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«Полетят головы!» — президент Зимбабве расследует избиения протестующих

Политика

Насилие со стороны полиции — это «предательство идей нового Зимбабве»

Хараре, 22 января 2019, 23:02 — REGNUM  Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва считает насилие полиции в отношении протестующих в Хараре «предательством идей нового Зимбабве», 22 января передает агентство Reuters.

«Нарушения будут расследоваться. Если потребуется — полетят головы», — заявил Мнангагва в «Твиттере».

По информации неправительственных организаций и адвокатов, насилие на улицах Хараре в середине января унесло жизни 12 человек, десятки протестующих были избиты полицейскими, сотни — задержаны.

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