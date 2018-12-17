«Битва за Ригу» и тщетная измена: конформиста Ушакова атакуют националисты

Валерия Аникушина, , 18:20 — REGNUM

К концу этого, 2018 года, Латвия останется с временным бюджетом и без правительства. Этого уже не скрывают как депутаты нового парламента, которые никак не могут сформировать правящую коалицию и правительство, так и СМИ. К этому добавляются попытки националистов посеять хаос и в столичном горсовете — свергнуть с кресла главы города председателя победившей на последних парламентских выборах партии «Согласие», которую возглавляет нынешний мэр Риги Нил Ушаков.

ИА REGNUM сегодня, 17 декабря, разбиралось, как Рига превратилась в решающее поле по окончательному выдавливанию «Согласия» на задворки политической жизни Латвии.

Формальным поводом «битвы за Ригу» стал скандал с закупкой трамваев и автобусов муниципальным предприятием Rīgas satiksme. 11 декабря местное бюро по предотвращению борьбы с коррупцией обвинило мэрию Риги в коррупции. Муниципальное предприятие Rīgas satiksme — одно из крупнейших транспортных предприятий в Латвии — обеспечивает львиную часть пассажирских перевозок. При проверке обнаружилось, предположительно, множество коррупционных схем.

На данный момент по этому делу проводятся обыски и аресты не только в Латвии, но и в Польше. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств. Уже семь человек арестовано и пять ушло в отставку, в том числе и вице-мэр Риги — Андрис Америкс, занимавший эту должность с 2010 года. Ушаков пытался «тушить пожар» скандала и назначил временное правление Rīgas satiksme, во главе которого теперь бывший министр сообщения Анрийс Матисс.

Однако парламентская фракция главных латвийских националистов — «Всё для Латвии! — Отечеству и свободе/ДННЛ» (VL-TB/LNNK) — осталась недовольной. Националисты связали деятельность транспортников напрямую с «Согласием» и мэром Риги Ушаковым, заявив, что он должен подать в отставку, а городская дума — быть распущена.

Ушаков пошёл на опережение и в пятницу, 14 декабря, инициировал голосование в Рижской думе по вопросу его соответствия занимаемой должности. Оппозиция пыталась сорвать кворум и покинула зал заседаний, но доверие Ушакову голосами правящих партий было подтверждено.

Свои попытки свергнуть власть в Риге националисты не прекращают и уже не скрывают, что коррупционные скандалы вокруг Ушакова — только повод, который, судя по действиям правоохранительных органов, не лишён оснований.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс в ходе конгресса VL-TB/LNNK 15 декабря заявил, что нужно «любой ценой вернуть себе власть в Рижской думе». По его словам, необходимо «достичь важной стратегической победы» — убрать из столичной думы «Согласие». Для этого Дзинтарс призвал «крупнейшие ориентированные на латышского избирателя партиям заняться поиском наилучшей модели сотрудничества между собой».

Исполняющий обязанности министра окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс и вовсе пригрозил Рижской думе некими «правовыми решениями». Уже сегодня, 17 декабря, в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» он объявил, что соответствующий законопроект о роспуске Рижской думы подготовлен и будет рассматриваться. Конечное решение — за кабинетом министров, который сейчас составляет прошлое правительство — новое, напомним, никак не могут сформировать из-за баталий вокруг правящей коалиции.

«Я думаю, что завтра (18 декабря) можно внести (этот законопроект на рассмотрение правительства). Вопрос в том, может ли он быть включен в повестку. В любом случае, этот (законопроект) будет продвигаться вперед», — заявил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, формально выигравшая выборы партия «Согласие» не участвует в формировании правящей коалиции — от сотрудничества с ней отказались все остальные парламентские партии. Отметим также, что саму партию «Согласие» в СМИ, в том числе и некоторых российских, называют «пророссийской», что в корне не верно. За время пребывания Ушакова на посту мэра Риги и дважды становясь победителями на парламентских выборах, хоть и оставаясь в Сейме Латвии в оппозиции, в Латвии образование на русском языке — от детского садика до университета — попало под запрет, а сам Ушаков заявлял, что «Крым должен оставаться в составе Украины». При этом Ушаков был частым гостем во властной Москве, а его реверансы в пользу латвийских националистов и в ущерб русскоязычному населению часто называли попыткой пройти в правящую коалицию и правительство, договорившись хоть с одной из прошедших в парламент партий. Судя по последним событиям, такая стратегия потерпела полное поражение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии подвели итоги парламентских выборов