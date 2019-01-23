В конце прошлой недели Рашид Махия, зимбабвийский активист и защитник гражданских свобод, пришел в полицейский участок и попросил его арестовать. Рашид Махия был тут же арестован и обвинен в подрывной деятельности. «Он обвиняется в подрыве конституционно избранного правительства», — сообщил журналистам его адвокат Тондераи Бхатасара.

Флаг Зимбабве

Махия является председателем коалиции «Кризис в Зимбабве», объединяющей правозащитные и социальные группы. Рашид Махия сдался после того, как неизвестные в камуфляже совершили налет на его дом, когда, к счастью, его не было дома. «Мы приняли решение, что было бы разумно передать себя в руки легальным полицейским в полицейском участке, чем ждать, пока [на Махия] нападут силовики», — сказал Бхатасара.

ИА REGNUM уже неоднократно рассказывало читателям о волне насилия против активистов и простого населения со стороны армии и полувоенных легализованных формирований, не утруждающих себя юридическими формальностями. И хотя президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил насилие силовиков в отношении протестующих в Хараре «предательством идей нового Зимбабве», ни один аналитик, специализирующийся на политике в регионе, всерьез не рассматривает возможность того, что силовики действуют не по прямому указанию действующего президента.

Обвинения против Махии строятся на материалах встречи, организованной им в декабре, в которой приняли участие несколько лидеров неправительственных организаций. По словам адвоката Тондераи Бхатасары, следователи утверждают, что он использовал собрание, чтобы призвать другие группы и других зимбабвийцев «подорвать избранное правительство».

За день до ареста Рашида Махия полиция арестовала популярную актрису стэнд-ап жанра Саманту Курею только за то, что она появилась на съемочной площадке популярного онлайн-сатирического телеканала «Бастоп ТиВи» в полицейской форме. «Ее забрали из ее дома и доставили в полицейский участок, где ее [несколько часов] допрашивали о том, где и для чего она раздобыла форму», — заявил журналистам Кумбирай Мафунда, представитель зимбабвийской Ассоциации юристов по правам человека.

Протесты вспыхнули по всей стране после объявления в первой декаде января о том, что цены на топливо удвоятся. Правительство объявило, что повышение цен предпринято для предотвращения нехватки топлива и пресечения незаконной торговли топливом. Цены на бензин выросли с $1,24 доллара за литр до $3,31 доллара, а дизельного топлива — с $1,35 доллара за литр до $3,11 доллара. Цена на топливо в Зимбабве устанавливается правительством, и все бензозаправочные станции обязаны продавать топливо по этой цене, привязанной к доллару США. Президент Мнангагва лично объявил об увеличении и быстро улетел в европейское турне, включавшее в себя участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Al Jazeera English Роберт Мугабе

В стране, которая уже стоит на грани гуманитарной катастрофы в условиях регулярной нехватки основных товаров и продуктов питания, это прозвучало как сигнал национального бедствия. Последовали массовые беспорядки, еще более массовые грабежи складов и магазинов — население банально запасалось едой. На этой неделе стало известно, что зимбабвийцы опасались не зря — по сообщениям аналитиков Рейтерс, Зимбабве находится на грани исчерпания хлеба в ближайшие недели, поскольку запасы муки уменьшаются. В основном это связано с тем, что правительство банально не платит за импортированную пшеницу. Ранее в этом месяце цена на хлеб выросла на колоссальные 65%, в то время как правительство неуклюже попыталось уменьшить удар по основным товарам, введя административный контроль цен и субсидируя здравоохранение и общественный транспорт.

На прошлой неделе Линз Верему, генеральный менеджер Ассоциации зернопереработчиков Зимбабве (GMAZ), обратилась с официальным письмом к Национальной ассоциации пекарей Зимбабве. В письме говорилось: «Мы с сожалением сообщаем, что нынешние запасы иностранной пшеницы для хлебной муки сократились до 5800 тонн, и… у нас осталось менее восьми дней для поставок хлебной муки».

В ходе последовавшего в январе подавления голодных бунтов погибли по меньшей мере 17 человек и десятки получили огнестрельные ранения. Более 1100 человек, включая оппозиционных законодателей, были арестованы. Пик протестов был 14 января, а их эпицентром стал Булавайо, крупный промышленный центр на юго-западе страны, которой является оплотом оппозиции правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт. Партия ЗАНС-ПФ у власти с 1980 года, сначала при Роберте Мугабе до 2017 года, а теперь при его бывшем вице-президенте Эммерсоне Мнангагве.

Lordr3w Эммерсон Мнангагва

Пресс-секретарь главной оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» Нкуулеко Сибанда сообщил в своем посте в «Твиттере», что «все партийное руководство» арестовано без предъявления обвинений. «Это углубление политического кризиса в стране», — сказал пресс-секретарь. Сегодня, через почти полтора месяца, нет достоверных сведений о том, кто из руководителей оппозиции находится фактически на положении заложников.

Уже после того, как уличные беспорядки были подавлены, силовое подавление протестов не прекратилось, а сменило тактику. По информации правозащитных групп, силовики без знаков различия и предъявления документов проводят рейды по домам противников режима — включая гражданских активистов и даже парламентариев — для проведения самовольных арестов, избиений, пыток и похищений.

Publicdomainpictures.net На улицах Хараре. 2017

Впрочем, «официальные» аресты не сильно отличаются в зимбабвийских реалиях от похищений. Известный по всей Африке пастор и гражданский активист Эван Маварир, обвиняемый в подрывной деятельности и освобожденный под залог в конце января, сообщил о том, что сотни людей в тюрьме, в которой он содержался, были с ранениями от избиений со стороны сил безопасности и при этом без какой-либо врачебной помощи. Эван Маварир — один из более чем тысячи человек, кто был арестован в ходе подавления правительством протестов. Ему грозит 20 лет тюрьмы, если он будет осужден. Пастору помогла освободиться под залог только его международная известность — и то это произошло глубокой ночью, практически как спецоперация по выкупу заложника. «Правительство президента Эммерсона Мнангагвы ведет себя так же, как правительство бывшего лидера Роберта Мугабе… Мы снова должны бежать и прятаться. Это разбивает мне сердце… Я был заперт более чем с 400 юношами, среди которых некоторым только исполнилось шестнадцать, чьи конечности были сломаны после избиения солдатами и полицией. Это трагедия, это позор…» — заявил пастор Маварир журналистам сразу после освобождения.

«Это не скоро закончится. Мы видим, что государство только что усилило притеснения, и это тот уровень, на котором оно будет действовать в обозримом будущем», — описал ситуацию Дэвид Колтарт, адвокат и представитель оппозиции из Хараре.