать российские и зарубежные селекционные достижения», для чего «необходимы испытания на хозяйственную полезность, которые должны обязательно проводиться».

Нижегородские депутаты предложили прописать в федеральном законе проведение обязательных испытаний сортов растений на хозяйственную полезность, чтобы выявлять высокоурожайные сорта, приспособленные к местным природным условиям.

Government-nnov.ru Сельское хозяйство

Юбилей: финансовый вопрос

Предстоящее 800-летие Нижнего Новгорода обсудили вице-премьер РФ Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, 800-летие столицы региона будут отмечать в 2021 году. В рамках подготовки к юбилею планируется провести «редевелопмент» центральной части города, включая составление перечня объектов ценной градостроительной среды, а также планируется строительство ряда объектов, преображение Кремля. Вот только средств, изначально определённых на юбилей, недостаточно.

Первоначальная сумма была 826 млн рублей. Этих денег, по признанию областных властей, не хватит на все планы, поэтому Глеб Никитин обратился к федеральным властям с просьбой увеличить финансирование.

1 марта в Москве вице-премьер РФ Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили планы по подготовке юбилея.

«Обсуждение прошло в конструктивном формате, наши предложения были поддержаны. Вице-премьер поручил федеральным органам исполнительной власти вместе с представителями Нижегородской области сформировать совместные предложения к началу апреля. Также мы договорились в ближайшее время провести в Нижнем Новгороде заседание организационного комитета», — отметил Никитин после встречи.

Известно, что вице-премьер поручил Минстрою России и правительственному АО «ДОМ.РФ» вместе с областными властями подготовить предложения по внедрению комплексного подхода к развитию исторических территорий.

«В Москве прошло заседание оргкомитета по 800-летию Нижнего Новгорода. Глеб Никитин говорит, что Виталий Мутко поддержал предложения нижегородского правительства. Вот только сами эти предложения до сих пор никто не видел. То есть — никакой конкретики. Но обещают до апреля сформировать некий «список нижегородских мечт». А потом ещё и провести заседание оргкомитета в Нижнем», — написал на своей странице в соцсетях нижегородский обозреватель Андрей Вовк.

Government-nnov.ru Рабочее совещание по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода

Хищение на «Стрелке»: кто ответит?

Строителей станции метро «Стрелка», сданной в июне 2018 года в Нижнем Новгороде, проверят на возможное хищение 150 млн рублей. Следствие считает, что на первом этапе строительства ещё три года назад «за счет приписок на поставку бентонита было похищено около 150 млн рублей», и в итоге муниципальный заказчик оплатил гораздо большее количество минерального порошка, чем было реально поставлено.

Напомним, работы по муниципальному контракту были проведены на сумму 10,39 млрд рублей. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта было получено 31 мая 2018 года, официально станцию сдали 12 июня, но всё ещё продолжают «подчищать хвосты» и устранять недочёты. Генподрядчик — московская строительная компания «Управление строительства-620» (ООО СК УС-620).

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Расследование дела о мошенничестве началось в Главном управлении МВД по Нижегородской области в феврале, оно касалось возможных хищений при строительстве станции метро.

«Дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств лицами из числа руководителей подрядной строительной организации», — цитирует представителей ведомства издание «Коммерсантъ», которое выяснило, что претензии следственных органов касаются поставок на стройку порошка бентонита, который при смешивании с водой разбухает и увеличивается в размерах в 14−16 раз, превращаясь в стойкую глинистую смесь.

Следствие считает, что на котлован станции было поставлено около 600 тонн бентонита, а по документам закупка была порядка 16 тыс. тонн.

«По объемам это несколько грузовых эшелонов, полгорода можно засыпать. Такое явно избыточное количество бентонита значилось в сметах. Однако проверявшие документацию многочисленные контролирующие органы, в том числе «Стройконтроль-2018», ничего подозрительного не заметили», — цитирует издание источник в полиции.

Government-nnov.ru Станция метро «Стрелка»

Завышенные сметы были оплачены муниципальным заказчиком — главным управлением по строительству метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода, поэтому потерпевшим по делу может стать администрация. Конкретных обвиняемых в деле пока нет, а «внутри общей цены произошла некая подвижка, и бюджет никак не пострадал» — ущерб формально был погашен за счет недоплаты строителям по другим видам работ.

Стрельба возле школы: хулиганские разборки

Громким происшествием стала стрельба возле школы №121 Нижнего Новгорода, но в итоге всё закончилось делом о хулиганстве, а самих стрелков уже выпустили под подписку о невыезде. Школа во время инцидента работала в штатном режиме. Сотрудники полиции установили, что в результате конфликта между несколькими гражданами один из них получил ранение из травматического пистолета.

1 марта в 9:40 в полицию поступило сообщение о выстрелах на Московском шоссе, и нижегородские СМИ тут же сообщили, что рядом находится школа, наведя панику среди родителей учеников.

«В 9:55 шел урок. В школу прибежали люди, которые сказали, что им нужна помощь. Охрана незамедлительно вызвала полицию и сообщила о происходящем мне. Я спустилась вниз, чтобы контролировать ситуацию», — цитирует директора школы №121 Елену Молодцову издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Молодцова уточнила, что участники конфликта оставались за школьным турникетом до приезда полиции, учеников данное происшествие никак не коснулось, а школа работала в обычном режиме.

Позднее стало известно, что произошел конфликт между несколькими гражданами, по делу были задержаны двое из них — в возрасте 53 и 27 лет. По инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.

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