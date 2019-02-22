Еще несколько месяцев назад фамилия Владимира Зеленского в украинском избирательном процессе воспринималась, скорее, как недоразумение. Хотя старым политическим монстрам украинского разлива следовало бы забеспокоиться много раньше. Уже десять месяцев назад Зеленский с десятью процентами уверенно входил в топ-6 президентского рейтинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко ищет паству для томоса

Почти три месяца назад уже можно было с уверенностью сказать, что Зеленский технично оседлал основные ожидания украинских избирателей, и единственный отвечает новым избирательным запросам: на новое лицо; на новую партию и на радикализацию риторики.

И даже более того, пока другие кандидаты сотрясают воздух смелыми речами и голым популизмом», Зеленский смог «радикализировать» картинку. Его два фильма о «Слуге народа», о простом учителе истории волею случая ставшем президентом Украины, дают картинку чаяний оч-ч-чень значительной части украинских избирателей: взять два «УЗИ» и «по-македонски», с двух рук, перестрелять всех жуликоватых парламентариев, например. Или ампутировать депутатам их вороватые руки…

В целом же Зеленский ведёт избирательную кампанию «нового типа». Остальные кандидаты публикуют свои «курсы», «программы», «тезисы» и прочую писанину. То есть, считают себя стратегами. Однако уже в далеком 2016 году Оксфордский словарь признал «словом года» слово post-truth («послеправдие»), а оно обозначает обстоятельства, «в которых объективные факты менее важны для формирования общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям». Так вот, «стратегии» в предвыборной гонке — это не более спекуляции на объективных фактах. А вот «купированные» руки коррупционеров — это и есть позитивная эмоция и абсолютное личное убеждение большинства.

Да, Зеленский не стратег. Но стратегии последней четверти века опустошили холодильники и кошельки электората, поэтому у многих вызывают стойкое отвращение. У них остались надежды и эмоции, и Зеленский совершенно сознательно стал именно эмоциональной «иконой времени».

И продолжает наращивать свою ауру. По опросам середины-конца февраля, он уверенно держит уже ПЕРВОЕ место в рейтингах, какие бы социологические центры эти опросы ни проводили. По опросам СОЦИСа (8−18 февраля), Владимира Зеленского готовы поддержать 23,8% опрошенных украинцев, Петра Порошенко — 20,3%, а Юлию Тимошенко — 15,9%.

По опросу куда более критичного к президенту КМИСа (31 января — 10 февраля), у Зеленского 26,9% респондентов от числа определившихся с выбором, у президента Порошенко 17,7%, а у Юлии Тимошенко — 15,8%. Остальные — лузеры.

И у Зеленского есть шанс предвыборного «контрольного поцелуя в голову». На начало марта в Украине запланирован премьерный показ третьего фильма «Слуга народа», и что там будет творить кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, играющий роль «народного президента Украины Василия Голобородько» — остается только предполагать.

Цитата из к/ф «Слуга народа — 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Стрелок

Главный соперник Зеленского, действующий президент Порошенко, предполагает самое худшее и решил сыграть роль девственницы в борделе, и выступить «за чистоту акта». Поэтому он инициировал кампанию по запрету фильма (как минимум) или изъятия Зеленского из избирательной гонки.

12 февраля Комитет избирателей Украины (вроде бы независимая общественная организация) потребовала признать сериал «Слуга народа» предвыборной агитацией и заблокировать его показ. Но уже к вечеру украинский журналист Александр Дубинский обнародовал скриншоты и аудиофайлы разговоров между народным депутатом от Блока Порошенко Александром Черненко (экс-глава КИУ) и неназванным представителем Администрации президента. Подробнее здесь.

Из переговоров, которые (судя по записи) проводились в присутствии президента Порошенко, ясно, что было принято решение именно о давлении на Центральную избирательную комиссию, и именно через КИУ.

Из записи следует, что представитель администрации Порошенко даёт депутату указание организовать нужную публикацию, причем утверждает сам текст заявления. Которым некто, именуемый «первый» (сам Порошенко?) остается «доволен».

А примерно через 40 минут этот текст действительно появляется на сайте КИУ.

Смешно, но каким бы ни был результат развернутой кампании по запрету фильма — команда Зеленского может обратить его себе на пользу. Если не запретят — то такое «внимание» мало кем любимой администрации Порошенко только подтвердит актуальность фильма и проблем, в нем поднятых. Сам Зеленский в восторге: «Такого маркетинга студия «Квартал-95», а именно фильм «Слуга народа — 3», никогда бы не получил. Я не видел этого ни в одном обществе, ни в одной стране мира я не видел, чтобы правительство страны рекламировало сериал…»

Если же ЗАПРЕТЯТ — еще лучше. Фильм будет «разобран на цитаты» и тизеры фильма, причем «ударные» куски на «Ю-Тубе» посмотрит куда большее количество избирателей.

Хотя саму борьбу украинского президента за чистоту нравов предвыборной гонки можно было бы только приветствовать. Если бы в памяти не всплывало евангельское: «Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно?» (Матф., 7,4).

Потому что «если выбирать в номинации «организатора и вдохновителя грязной избирательной кампании», то Порошенко и его команда без сомнений будут победителями». Это не моя идея, хотя я с ней совершенно согласен. Это оценка Николая Томенко, в 2014 году прошедшего в парламент под восьмым номером по списку «Блока Петра Порошенко». К словам Томенко следует подходить очень критически, поскольку в 2016 году его вышвырнули и из Блока, и из парламента.

Но ведь он не голословен! Томенко совершенно рационально замечает, что в одном из информационных бюллетеней, которые сегодня раздают по всей Украине,

«на одной из страниц покойный Маккейн агитирует за Порошенко. На четвертой полосе посол Канады Роман Ващук, на пятой — Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, бывший глава Европарламента Антонио Таяни. Согласно исходным данным, которые написаны очень мелким шрифтом, указано, что заказчиком является кандидат на пост Президента Украины Порошенко П.А., а это означает, что данный бюллетень подпадает под действие Закона О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ… Чтобы не быть голословными, наш штаб готовит официальные обращения к послам тех стран, чьи чиновники агитируют за Порошенко, в том числе и мертвые (прелестный оборот!!! — М.С.). Мы вышлем им Статью 64 Закона Украины О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ и проинформируем, что согласно ей, участие в предвыборной агитации запрещается лицам, которые не являются гражданами Украины».

Вот так бывший соратник, 8-й по списку, мгновенно сыграл роль «бумеранга кармы». И подтвердил древнее наблюдение евангелиста Матфея: «какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (7,2).

ИА REGNUM

И ведь веселье только начинается. В средствах массовой информации идет раскрутка темы «сетки Порошенко»: о подготовке действующим президентом глобальной сети подкупа избирателей за государственный счет.

Так что скучным март не будет. Правда, тревожным скворчонком в виске бьется мысль о том, что два месяца назад, при прекращении военного положения в 10-ти областях Украины, звучала мысль о том, что Верховная рада Украины может вернуться к вопросу продолжения военного положения в случае обострения ситуации с российской агрессией возле украинских границ. А «российская агрессия» это дама такая — неожиданная. Вот и намедни, 21 февраля, из Одессы вышли два бронекатера «Гюрза» и десантный «Кентавр». Если они двинутся в сторону Керчь-Еникальского канала, то до нового «акта российской агрессии» остается, возможно, несколько часов.

И тогда Порошенко лишается следующей трети своего «москитного флота», зато обретает возможность возобновления военного положения и отсутствия занудливой головной боли со всеми этими комиками и «друзьями номер восемь».

Что и требуется доказать!

Киев