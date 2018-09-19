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После скандала с отмыванием денег глава Danske Bank решил покинуть пост

Экономика

Руководить финансовой организацией он продолжит до избрания нового генерального директора

Копенгаген, 19 сентября 2018, 14:35 — REGNUM  В руководстве крупнейшего датского банка Danske Bank — кадровые изменения. О намерении уйти в отставку заявил главный исполнительный директор финансовой организации Томас Борген. О своём решении он сегодня, 19 сентября, объявил совету директоров, говорится в сообщении банка.

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Борген пояснил, что собирается покинуть занимаемый пост из-за скандала вокруг предполагаемого отмывания денег в эстонском отделении кредитной организации.

«Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в случае возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. […] считаю, что будет лучше для всех, если я уйду в отставку», — сказал Борген, подчеркнув, что как генеральный директор, он несёт ответственность за то, что происходит в банке, и берёт на себя эту ответственность.

В свою очередь председатель совета директоров банка Оле Андерсен с уважением отнёсся к такому решению, которое назвал «правильным», при этом высказал сожаление по поводу отставки Боргена.

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«Томас Борген прилагал огромные усилия для Danske Bank на протяжении многих лет […], он был движущей силой трансформации и прогресса банка», — сказал Андерсен, отметив, что за время руководства Боргена кредитная организация значительно окрепла.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандала с крупнейшим коммерческим банком Дании Danske Bank, в центре которого он оказался летом 2018 года в связи с информацией об отмывании денег, в кредитной организации было проведено расследование. Выяснилось, что эстонское отделение банка за год перевело нерезидентам страны до $30 млрд — тем, кто проживают в России и в странах бывшего СССР.

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Отставки и назначения
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