В Оренбургской области в феврале в центре пристального внимания оказался Орск с массовой акцией протеста и «неудом» для мэра от местного депутатского корпуса, а также визитом губернатора и критикой в адрес чиновников из-за снежных завалов. Не оставили СМИ без внимания и ситуацию, которая сложилась в Оренбурге из-за снегопадов. Оренбуржцы активно обсуждали проведение митинга оппозиции в защиту здания легендарного авиаучилища, которое на грани уничтожения. Собственно, сам митинг имел не столь мощный резонанс, как скандал, связанный с его согласованием. Об этих и других значимых и обсуждаемых событиях и происшествиях в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Восток в кризисе

В Орске 10 февраля прошёл митинг, где участники акции протеста потребовали отставки главы города Андрея Одинцова. Люди взбунтовались против сложившейся экономической ситуации в муниципалитете. Примечательно, что акцию планировали провести ещё в конце января, однако процедура согласования места проведения митинга затянулась.

Организаторы (КПРФ) отметили, что орчане активно выступали, демонстрируя свою гражданскую позицию. Говорили о серьёзном положении на машиностроительном концерне (ОРМЕТО-ЮУМЗ находился в простое с 12 сентября по 3 декабря 2018 года, полноценно свою деятельность так и не возобновил), закрытии, о предбанкротном состоянии ряда орских предприятий. Критика прозвучала и в адрес мусорной реформы.

По городу поползли слухи, что после митинга в Орск выехал губернатор Юрий Берг. Впоследствии эту информацию опровергли. Но слухи оказались не столь беспочвенны. Глава региона посетил Орск, но на третий день после акции протеста — 13 февраля. Губернатор подверг жёсткой критике работу муниципальных чиновников, допустивших критическую ситуацию со снежными завалами. В помощь Орску прислали областную спецтехнику. Информресурсы начали сообщать о том, что Берг потребовал увольнения вице-мэра. Однако помощник губернатора Сергей Шермецинский подчеркнул, что формулировки об увольнении не прозвучало.

Примечательно, что рекомендации внести кадровые изменения всё же были, но позднее. 21 февраля губернатор вновь посетил Орск. Он присутствовал на заседании горсовета, в повестку которого входил отчёт градоначальника Андрея Одинцова о работе за 2018 год. Большинство депутатов не устроил доклад о социально-экономическом положении города, поскольку он по сути стал рапортом о достижениях. Стоит отметить, что на сайте горсовета опубликовано два варианта отчёта: исходный и доработанный. Но даже в доработанном виде отчёт депутаты оценили на «неудовлетворительно».

Orenburg-gov.ru Юрий Берг

Губернатор Юрий Берг отметил, что в Орске сложилась непростая ситуация как в социально-экономическом развитии, так и в плане оперативного управления. Он рекомендовал Андрею Одинцову принять кадровые решения и изменить состав руководителей-профильников в горадминистрации, которые не справляются со своими обязанностями. Обратился губернатор и к депутатам, напомнив, что работа по обеспечению благополучия граждан должна вестись не только исполнительной властью, но и депутатским корпусом.

Говоря о работе главы города, Юрий Берг был категоричен:

«Задача главы — сделать территорию комфортной для проживания. Это касается всех городов и районов области. Констатирую, что хуже ситуации, чем в Орске, нет. Совокупный объем финансирования города в рамках всех программ достаточно большой. Считаю, что принципиальная позиция депутатов и «Единой России» — правильная. Главе города необходимо принять кадровые решения, которые позволят исправить ситуацию и эффективно управлять городом».

С 28 февраля был уволен первый заместитель главы Орска Юрий Исаев, он подал рапорт об отставке с формулировкой «по собственному желанию».

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Политический скандал сельского масштаба

В феврале случился политический конфликт из-за дополнительных выборов депутатов Рассыпнянского сельсовета Илекского района. Отделение ЛДПР не признало результаты этих выборов и обратилось в прокуратуру с заявлением, где просит проверить их честность.

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Рассыпнянский сельсовет Илекского района Оренбургской области третьего созыва прошли 17 февраля на одном избирательном участке. Замещению подлежали три депутатских мандата.

По данным облизбиркома, за мандаты боролись шесть кандидатов: три — от партии «Единая Россия» и три — от ЛДПР. По итогам голосования наибольшее число голосов избирателей получили единороссы. Выборы и их результаты признаны легитимными.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Между тем в отделении ЛДПР придерживаются иного мнения. Либерал-демократы утверждают, что допущены нарушения, активно использовался административный ресурс и имел место вброс бюллетеней.

«У нас есть все основания полагать, что на данных выборах был произведен вброс бюллетеней, а руководство района приложило все усилия, чтобы на выборах победили представители партии власти», — сказал первый заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Владимир Мирохин.

На грани уничтожения

В Оренбурге оппозиция вновь поднялась на защиту здания по ул. Советская, 1, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Депутат Заксобрания Оренбуржья Владимир Фролов (один из организаторов акции протеста) подал уведомление в мэрию о запланированном на 20 февраля мероприятии на главной площади города, перед зданием правительства области. Однако чиновники отказали организаторам, предложив альтернативную площадку — возле памятника Валерию Чкалову на набережной Урала. Оппозиционно настроенная общественность прогнозировала такой исход и предложила свой вариант — митинг возле самого аварийного здания, у барельефа Юрия Гагарина. Примечательно, что эта территория находится в 10−20 метрах от памятника Чкалову. В итоге митинг состоялся на месте, угодном муниципальной власти.

Вокруг согласования митинга возникло много шумихи. Большой резонанс возник после того, как Фролов заявил о том, что чиновники Оренбурга ждут итогов встречи с губернатором и только потом вынесут решение по митингу. После такого поворота инициативная группа сделала заявление для прокуратуры, посчитав действия муниципалитета нарушением статьи 149 УК РФ «Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них».

Также Фролов сообщил, что ему позвонили из аппарата губернатора и пригласили на встречу с главой региона. Активные горожане с интересом следили за развитием событий. Обсуждение проблемной ситуации проходило при участии высокопоставленных чиновников: губернатора, вице-губернаторов, министров, мэра Оренбурга, спикера и депутатов Законодательного собрания. Речь шла о трудностях, без решения которых невозможно начать ремонт здания. В частности, у здания до сих пор несколько собственников. Губернатор Юрий Берг подчеркнул, что область должна получить право собственности на весь объект, расселить примерно 140 человек, и только после этого можно начинать ремонт аварийного здания. Комплекс ремонтно-восстановительных работ оценивается в сумму, превышающую 2 млрд рублей.

«Выделение средств из Резервного фонда правительства Российской Федерации возможно на принципах областного софинансирования. Сегодня этот вопрос правительство области прорабатывает с Минстроем России и Минкультуры России. Сохранение исторического здания гагаринской «лётки» — это комплексная работа, требующая времени и денег», — сказал глава Оренбуржья.

(сс) R.Quantum Здание Оренбургского высшего авиационного училища, в котором в 1955-1957 гг. учился Юрий Гагарин

В свою очередь Владимир Фролов, комментируя итоги встречи, отметил, что членов инициативной группы по проведению публичного мероприятия в течение часа губернатор, члены регионального правительства, министры пытались убеждать в их напряженной и последовательной работе по спасению здания.

«Однако, позиция инициативной группы осталась неизменной и обоснованной: здание гагаринской «лётки» доведено до аварийного состояния и его разрушения по причине бездействия и халатного отношения должностных лиц правительства области», — сказал депутат.

Пикет состоялся, как и задумывали организаторы, 20 февраля. Он прошёл под лозунгом «Спасём здание гагаринской лётки — от разрушения». Акция собрала у памятника Валерию Чкалову примерно 50 человек.

Между тем пользователи соцсетей, обсуждая ситуацию, в которой оказался памятник федерального значения, считают, что городу нужен не точечный, а комплексный подход к сохранению исторического наследия. Для этого само население должно проявить активную гражданскую позицию, а чиновники, как регионального, так и городского уровня, должны продумать грамотную политику и заняться её реализацией, в противном случае историческое ядро Оренбурга утратит уникальный облик. А ведь именно он может стать центром притяжения туристов. Стоит его привести в порядок и сформулировать внятную экскурсионную программу.

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«Культурный след»

Однако были в течение месяца и позитивные культурные новости. В Оренбурге появится памятник словарю Даля. Сообщение об этом облетело многие СМИ. Оренбургский проект стал победителем Всероссийского конкурса интересных достопримечательностей «Культурный след».

Примечательно, что памятник уже готов. Новый арт-объект планируется установить возле областной библиотеки, которая сейчас носит имя Н. К. Крупской, однако после, с появлением рядом памятника словарю, вывеска учреждения культуры, скорее всего, изменится.

Ранее инициатор проекта, президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов отмечал, что оренбургский памятник уже готов. Есть договорённость с писательскими организациями и руководством самой библиотеки о том, что имя Крупской сменит имя В. И. Даля.

Orennet2. wikimedia.org Оренбургская областная универсальная научная библиотека имени Н. К. Крупской

Эксперты всероссийского конкурса «Культурный след» с оглядкой на прошлый опыт заметили, что установленные в рамках мероприятия арт-объекты становятся не просто украшением городов, а точками притяжения, новыми центрами для проведения культурных мероприятий. Авторы оренбургского проекта не исключают того, что памятник словарю Даля станет такой точкой притяжения. Поскольку рядом с библиотекой находится корпус Оренбургского педагогического университета, то может появиться новый ритуал. Храмов считает, что, коснувшись зачёткой памятника словарю, студенты могут безбоязненно идти на экзамен. Кроме того, арт-объект может стать центральным местом проведения «библионочи» или «ночи искусства».

Смертельный грипп

Ещё одной активно обсуждаемой темой месяца стала эпидемия гриппа в регионе. Из-за стремительного роста заболеваемости в ряде муниципальных образований объявляли карантин и закрывали все школы. Дети учились дистанционно. На территории региона активно циркулируют вирусы гриппа типа А, среди которых превалирует А (H1N1)09, известный как свиной грипп.

В Оренбургской области зарегистрировано три летальных случая от гриппа и его осложнений — у жителей Оренбурга, Орска, Соль-Илецкого городского округа. Жертвами заболевания стали один взрослый и двое детей. По данным областного минздрава, основными причинами смерти стали тяжелое, молниеносное течение болезни, позднее обращение за медицинской помощью и самолечение.

На территории Оренбуржья в усиленном режиме работают участковые врачи, специалисты скорой и неотложной медицинской помощи. В учреждениях здравоохранения области дополнительно развернуто 269 коек. В стационарные отделения госпитализируются 3,8 процента от общего числа заболевших. В лечебных и аптечных учреждениях в достаточном количестве имеются необходимые лекарственные препараты, медицинское оборудование. Специалисты Роспотребнадзора прогнозируют спад заболеваемости в начале марта.

Василий Поленов. Больная. 1886

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ЧС в Оренбурге

В областном центре с 19 февраля власти объявили о введении режима ЧС муниципального уровня. Причиной стали мощные снегопады. Город бросил все свои силы на борьбу со снегом на улицах, наледью и сосульками на кровлях зданий. С территории города пытаются вывезти как можно больше скопившегося снега в целях минимизации подтопления жилых домов в период активного снеготаяния.

Стоит отметить, что в конце февраля большой резонанс возник вокруг уборки снега на ул. Авторемонтной возле старого кладбища. Спецтехника завалила грязной снежной массой могилы на окраине кладбищенского комплекса. После огласки такого результата и бурной реакции на месте появились более десятка работников, которые вручную убирали с могил снег.

Во второй половине февраля тема ненастья стала актуальной для всего региона. Несколько дней подряд шёл снег, буран вызывал трудности передвижения по дорогам. Ряд участков трасс, в том числе федеральных, приходилось временно закрывать, поскольку видимость была очень плохая. Спасатели разворачивали на дорогах мобильные пункты обогрева.

22 февраля днём на трассе Оренбург — Беляевка образовался затор. В пути застряли десятки транспортных средств, среди которых было шесть автобусов. Для вызволения людей из снежного плена на место отправляли спецтехнику для расчистки дорожного полотна.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега

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Коррупция: приговор и арест

Практически ни одно местное СМИ не пропустило в своих информационных лентах и сообщениях новость об обысках в тубдиспансере Оренбурга, которые прошли 7 февраля, и аресте главврача. По данным силовиков, оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела о коррупции среди должностных лиц учреждения.

По версии следственных органов, в 2015—2018 годах в тубдиспансер были фиктивные устроены на работу сотрудники, которые на работу не ходили и зарплату не получали. Денежные средства, предназначенные для виртуальных работников, присвоены должностными лицами диспансера. Сумма ущерба устанавливается. После обысков под домашний арест заключён главный врач городского противотуберкулезного диспансера.

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Кроме коррупционного скандала вокруг тубдиспансера в центре внимания оказался и приговор бывшему вице-спикеру Заксобрания Оренбургской области Александру С. Он проходил по уголовному делу о хищении государственных запасов зерна на сотни миллионов рублей. Соучастницей стала главный бухгалтер элеватора, руководителем которого являлся Александр С.

Примечательно, что Александр С. в декабре 2016 года был условно досрочно освобождён. В октябре 2015 года его признали виновным в крупном мошенничестве и нанесении побоев бизнес-партнёру, которая в новом деле проходит как соучастница.

С учётом ранее назначенного подсудимому наказания суд первой инстанции окончательно приговорил Александра С. к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Его соучастнице назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в 950 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

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Детей Оренбуржья лишили города профессий

В Оренбурге многие дети и их родители расстроились из-за закрытия «Банаузии». Крупнейшая детская игровая площадка, которая располагалась на последнем этаже торгового центра «Восход», не работает с 12 февраля. Закрытие связано с судебным решением. Напомним, после крупного пожара в кемеровском торговом центре (25 марта 2016 года в ТК «Зимняя вишня» погибли десятки посетителей, в том числе дети) по регионам России прокатилась волна проверок торговых комплексов и объектов с массовым пребыванием людей. Особое внимание обращалось на детские игровые зоны.

Согласно одному из пунктов свода правил при эксплуатации торгово-развлекательных комплексов и иных зданий и сооружений с массовым пребыванием людей детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода. В Оренбурге «Банаузия» не отвечала требованиям этого положения.

Стоит отметить, что проект «Город профессий «Банаузия» пользовался большой популярностью у оренбуржцев. Обсуждая тему закрытия площадки, пользователи соцсети выразили надежду на то, что компания в ближайшее время сможет найти другое место и возобновить свою деятельность.

Проблемы из-за мусора

В феврале в регионе активно обсуждалась тема мусорной реформы. В начале месяца регоператор (ООО «Природа») и организации (АО «Система «Город» и группа компаний «Т Плюс» в Оренбургской области), занимающиеся начислением платежей, провели пресс-конференцию, где говорили о справедливости тарифов на вывоз ТКО в регионе. В конце февраля население получило первые квитанции и начало штурмовать офисы АО «Система «Город» и группы компаний «Т Плюс» в Оренбургской области. Если энергетики заявили, что огромных очередей не было, то ситуацию в офисе АО «Системы «Город» можно назвать критической. Поток людей с жалобами на неправильные начисления в конце февраля достигал более 780 человек в день. Народ в очередях проводил долгие часы, чтобы внести поправки в базу данных относительно числа собственников и прописанных на жилплощади человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Высокие тарифы

Стоит отметить, что в начале февраля регоператор и организации, осуществляющие начисления за мусор, предупреждали о возможных проблемах и путях их решения. Но, похоже, размеры проблемы превзошли ожидания. Теперь людям говорят, что для корректировки базы данных потребуется два-три месяца. Пени за несвоевременную оплату услуги взиматься не будут, по неправильным счетам сделают перерасчёты. Ходить в офисы не обязательно, есть онлайн-сервисы, через которые можно подать заявления и документы.

Однако часть населения, это в основном пенсионеры, предпочитает ходить лично с жалобами, для стариков интернет ещё не понятен. Мучительное ожидание своей очереди, трата времени на то, чтобы отстоять свои права, — все это только добавляет раздражения по поводу мусорной реформы. Люди возмущаются, что новшество объявили, но не подготовились к нему. А ведь регоператору давалось время на подготовку. Почему заранее не сверили базы данных те организации, с которыми заключили договор на обработку платежей? Получается, люди должны теперь платить в несколько раз больше за вывоз ТКО, так еще за эти деньги обивать пороги, добиваясь законного снижения платежа. До сих пор оренбуржцы так и не поняли, какие блага принесёт увеличение тарифа и перенос графы «вывоз ТКО» в разряд коммунальных. Пока многие жители считают, что создана кормушка для новых нахлебников за счёт населения.

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Примечательно, что в начале февраля регопертор «Природа» заявил, что отвечает за качество услуги, две организации — за начисление платежей, а департамент по ценам и регулированию тарифов по Оренбургской области — за утвержденный тариф. Похоже, что региональный оператор лукавил, поскольку в декабре 2018 года директор департамента Андрей Шумский на брифинге сообщил, что именно региональный оператор ООО «Природа» представил департаменту величину тарифа на ТКО с соответствующими обоснованиями. Многие из представленных плановых затрат регоператора были скорректированы. К примеру, уменьшены транспортные расходы, исключена плата за установку системы ГЛОНАСС, которая должна производиться непосредственно за счет средств регионального оператора. Таким образом вышли на тариф 3 рубля 28 копеек с НДС за килограмм отходов.

Примечательно, что Заксобрание Оренбуржья только в конце февраля проголосовало за изменения в областном законе. Согласно поправкам, полномочия по утверждению тарифов, связанных с обращением ТКО, переходят Департаменту по ценам и регулированию тарифов.

В регионе действует 11 полигонов, этого мало, в чем признался регоператор. Территориальную схему в области обращения ТКО планируют пересмотреть. Но сделано это будет уже в процессе действия реформы, а не до её запуска. Также всё ещё в планах строительство двух мусороперерабатывающих заводов. Они должны появиться к 2024 году. До этого времени, похоже, кардинальных изменений в сфере вывоза мусора ждать не приходится. На пресс-конференции в начале февраля руководитель ООО «Природа» Виктор Доценко на вопрос журналиста ответил, что с переходом на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) ситуация улучшится, а затем добавил, что принципиально ничего не изменится. В итоге мусор в регионе перерабатывается в мизерном количестве, и в ближайшие годы навряд ли ситуация изменится в лучшую сторону. Львиная часть мусора (90%) складируется на полигонах. Из разных районов ТКО будут свозиться на 11 полигонов (пока схему не пересмотрят), и именно транспортная составляющая в тарифе ключевая. В соцсетях от пользователей уже прозвучало предложение отказаться от проведения мусорной рефомы в Оренбуржье, как это сделали некоторые другие регионы России, и начинать внедрять новую систему обращения ТКО только после того, как область будет полностью подготовлена к этому процессу.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорный полигон

В начале марта в Оренбургской области пройдут акции протеста против мусорной реформы.

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«Сухой порт» в перспективе

Среди значимых экономических событий региона — первое заседание Экспортного совета при губернаторе Оренбургской области 7 февраля и визит губернатора 22 февраля в Казань и участие в совещании Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В обоих случаях речь шла об экспорте продукции.

«По итогам 2018 года объем экспорта превысил 2,8 млрд долларов США. Мы должны расти, двигаться вперёд. И поэтому главная задача: создать условия и за ближайшие шесть лет на порядок увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта товаров и услуг. Оренбургская область имеет два основных, стратегических конкурентных преимущества: серьезные экспортные возможности и выгодное транспортно-географическое транзитное положение. Мы ставим перед собой задачу превращения Оренбургской области, Оренбурга в многопрофильный транспортный узел перевалки грузов со Среднего Востока, Центральной и Северо-Восточной Азии. «Сухой порт» в Оренбуржье — наша практическая цель. У региона есть все, что необходимо для дальнейшего роста. Прежде всего это сочетание политической стабильности и экономической лояльности к инвесторам, понятное законодательство, квалифицированные управленческие и рабочие кадры. Мы просто обязаны использовать наши ресурсы и возможности», — подчеркнул Юрий Берг.

В Казани Берг заявил, что за ближайшие пять лет экспорт продукции АПК Оренбуржья должен вырасти до 87,6 млн долларов США. Глава региона отметил, что для роста объема продукции, в том числе и на экспорт, в регионе будет вводиться в сельскохозяйственный оборот ежегодно до 45 тыс. га неиспользуемой пашни. Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в ближайшие три года будет введено в эксплуатацию более 7,3 тыс. га мелиорированных земель. В результате этих мер валовой сбор к 2024 году должен вырасти до 4,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и до 1,5 млн тонн масличных культур.

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Идею «сухого порта» глава региона повторил и в Казани:

«Мы ставим перед собой главную цель — сделать Оренбуржье не только крупным экспортёром, но и многопрофильным транспортным узлом для стран Востока и Азии, так называемым сухим портом.

Работа по созданию «сухой порта» — крупного логистического центра по приему, хранению, упаковке и расфасовка и первичной переработке сельскохозяйственной продукции с ее дальнейшим вывозом за рубеж, в страны Центральной Азии и в регионы России уже ведется, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Во второй половине февраля областное минэкономразвития отчиталось об итогах работы министерства в 2018 году и задачах на 2019 год. Министр Наталья Безбородова говорила о восстановительном росте экономики региона, практически по всем показателям достигнута положительная динамика.

Глава ведомства подчеркнула, что важнейшей задачей работы министерства является формирование активной инвестиционной политики, направленной на улучшение предпринимательского климата. Значимый вклад в инвестиционное развитие региона вносят проекты, включенные в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области. В настоящее время в реестре 41 проект общим объемом инвестиций более 245 миллиардов рублей. В 2018 году регион в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ поднялся на пять позиций.

В 2019—2021 годах Оренбуржье получит субсидию в 900 млн рублей из федерального бюджета на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Солёные озёра» в Соль-Илецке. Уже завизировано соответствующее постановление правительства РФ.

(сс) Ducho2010 Вид на озера курорта г.Соль-Илецк

Реализация крупнейшего инвестиционного проекта Оренбургской области ведется с 2013 года за счет привлечения средств федерального, областного и местного бюджетов, а также частных инвестиций в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)». Общий объем инвестиций за пять лет составил около 2,4 млрд рублей.

Между тем на позитивную финансовую новость у ряда оренбуржцев скептический взгляд — какая сумма будет украдена или уйдет на так называемые откаты и что останется в сухом остатке непосредственно на развитие местного курорта.