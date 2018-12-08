Несколько недель назад ИА REGNUM подробно рассказывало о том, что Джибути, одна из трех самых маленьких по размеру территории и численности населения страна на Африканском континенте, выстроила уникальную экономику военных баз. Сегодня мы продолжаем разговор об этом государстве — на очереди рассказ о том, как властям Джибути удалось вернуть контроль над главным стратегическим активом гражданской экономики страны, контейнерным портом Доралех.

Джибути

Прошел ровно год с тех пор, как 22 февраля 2018 года государство Джибути досрочно прекратило концессию на контейнерный порт Доралех, выданную в 2006 году компании «ДиСиТи», контролируемой корпорацией «ДиПи Ворлд», логистическим гигантом Объединенных Арабских Эмиратов. Этот шаг вызвал кампанию чудовищного давления на Джибути со стороны массмедиа всех ваххабитских монархий Залива и подконтрольных им СМИ в Европе и Америке, положил начало ряду юридических битв, охвативших весь мир, — и привлек внимание к усиливающейся роли Китая на Африканском Роге.

Сегодня, через год, можно отметить, что власти Джибути выстояли. Через год после прекращения концессии, мотивированного «императивами развития страны и необходимостью контролировать ее стратегическую инфраструктуру», контейнерный терминал Доралех, управляемый полностью принадлежащей джибутийцам компанией «ЭсДжиТиДи», зарекомендовал себя как эффективная структура, бизнес-процессы которой не только не пострадали, как пугали проплаченные публикации, а, наоборот, стали более эффективны. Например, в начале февраля генерал Томас Вальдхаузер, главнокомандующий АФРИКОМ (командование Соединенных Штатов в Африке), выступая перед членами комитета Сената США по вооруженным силам, отметил, что «контейнерный порт в Дорале обеспечивает более качественные услуги … с момента ухода «ДиПи Ворлд». Генерал знает, о чем говорит, — американцы держат в Джибути единственную свою базу в Африке не просто так.

CharlesFred Порт Джибути — рыбацкая лодка перед контейнерным терминалом

Все началось в 2004 году, когда «ДиПи Ворлд» подписала 30-летнее концессионное соглашение с Джибути для эксклюзивного проектирования, строительства и управления геостратегическим по своей роли терминалом. Но с самого начала практической эксплуатации в 2006 году отношения между двумя сторонами стали нагреваться: чиновники в крошечном африканском государстве инициировали процесс по пересмотру условий сделки. В 2012 году Джибути обвинила дубайского глобального оператора портов в даче взяток для обеспечения сделки и начала судебное разбирательство в Лондоне после того, как внесудебные переговоры потерпели крах.

Официальные лица Джибути утверждают, что концессионное соглашение противоречит государственному суверенитету и национальным интересам: несмотря на то, что Джибути владела большей частью акций порта, «ДиПи Ворлд», по их словам, владела большинством прав голоса в совете директоров. Кроме того, начало эксплуатации показало, что в Дубае разрабатывался специальный план удушения порта в Дорале, который защищал от конкуренции собственный порт Джебель-Али и мешал Джибути превращаться в полноценный и универсальный транспортный узел. Участие «ДиПи Ворлд» в собственности в других портах на берегу Красного моря, — а именно в Бербере в Сомалиленде и в Джидде в Саудовской Аравии, — также было предъявлено как подтверждение того, что дубайский конгломерат разрабатывает конкурентов для терминала в Дорале.

Тогда же Джибути озаботилась выбором сильного союзника для борьбы с Дубаем. Не удивительно, что им стал Пекин.

В 2013 году Джибути продала 23,5% своих 67% акций порта «Чайна Мёрчантс Порт Холдинг» дочерней компании государственного конгломерата «СиЭмДи», со штаб-квартирой в Гонконге. И хотя эмираты все еще владели 33,34% терминала, за спиной у Джибути встал супертяжеловес в логистическом бизнесе из Гонконга, а за его спиной — вся мощь ВМФ НОАК, открывшего в Джибути свою военно-морскую базу с потенциалом на десять тысяч морпехов. А еще, помимо строительства своей первой зарубежной военной базы в Джибути, Китай профинансировал железнодорожную линию, связывающую столицу Джибути с Аддис-Абебой, построил 63-мильный трубопровод для снабжения страны безопасной питьевой водой, предложил выступить посредником демаркации на пограничном участке Джибути — Эритрея и принимает участие в борьбе с пиратством в регионе. В общем, Пекин сделал все, чтобы оказаться властям и простым джибутийцам полезным. А вот султан Ахмед бин Сулайема, председатель «ДиПи Ворлд» с высоты своего монаршего величия рассматривал порт в Дорале как просто квадратные километры вокруг удобной гавани.

Imre Solt Султан Ахмед бин Сулайема

В итоге 22 февраля 2018 года Джибути указом президента расторгла контракт с «ДиПи Ворлд» и экспроприировала все активы в порту. Власти Джибути утверждают, что они пытались решить вопрос мирным путем, но остаются упорными в своем решении «разрушить монополию» эмиратов. «Вы не можете владеть или управлять страной как компанией», — говорил на пресс-конференции Абубакер Омар Хади, президент администрации порта Джибути. «Мы контролируем наши активы. Мы очень маленькая страна. Мы очень ревнивы в сохранении наших активов» — цитировали африканские издания слова руководителя порта.

В ноябре «ДиПи Ворлд» подала в суд на «Чайна Мёрчантс» в Гонконге за то, что она обошла концессионное соглашение с Джибути и приобрела пакет акций в терминале Доралех.

Учитывая все это, эксперты отмечают, что эмираты «оказываются не на той стороне конфликтов среди элиты Джибути», — эти слова Джордана Линка, руководителя по исследованиям в Китайско-африканской исследовательской инициативе в Университете Джона Хопкинса, приводят африканские аналитические издания. С момента прихода к власти в 1999 году президент Исмаил Омар Гелле переизбирался четыре раза и укрепил свою личную власть над бывшей французской колонией не через диктатуру, как зачастую принято в регионе, а сделав страну привлекательным местом для иностранных держав, — в том числе для Франции, Китая и США — для создания своих военно-морских баз.

С началом войны в Йемене геостратегическое значение коридора Красного моря стало еще более заметным. На фоне укрепления поддерживаемых Ираном повстанцев хути вокруг пролива Баб-аль-Мандеб Объединенные Арабские Эмираты в 2015 году искали военно-морскую и воздушную базу для нанесения удара по ним — и довольно неуклюже решили использовать для этого коммерческую инфраструктуру «ДиПи Ворлд» в Джибути. Ваххабитским султанам ОАЭ и в голову не пришло, что собственность в коммерческом предприятии и военно-морская база это вовсе не одно и то же, а джибутийцы — вовсе не их феллахи. После этих попыток, резко прекращенных джибутийцами, отношения Джибути с султаном Ахмедом бин Сулайемой ухудшились до точки замерзания.

F-15 ВВС Саудовской Аравии

Эпизод 2015 года подтолкнул эмиров и их союзников в Саудовской Аравии к поиску военной базы в Ассабе, в Эритрее, что вызвало новую напряженность в отношениях между Асмэрой и Джибути, у которых уже было беспокойное прошлое, и уж точно не добавило симпатии эмирам в среде лидеров джибутийского общества.

Амбиции Джибути простираются за пределы порта Доралех. Контейнерный терминал является одним из краеугольных камней амбициозного национального проекта развития: сделать Джибути крупным коммерческим и логистическим центром между Азией, Африкой и остальным миром. В дополнение к разработке Доралех на этом же месте был создан новый многоцелевой порт (май 2017 года), а также были открыты порты Губе и Таджуре (июнь 2017 года). Их экономический эффект еще более усиливается благодаря созданию новой свободной зоны (открыта в июле 2018 года), которая, как ожидается, станет самой большой в Африке, а также запуском новой железнодорожной линии между Джибути и Аддис-Абебой (январь 2018 года). И за всеми этими проектами стоит Пекин. Эмиров здесь больше не ждут.