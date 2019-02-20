Новгородская областная дума на очередном, февральском заседании вернётся к закону о региональном капитале «Первый ребёнок» — о выплате в 100 тыс. рублей при рождении первенца женщинам в возрасте до 29 лет включительно. В закон, прославивший на всю страну спикера регионального парламента Елену Писареву своим объяснением о том, что «после 30 лет женщинам уже и деньги не нужны, а нужен только малыш», депутаты Дмитрий Игнатов и Андрей Ломанов внесли поправки, отменяющие это возрастное ограничение. Но руководством областной думы, кажется, делается всё, чтобы не допустить самой возможности обсуждения изменений в законопроект.

Пабло Пикассо. Мать и дитя. 1901

Что хотят изменить?

Суть поправок, предлагаемых Игнатовым с Ломановым, — проста: ограничение в 29 лет отменить, восстановив, таким образом, равнодоступность к государственной помощи и социальной поддержке для всех матерей Новгородской области, рождающих первого ребёнка. Депутаты подсчитали, что это обойдётся бюджету региона примерно в 42,2 млн рублей в 2020 году (а если только тем, кому до 30 — 26,3 млн рублей — прим. ИА REGNUM). Необходимо пояснить: законом определено, что выплату можно получить только при достижении ребёнком 1,5 года, а значит, самые первые выплаты придутся на второе полугодие 2020 года. Против этого, а также против того, что выплаты носят целевой характер — только на улучшение жилищных условий — инициаторы поправок не выступают.

«Кроме отмены возрастного ограничения данный закон не вносит иных изменений в принятый ранее областной закон «О региональном капитале «Первый ребёнок», — говорится в пояснительной записке.

Новорожденный

В повестку дня ближайшего заседания Новгородской областной думы этот вопрос включён пока последним, 22-м. На официальном сайте регионального парламента именно к этой законодательной инициативе — больше всего претензий.

Не по регламенту

Комитет правового обеспечения и мониторинга областного законодательства аппарата думы ещё 14 февраля вынес заключение о том, что «законопроект не может быть рассмотрен». Комитет ссылается на федеральный закон 1999 года (№ 184-ФЗ) и статью 34 Устава Новгородской области, где говорится о том, что все законопроекты, предусматривающие расходы из бюджета региона, должны сопровождаться заключением губернатора. И это заключение должно быть внесено в региональный парламент не менее чем за 20 дней до очередного заседания. А заключения губернатора Новгородской области Андрея Никитина к законопроекту Игнатова и Ломанова — нет.

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Заместитель прокурора Новгородской области Ефим Мостовщиков в заключении прокуратуры на законопроект также сослался на отсутствие заключения губернатора, а ещё обратил внимание на то, что своими поправками депутаты вместе с возрастным ограничением исключают нормы, определяющие размер самого капитала, а это может создать условия для проявления коррупции.

Счётная палата Новгородской области в своём заключении на инициативу сделала такой вывод: «Финансово-экономическая экспертиза проекта областного закона установила отсутствие информации об объёме и источниках покрытия расходов областного бюджета на реализацию законопроекта». Председатель региональной Счётной палаты Нина Яковлева уточнила, что в законопроекте указана потребность в бюджетных средствах только на 2020 год.

Бюджет

Наконец, комиссия Новгородской областной думы по проведению антикоррупционной экспертизы обнаружила в поправках коррупциогенный фактор: «широта дискреционных полномочий — отсутствие или неопределённость сроков, условий или оснований принятия решения».

Давление на депутата и молчание губернатора

Один из инициаторов внесения поправок, депутат Новгородской областной думы Дмитрий Игнатов (не входит ни в одну из фракций) 25 февраля заявил о том, что на него «осуществляется давление со стороны власти».

«Сейчас, когда наша инициатива выносится на заседание думы, на меня оказывается давление с разных сторон. Приглашают «на разговор» в кабинеты чиновников разного уровня, раздаются звонки с угрозами различных политических санкций по отношению ко мне, некоторые депутаты выступают на страницах СМИ с откровенной ложью, пытаются дискредитировать наш законопроект», — заявил Игнатов.

Возрастное ограничение в 29 лет он назвал «позорным» и несправедливым и заявил, что сделает всё от него зависящее, чтобы вынести законопроект на обсуждение депутатов.

https://web.facebook.com/dmitry.ignatov.7/posts/1976299989163799

Заседание регионального парламента состоится уже в ближайшую среду, 27 февраля. Перед этим законодательную инициативу должны рассмотреть думские комитеты. Можно предположить: заявления и действия Дмитрия Игнатова сочтут популистскими, учитывая его намерения баллотироваться в Государственную думу на вакантное место депутата по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 134. Но соавтор законопроекта, депутат Андрей Ломанов («Единая Россия») в Госдуму вроде как не собирается…

Duma.novreg.ru Новгородская областная дума

Реакция жителей Новгородской области в социальных сетях — не на стороне чиновников, сколько бы они не объясняли, что региональный капитал «Первый ребёнок» призван поддержать именно ранние рождения детей в новгородских семьях, а раньше этих выплат и вовсе не было. При этом с продлением регионального материнского капитала «Семья» (действовал в регионе с 2012 года и поддерживал рождение третьих и последующих детей в семьях) областная дума не торопится, несмотря на то, что и о нём тоже говорил в своём послании новгородский губернатор Андрей Никитин. Скандальные темы последних месяцев глава региона не комментирует — эту функцию взял на себя замначальника областного управления информполитики Иван Сизов. Но, кажется, по вопросу «нужны ли женщинам после 30 лет деньги на первого ребёнка» главе региона отмолчаться не удастся — скандал не утихает, а вся эта история в целом не очень стыкуется со словами президента России Владимира Путина «о всемерной поддержке семей с детьми».

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