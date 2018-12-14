Зеленский — наш новый украинский президент

Марьян Сидорив, , 12:24 — REGNUM

«Папаша Мюллер» как-то спросил у штандартенфюрера Штирлица: «Вам сколько будет в 1965-м? Под 70. Вы счастливчик, вы доживете и будете играть свою партию. 70 лет — возраст расцвета политика». Ну, так было в какой-то из серий «Семнадцати мгновений весны». И ведь группенфюрер был прав, послевоенное время было эпохой политиков совсем не первой молодости. За редкими исключениями, типа Джона Кеннеди в США (43 года в момент прихода к власти в 1961-м).

Но в последние годы оказалось, что возраст — совсем не помеха. «Юные кандидаты» гоняют старожилов политического Олимпа как клопов. Австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу 31 год, французскому президенту Макрону 40 лет. Столько же и Словенскому премьеру Мареку Шарецу. Триумфатору последних парламентских выборов в Италии и ныне вице-премьеру Совета Министров Луиджи ди Майо — тридцать два. На их фоне «греческий хулиган», премьер Антонио Ципрас (44 года) уже просто почти антиквариат.

Украина не осталась в стороне от «молодильного политического тренда» тренда, выпустив на электоральную арену своих «молодцов»: Владимира Зеленского (40 лет, комик, актер и лидер популярного проекта «Квартал-95») и Святослава Вакарчука (43 года, фронтмен группы «Океан Эльзы»). Ни первый, ни второй еще официально не заявили о своих президентских амбициях, но переполох в политическом курятнике они уже устроили знатный.

Причем устроили давно. По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС) еще в апреле этого года они уверенно вошли в ТОП-6 лидеров президентского рейтинга. Зеленский тогда имел 10,8, а Вакарчук — 9,6% от числа тех опрошенных, кто определился со своим выбором.

Прошло семь месяцев… И вот новая, декабрьская социология «от КМИС». Вакарчук «сдулся», опустившись на девятое место с 3,8 процентами. Он потерял более половины своих симпатиков и выпал из группы фаворитов, претендующих на выход во второй тур президентских выборов. Похоже, Святослав «закокетничался», никак не желая дать внятный ответ по поводу своего участия в президентских выборах. Вот их ожидания и «перегорели», а внимание обратилось на других кандидатов.

Зато как рванул Зеленский! По новым данным КМИС, он уверенно занимает второе место (14,6%) после Юлии Тимошенко (21,2%) и на три процента опережает действующего президента. При этом он единственный, кто имеет шанс победить Юлию Тимошенко, в случае если во второй тур выйдет именно эта пара. Всех остальных возможных противников во втором туре (П.Порошенко, Ю. Бойко и иных) Юлия Владимировна рвет как Обама экономику России.

Кроме того, у Зеленского самый низкий антирейтинг. Ни в коем случае за него не проголосовали бы 4,5% опрошенных. Для сравнения — антирейтинг остальных участников ТОП-пятерки: Юрий Бойко — 12,6, Олег Ляшко — 14,9, Юлия Тимошенко — 22,3, Петр Порошенко — 43,7 процентов. А поскольку, судя по декабрьской социологии КМИСа, 30% украинцев еще не определились со своим выбором или отказались отвечать, то фактор низкого «антирейтинга» может иметь ключевое значение для привлечения избирателей в марте 2019 года.

Политбомонд Украины относится к «молодцам» с опаской и деланной снисходительностью. Руководитель избирательной кампании Порошенко на выборах-2014 и ведущий политтехнолог Блока Петра Порошенко Игорь Гринив уже с начала года, по его словам, «измеряет рейтинг Володи (Зеленского — М.С.) ежемесячно». Видать нервничал уже тогда, когда большинство политических тяжеловесов были уверены, что «комик должен смешить!».

Интересная позиция… Если следовать ей, то комик Беппе Грилло должен был хохмить, а не создавать свое «Движение 5-ти звезд», комик Марек Шарец — пародировать евросоюзовских боссов, а не становиться премьер-министром Словении, а уж что должна была делать Илона Шталлер (порнозвезда Чиччолина) в итальянском парламенте 1988−1991 годов — остается только догадываться.

Вторая претензия «бомонда» — отсутствие опыта государственного управления. Недавно первый президент Украины Леонид Кравчук заметил, явно в адрес Зеленского и Вакарчука: «Новые — не обязательно умные. Я еще раз хочу сказать — новые, опытные, патриоты, знают, как управлять державой, имеют опыт, имеют команды — я таких «новых» поддерживаю. Если «новый» один, у него нет ничего — он пришел, сел в кресло президента — а дальше что? У него же аппарата нет!».

Слушал я это и думал: «Да, ребята. Была у вас и власть, и кресло, и аппарат. Но почему тогда страна в такой ж…, простите, яме?». Кроме того, в данном случае Леонид Кравчук, как тот «генерал» у Уинстона Черчилля, «готовится к прошедшей войне». А новое время создало новые электоральные запросы. И опыт выборов последних лет показывает, что их, как минимум, три:

Запрос на новые лица. И здесь Зеленский вне конкуренции — это «новое лицо» в политике, но очень «узнаваемое» лицо в обществе. Причем лицо, не вызывающее особой негативной реакции. Тут даже рекламы не надо.

Запрос на новые партии. И здесь все грамотно: под Зеленского в декабре 2017 года была зарегистрирована партия «Слуга народа», которая, по декабрьской социологии КМИСа, уверенно занимает второе место в рейтинге партий (13%). На первом месте — «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Запрос на радикальную риторику. Здесь все вообще круто: у Зеленского даже не радикальная риторика, а радикальный видеоряд. Тизер сериала «Слуга народа-2», где президент Голобородько (в исполнении Зеленского) с упоением, с двух рук, из «Узи», расстреливает зажравшихся депутатов — да это просто сказочный сон большинства украинского населения. И только на Ю-Тубе у него уже миллионы просмотров.

(Кстати, уровень доверия к Верховной Раде Украины — 5,9%, недоверия — 90,3).

А месяц назад команда Зеленского «продолжила тему»: появился новый тизер, где Зеленский в роли президента Украины с трибуны рассказывает депутатам о том, что они полностью побороли коррупцию, кнопкодавство и принцип «рука руку моет». Однако на следующем кадре становится понятно, почему это стало возможным: всем депутатам ампутировали обе руки. За первые несколько часов ролик 17 тысяч просмотров.

И средства на новые тизеры и рекламу у Зеленского будут. Потому что его связь с мультимиллионером Игорем Коломойским — это секрет Полишинеля в кулуарах украинской власти.

Я совсем не сторонник Зеленского, и даже не его симпатик. Но вынужден признать: в нынешней стае кандидатов в украинские президенты он наиболее соответствует новым мировым электоральным трендам.

А что до отсутствия опыта и, особенно команды, то это дело наживное. Был бы король, а свита — что мудрецы, что шуты — быстренько ко двору подтянутся.

Киев