Второй том биографии Фридриха Ницше (1844−1900) охватывает период с 1872 по 1882 год (о первом томе см. тут). За это время немецким философом были созданы труды от знаменитых «Несвоевременных рассуждений» до не менее знаменитой «Веселой науки».

В своей книге Янц акцентирует внимание на полемике, которую вызвало появление в печати «Рождение трагедии», названного биографом «философским первенцем Ницше». Наряду с благожелательным отзывом друга и коллеги автора «Заратустры» профессора классической филологии Эрвина Роде имели место и критические замечания. Так, другой филолог-классик Ульрих Виламовиц-Мёллендорф опубликовал памфлет «Философия будущего! Опровержение книги Фридриха Ницше». Позднее он объяснял свой шаг тем, что

«Ницше возбудил мое моральное негодование наглым выпадом против Отто Яна… насилие над историческими фактами и всеми методами филологии… побудило меня защищать мою науку».

Впрочем, саму защиту почтенный ученый оценивал довольно трезво и не называл иначе как «отчаянно наивной».

Также на описываемый период приходится разрыв с Рихардом Вагнером и его супругой Козимой, которые первоначально с восторгом приняли молодого философа в свой круг. Впрочем, определенные трения возникали и раньше, и не только в области философии или музыки (скепсис в отношении «Кольца Нибелунга»), но, например, во взглядах на франко-прусскую войну.

Кроме того, ухудшилось состояние здоровья, помимо проблем с желудком и сильнейших головных болей, «глаза у меня мучительно болят внутри, болит и над ними». Правда, философ еще надеялся справиться со своими недугами: «Я рассчитываю на долгую жизнь, тогда как мой отец, например, здесь просчитался — он умер в 36 лет».

Касаясь окружения мыслителя, Янц заочно полемизирует с ницшеведами, утверждая, что роль Лу Андреас-Саломе, «несмотря на свою несомненную значительность», в случае с Ницше была «сравнительно эпизодической» или даже «гастрольной», хотя и поставила автора «Ecce homo» на грань самоубийства. Одновременно он вынужден признать, что в разрыве мыслителя с Лу «заключается двойная трагедия — для Ницше как человека и для его творчества».

В таком контексте представляется, что ко всей биографии Ницше, написанной Янцем, вполне приложимы его собственные слова: «Драма истории духа — или драмы, которые шли на сцене европейской культуры в последней трети XIX столетия».

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».