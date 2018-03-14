Новости о проекте «Академгородок 2.0», реализацию которого поддержал президент России Владимир Путин, всё чаще появляются в информационном пространстве не только Новосибирска и Новосибирской области, но и за пределами региона. Областные власти уверяют, «Академгородок 2.0» сможет стать драйвером развития не только Сибири, но и мировой науки. Скептики опасаются, что он превратится в «очередной научный проект». И подкрепляют свои слова тем, что в послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года президент страны не упомянул Новосибирскую область в ряде регионов, которые гарантированно получат научно-образовательные центры в текущем году.

Фотоматериалы СО РАН и институтов — инициаторов проектов Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)

Что стоит за таким масштабным проектом и с какими трудностями уже сейчас столкнулись те, кому предстоит реализовать задуманное, в интервью ИА REGNUM рассказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

В результате реализации проекта на базе нынешнего Академгородка появится сильный нестоличный научно-технологический центр международного уровня, обеспечивающий инновационную и территориальную связанность нашей страны. Он станет моделью эффективной концентрации ресурсов для совершения научного прорыва, будет источником устойчивого роста сибирских территорий России для изменения структуры национальной экономики в будущем.

Технопарк Новосибирского Академгородка (Академпарк)

В рамках плана развития Новосибирского научного центра (проекта «Академгородок 2.0») будет создана конкурентоспособная, соответствующая мировым стандартам, а по ряду параметров превосходящая их, среда для эффективной, ориентированной на конкретный результат работы ведущих учёных и инноваторов — разработки и развития специалистами новых технологий, востребованных современной и будущей экономикой России.

Элементами этой среды станут современная исследовательская и инновационная инфраструктура, высокотехнологичные малые и средние предприятия, комплексные научно-технические программы и проекты полного цикла, сопровождающие проекты по комплексному развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры территории.

В настоящее время «Академгородок 2.0» — это в первую очередь проектный офис системного развития территории Новосибирского научного центра (ННЦ). К этому моменту завершается формирование управляющих органов в формате Координационного совета при губернаторе по вопросам развития Новосибирского научного центра, проектного комитета и рабочих групп по реализации плана развития ННЦ.

Как и любой проектный офис, «Академгородок 2.0» уже стал действующим и постоянно пополняющимся банком инфраструктурных и научно-исследовательских проектов, который ведёт отбор лучших инициатив. И большой поток таких проектов на входе — это хороший знак, который подтверждает инновационный потенциал территории и ресурс для развития. Этот важный этап является фундаментом для дальнейшего создания уникальной инфраструктуры и долгосрочного планирования развития территории, которой предстоит обеспечивать мировое лидерство ННЦ на десятки лет вперёд.

Уже инициированы якорные проекты первой очереди — мегаустановка ЦКП «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов) и Центр генетических технологий (ЦГТ), которые будут мощной точкой притяжения талантов со всей России и не только. Амбициозная и хорошо проработанная исследовательская программа ЦКП «СКИФ» предполагает получение целого ряда прорывных научных и технологических результатов. В рамках подготовки строительства этой мегаустановки, создаваемой на базе Института катализа СО РАН им. Г. К. Борескова при участии Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, уже сформирован пакет проектной документации, который позволит эффективно реализовать проект на территории «Академгородка 2.0». А в 2021 году мы уже планируем приступить к строительно-монтажным работам — времени на раскачку и реализацию указа президента №204 не так много. При этом планируемый уровень установки «СКИФ» как синхротрона четвёртого поколения позволит удерживать технологическое преимущество по многим направлениям исследований в течение как минимум 30 лет.

Еще один флагманский проект — это Центр генетических технологий. Инициатор этого проекта — федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН. Исследовательская программа Центра соответствует приоритетам Стратегии научно-технологического развития России в области высокопродуктивного и экологически чистого сельского хозяйства, генетики растений, микроорганизмов и животных, развития персонализированной медицины. В рамках ЦГТ предполагается выполнение комплексных научно-технологических проектов полного цикла, нацеленных на разработку и внедрение в экономику страны новых аграрных, экологических, био‑ и медицинских технологий мирового уровня. Полная стоимость реализации проекта превышает 20 млрд рублей, включая уникальный SPF-виварий 2.0 для трансляционной фармакологии.

Лаборатория

В начале года правительство Новосибирской области уже направило в Министерство науки и высшего образования страны предложения по созданию в рамках проекта «Академгородок 2.0» Научно-образовательного центра (НОЦ) на базе ведущих научных и образовательных организаций научного центра, что также необходимо для успешной полноценной реализации проекта «Академгородок 2.0».

Всего сегодня в рамках программы «Академгородок 2.0» рассматривается более 30 проектов, включая: два проекта образовательной инфраструктуры; три проекта по созданию инфраструктуры для фундаментальных исследований; семь — по созданию инфраструктуры для ориентированных исследований; 19 — по созданию инфраструктуры для инжиниринга, опытно-экспериментальных производств и технопарков. Уверен, что число реализуемых проектов будет увеличиваться с каждым годом.

Вовлечение бизнеса в проект «Академгородок 2.0» будет происходить не только инициативно, но и в рамках активно прорабатываемой модели научно-образовательного центра. В её основе — консорциумы ведущих научных и образовательных организаций с реальным сектором экономики, в том числе в целях получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов с высокой добавленной стоимостью и возможностью их дальнейшей эффективной коммерциализации. В рамках готовящейся площадки НОЦ для взаимодействия науки и бизнеса предполагается создание таких пилотных консорциумов, как Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов (НЦИИК) с участием АО «СКТБ «Катализатор», Центр протонной терапии (центр ПТ) и Центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ-центр) в партнёрстве с Госкорпорацией Ростех (АО «Швабе»). Также планируется к созданию единая экосистема новых технологий и продуктов посредством организации общей для НОЦ площадки по поддержке инновационных проектов в области информационных технологий, в которой важная роль принадлежит консорциуму ПАО «Сбербанк» и Новосибирскому госуниверситету. Наконец, многие научные и производственные учреждения области готовы выступить в роли разработчиков и производителей нового, уникального научного и технологического оборудования. Ведь участие в таких работах, пожалуй, — лучший стимул к опережающему развитию собственных компетенций и деловой репутации.

Как и любой экономически значимый проект, «Академгородок 2.0», помимо научно-образовательного комплекса, требует системного объединения трёх ключевых ресурсов экономики: инвестиций, земли и кадров. Уже сейчас «Академгородок 2.0» имеет отличный научно-технологический и кадровый задел, который жизненно необходим для полноценной реализации этого проекта, и служит надёжной платформой для будущего развития. Мы открыты к взаимодействию.

Для достижения поставленных целей у территории «Академгородка 2.0» есть достаточный запас земельных ресурсов для локализации инфраструктуры и производств. Однако здесь потребуется снятие существующих инфраструктурных, ведомственных и других барьеров, которые в настоящее время сдерживают потенциал проекта и возможности комплексного развития территории. В этой части не исключено, что проекту потребуется юридическое содействие руководства страны в устранении определённых существующих сегодня ограничений для реализации новых инициатив.

Наконец, устойчивое развитие территории «Академгородка 2.0» потребует привлечения не только инвестиций, но и молодых, стремящихся к росту кадров. Именно квалифицированная молодежь, которую мы активно готовим, обеспечит устойчивое, долгосрочное развитие как проекта, так и всей нашей страны.

Ilkasan 02 Молодые ученые в науке

Под Новосибирским научным центром как единой территорией развития подразумевается не только сам новосибирский Академгородок в его существующих границах, но и расположенные в 10−20-километровой зоне исследовательские и конструкторско-технологические институты, образовательные организации, технопарки, современные высокотехнологичные предприятия, субъекты инновационного бизнеса, связанные в единый, компактный кластер.

При реализации проекта «Академгородок 2.0» мы используем системный подход, без которого нет и не может быть эффективного экономического планирования развития территории. Учитывая ранее сделанные наработки по проекту создания Новосибирской агломерации, мы планируем использовать земли Советского и Первомайского районов Новосибирска, городов-спутников Кольцово, Краснообска, Бердска и прилегающих территорий, чтобы создать единую функциональную зону для комплексного обеспечения живущих и работающих у нас специалистов всей необходимой инфраструктурой, сформировать удобную логистику, сделать доступными ключевые социальные сервисы, соответствующие современным стандартам и даже формирующие стандарты будущего. Наряду с общедоступными сервисами планируется создать единую, привлекательную для молодых учёных среду, которая обеспечит сочетание разноплановых стимулов привлечения наиболее талантливой и перспективной молодежи со всех концов России на территорию «Академгородка 2.0». Мы понимаем, что для успешной реализации проекта недостаточно подготовить ценные кадры, необходимо обеспечить им условия для эффективной работы и комфортной жизни — этим кадрам необходимо создать продуктивную коммуникационную среду.

Важно, чтобы в конечном виде территория реализации проекта «Академгородок 2.0» содействовала интенсивной генерации добавленной стоимости в регионе. Все работы по развитию территорий будут вестись системно и скоординированно, совместно с муниципалитетами этих территорий.

В план развития «Академгородка 2.0» наряду с развитием научной и инновационной составляющих включено создание и совершенствование социальной, транспортной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры. Например, до 2035 года планируется реализовать не менее 50 инфраструктурных проектов социальной направленности. Все эти проекты будут интегрированы в единую концепцию сетевого «распределенного кампуса» научного центра, узлы которого будут компактны и связаны информационно и логистически. Предполагается строительство школ, детских садов, поликлиник, ряда объектов энергетики и ЖКХ за счёт консолидации бюджетов Новосибирской области и федерального центра. Значительную роль также должно сыграть активное строительство новой и модернизация существующей транспортной инфраструктуры.

Стройка

Весь проект «Академгородок 2.0» — это в первую очередь проект о будущем. Будущем науки и инноваций в масштабах страны, будущем высокотехнологичного бизнеса, высокоэффективных инвестиций, будущем качестве жизни следующих поколений. В настоящее время «Академгородок 2.0» имеет три горизонта планирования.

Краткосрочный горизонт охватывает период 2019—2024 гг. — период реализации задач майского указа. Так, именно в 2024 году должен быть реализован первый этап программы «Академгородок 2.0». К этому моменту должно завершиться создание и подготовка к физическому запуску ускорительного комплекса и экспериментальных станций первой очереди Центра коллективного пользования «СКИФ».

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Среднесрочный горизонт определяет перспективу развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок, генерирующей добавленную стоимость, на период до 2035 года.

Долгосрочный горизонт предполагает устойчивое, непрерывное развитие территории Новосибирского научного центра без определённого срока жизни проекта, оперативно и гибко адаптирующее дальнейшее развитие территории под новые возможности и инициативы, в том числе будущих поколений.

В настоящее время успешно завершается первый этап реализации проекта с отбором начальных флагманских проектов первой очереди — Центра коллективного пользования «СКИФ» и Центра генетических технологий. Проведённый отбор проектов позволил сформировать условия для дальнейшего развития «Академгородка 2.0». В завершающей стадии находится процесс формирования нормативно-правовой базы, определяющей модель управления развитием «Академгородка 2.0» и его особый статус, разработка документов территориального планирования, условий и механизмов развития инновационной экосистемы проекта, решение кадрового вопроса для обеспечения создаваемых первоочередных объектов, реализация предложений, направленных на развитие социальной и жилищной инфраструктуры, и другие аспекты работы коммуникационной системы «Академгородка 2.0». Первый этап должен продемонстрировать нашу состоятельность для последующего формирования и развития экосистемы Новосибирского научного центра.

На последующих этапах предполагается создание и развитие исследовательской и инновационной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Наука», других национальных проектов и государственных программ, реализация поддержанных в рамках конкурсных процедур исследовательских, инновационных и производственных проектов создаваемой инновационной экосистемы Новосибирского научного центра, реализация предложений, направленных на её развитие. Среди других важных задач этого этапа — привлечение частных инвестиций, развитие механизмов ускоренного внедрения технологий, формирования условий для обеспечения устойчивого спроса на инновационную продукцию, решение других задач.

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Планируется привлечение средств непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы на создание и развитие исследовательской и инновационной структуры, непрерывный отбор наиболее перспективных научно-технических результатов и технологических решений для их практической реализации в виде новых производств и сферы услуг на территории «Академгородка 2.0», поиск новых научно-технических инициатив.

Весь большой проект «Академгородок 2.0» — модульный, как состоящий из меньших деталей развивающий конструктор. Многие из уже имеющихся в активе проектов второй и последующих очередей будут участвовать в федеральных конкурсных процедурах. По этой причине итоговая стоимость проекта в значительной мере зависит от наших собственных амбиций, готовности развивать территорию и нашу страну, успешности проработки тех или иных элементов большого проекта.

Уже сейчас в нацпроекте «Наука» зафиксировано финансирование проектирования и строительства Сибирского кольцевого источника фотонов в объеме более 37 млрд рублей. Запланировано строительство центра протонной терапии в объёме более 7 млрд рублей. Ведущие научные организации региона смогут также претендовать на такую важную меру поддержки в рамках нацпроекта «Наука», как обновление приборной базы. Отбор и финансирование других научных и инфраструктурных проектов будет проходить в том числе на конкурсной основе в рамках различных национальных проектов в сфере демографии, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, безопасных и качественных автомобильных дорог, цифровой экономики, культуры.

Помимо конкурсных бюджетных средств, Новосибирская область уже сейчас планирует инвестировать в реализацию проекта порядка 9 млрд рублей собственных средств. Аналогично мы рассчитываем на привлечение 50−60 млрд рублей софинансирования от наших индустриальных партнёров и инвесторов, о чём уже упоминалось ранее.

Мировая практика убедительно доказывает эффективность государственных инвестиций в компактные территории, включающие научные, научно-исследовательские, научно-образовательные и инновационные организации, а также современную и комфортную социально ориентированную жилищную инфраструктуру и продуманную логистику. И в масштабах региона, и в масштабах всей страны, аккумулирующей эффективные продукты работы таких территорий. Прогнозное увеличение выручки организаций, расположенных на территории Новосибирского научного центра, к 2024 году должно составить 166% (с 56,5 млрд рублей до 150,5 млрд рублей), в том числе за счёт интенсификации промышленного производства инновационной продукции. Доля всех видов продукции, планируемой к производству организациями ННЦ «Академгородок 2.0», в ВРП Новосибирской области возрастёт с 3,8% до 8,7% к 2024 году и до 13,7% к 2035 году в случае достаточной поддержки проекта федеральным центром.

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Высококвалифицированные кадры станут главной движущей силой развития региона в рамках цифровой трансформации экономики как области, так и всей страны. Поэтому, помимо нацеленности проекта на решение важнейших научных задач, особое внимание хотелось бы обратить на следующие значимые результаты от реализации проекта и для экономики:

Развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров, способных выполнять работы «с высокой добавленной стоимостью» как для проектов развития ННЦ, так и для региональных и национальных коммерческих партнёров в сфере образования и высокотехнологичного бизнеса: предполагается, что уже к 2024 году в «Академгородке 2.0» более чем на 40% увеличится численность высококвалифицированных работников, выполняющих научные исследования и разработки мирового уровня.

Создание условий для повышения эффективности и результативности в создании стартапов учащимися и молодыми исследователями в приоритетных областях научно-технологического развития благодаря использованию инновационного потенциала проектного офиса «Академгородок 2.0» и высококвалифицированной экспертизе научного сообщества ННЦ.

Повышение эффективности использования имеющегося в научных и образовательных организациях региона кадрового потенциала, активное вовлечение высококвалифицированных специалистов в деятельность организаций — участников проекта «Академгородок 2.0»;

Рост числа подготовленных специалистов, применяющих современные проектные подходы в своей работе, включая цифровые модели, бизнес-архитектуру и другие перспективные методы, способных квалифицированно использовать технологии больших данных, искусственного интеллекта, весь спектр современных ИТ-инструментов и пространственного моделирования.

Повышение роли ННЦ как экспертной площадки мирового уровня в разных сферах научно-технической и инновационной деятельности.

Рост профессиональной репутации научных и образовательных организаций «Академгородка 2.0» по ключевым сферам компетенций ННЦ на мировых образовательных и технологических рынках для повышения объёма привлечения внешних средств от экспорта образования.

Долгосрочная цель деятельности Новосибирского научного центра — создание условий для реализации огромного потенциала территории за счёт кардинального повышения интенсивности и продуктивности взаимодействия научных и образовательных организаций «Академгородка 2.0» с организациями реального сектора экономики, что обеспечит устойчивую высокоэффективную генерацию дополнительной добавленной стоимости компаниями сибирского макрорегиона и в целом Российской Федерации.

Такая генерация может идти только в особых экосистемах класса Силиконовой долины, Бангалора или Шанхайского кластера. Конечно, формально такую территорию можно было бы развивать и с нуля. Однако опыт показывает, что подобные эксперименты нередко приводят к значительным, избыточно долго окупаемым затратам и не могут быть успешно экстраполированы в рамках нашей страны в другие регионы. Имеющийся задел Академгородка создаёт мощную и комплексную базу для эффективной реализации масштабного проекта. Это позволит обеспечить значительную экономию ресурсов и средств для реализации нашего проекта в сравнении с другими, менее подготовленными территориями.

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Новосибирское научное сообщество обладает опытом и большим потенциалом для проведения научных исследований мирового уровня. В результате реализации проекта «Академгородок 2.0» появится новая исследовательская инфраструктура, будут реализованы проекты класса «мегасайнс». Это позволит совершить переход к экономике знаний, обеспечить дальнейшее развитие Новосибирской области как центра науки, инноваций и высоких технологий мирового уровня, динамичный рост экономики и создание благоприятных условий для развития человеческого капитала не только в масштабах региона, но и в масштабах страны. Масштабность проекта позволит в полной мере раскрыть потенциал территорий Сибири, обеспечить не просто подготовку сильных кадров, но и инновационную и территориальную связанность нашей страны. Что является одним из ключевых, стратегических приоритетов проекта.

Академгородок 2.0» — это часть нашей страны, и он сталкивается ровно с теми же трудностями, которые переживает вся Россия на пути к технологическому рывку. Мы уже вышли на старт научно-технологического развития всей нашей страны, планируем стать значимой частью этого развития, и не следует ждать каких-то дополнительных знаков или сигналов откуда бы то ни было. Мы должны последовательно идти к цели, добиваться роста вместе со страной, обеспечить благосостояние наших граждан в долгосрочной перспективе. И мы этот путь уже начали.

«Академгородок 2.0» — в первую очередь это современная модель развития. Причём не только отдельного инновационно-научного кластера или даже Новосибирской области. Это модель развития сильного нестоличного научно-технологического центра, обеспечивающего инновационную и территориальную связанность нашей страны в полном соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Нам выпала важная и очень ответственная роль создать такую работоспособную модель эффективной концентрации ресурсов для совершения научного прорыва, который обозначен в недавнем послании президента Федеральному собранию и который станет источником инновационного роста сибирских территорий России, обеспечит изменение структуры национальной экономики в будущем. При этом важным фактором остаётся системность и комплексность подхода к реализации данной модели для формирования экономики знаний для сегодняшнего и завтрашнего дня.

Масштабная задача неизменно ведёт к консолидации компетенций. Очевидно, что проект «Академгородок 2.0» уже на старте консолидировал академическое и вузовское сообщества, инновационный сектор, бизнес. Заинтересованность и готовность участников говорят о том, что проект «Академгородок 2.0» будет реализован.

Уже в ближайшей перспективе реализация проекта «Академгородок 2.0» приведёт к важным и осязаемым результатам: