Согласно исследованию сточных вод на наличие следов наркотиков, граждане Австралии тратят гораздо больше средств на нелегальные наркотики, чем на косметику, чай, кофе, общественный транспорт и электронные устройства, пишет Алан Бойд в статье для издания Asia Times.

Цитата из к/ф «На игле». реж. Дэнни Бойл. 1995. Великобритания Наркоман

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Австралийская комиссия криминальной разведки (ACIC) обнаружила в недавнем исследовании, что в 2018 году граждане Австралии употребили в общем 9,6 тонны метамфетамина, 4 тонны кокаина, 1,1 тонны экстази, более 700 килограммов героина. На приобретение наркотических веществ жители Австралии потратили около $6,6 млрд.

«Это деньги люди могли бы потратить на приобретение легальных товаров для себя и своей семьи», — заявил глава ACIC Майкл Фелан, отметив, что в стране также наблюдается повышенный уровень употребления алкоголя и никотина.

Исследование затронуло всего 56% населения, или около 13 млн человек. Исследование проводилось в период с августа 2017 года по август 2018 года. Реальные цифры, вероятно, намного выше. В центральном банке Австралии сообщили, что в 2016—2017 годах почти 2% всех расходов австралийских граждан были потрачены на покупку наркотиков. Если это так, то домашние хозяйства Австралии потратили на наркотики почти столько же, сколько на алкоголь и на личный уход, но больше, чем на покупку мяса.

Цитата из т/с «Патрик Мелроуз». реж. Эдвард Бергер. 2018. Великобритания, США Под действием наркотиков

Согласно ежегодному глобальному индексу Bloomberg, наркотики в Австралии являются одними из самых дорогих в мире. Для поддержания наркотической зависимости гражданам Австралии требуется около 116% от средней еженедельной заработной платы — $1 тыс. 263. В США данный показатель составляет $846, в Таиланде — $808, в Армении — $770.

Австралия и Новая Зеландия изолированы от основных наркотических рынков. Метамфетамин и героин импортируют в основном из стран Азии, а кокаин — из Америки. Тот факт, что высокая стоимость наркотиков никак не повлияла на снижение уровня потребления, вызывает серьёзную обеспокоенность в Австралийском институте здравоохранения и социального обеспечения. В 2016 году в Австралии зарегистрировали 2 тыс. 177 смертей, связанных с употреблением наркотиков, причём 70% случаев пришлось на возрастную группу от 30 до 59 лет. В 2002 году был зарегистрирован 1 тыс. 231 смертельный случай от наркотиков.

Статистика показывает, что от передозировки наркотиков мужчин умирает в два раза больше, чем женщин, но смертность среди женщин продолжает быстро расти. Согласно исследованию сточных вод, потребление метамфетамина и кокаина продолжает расти во всех штатах Австралии. Наиболее широко употребляемым наркотиком считается марихуана, однако данный наркотик не вошёл в исследование сточных вод. В ACIC заявили, что самый высокий уровень употребления наркотиков зафиксирован возле крупных городов.

Гаэтано Превиати. Курильщики гашиша

В настоящее время на долю опиоидов приходится самое большое число смертей: 1 тыс. 45 смертельных случаев в 2016 году, причём уровень смертности почти удвоился с 2007 года, достигнув 6,6 смертельного случая на 100 тыс. жителей. Эти цифры, однако, включают случаи смерти от использования легальных опиоидов.

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Тем не менее проблема с употреблением опиоидов в Австралии пока ещё не достигла масштаба, наблюдаемого в США, где на долю опиоидов в 2017 году пришлось две трети из 71 тыс. 568 смертей от наркотиков. Из них почти 30 тыс. смертей были связаны с употреблением нелегального фентанила. Исследователь из Университета Нового Южного Уэльса Эми Пикок считает, что Австралии не грозят те проблемы, с которыми столкнулись США.

В отличие от Соединённых Штатов, где широко распространён нелегальный фентанил, в Австралии в большинстве случаев фентанил могут получить только при наличии медицинского рецепта.

«Несмотря на то, что мы тщательно следим за ситуацией в Австралии, на данный момент практически нет доказательств того, что нелегальный фентанил играет сколь-либо существенную роль в статистике передозировок опиоидами», — заявила Пикок в интервью Sydney Morning Herald.