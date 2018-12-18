Настольная книга ницшеанца. Том первый

Андрей Мартынов, , 23:07 — REGNUM

Этот философ давно превратился в бренд. Торговую марку. Не частый случай для мыслителя. Тем не менее это свершившийся факт: Фридрих Ницше (1844−1900) стал явлением культуры. О нем спорят вне академических школ и научных течений, поэтому многие вопросы, ответы на которые уже известны историкам философии, волнуют людей далеко за пределами университетских кафедр. Такой вот получается парадокс.

Впрочем, может, это не так уж и плохо, ведь Ницше сам любил парадоксы. Перевод трехтомного труда Курта Пауля Янца в значительной степени разрешает многие загадки. При этом автор смог соблюсти тонкий паритет между научным и доступным изложением. В первом томе, охватывающем период с 1844 по 1871 год, описывается рождение и учеба будущего философа, его преподавание в Базельском университете и участие во Франко-прусской войне. Касаясь собственно философии, Янц акцентирует внимание на первом крупном произведении мыслителя «Рождение трагедии из духа музыки». Вместе с тем книга затрагивает проблемы, которые волновали Ницше и в последующие годы. Одной из них является этика автора «Заратустры». Отрицал ли он Бога или только боролся с исторической церковью? И насколько буквально в таком контексте следует воспринимать его призывы к ревизии морали? Отметим, что когда-то эти вопросы задавались и в среде философов. Так, Семен Франк считал Ницше верующим, а Эрнст Трельч, напротив, атеистом, чью проповедь сравнивал с «крысиным ядом».

Не было единства и внутри философских школ. Например, экзистенциалисты Мартин Хайдеггер и Карл Ясперс видели в лице своего немецкого коллеги более или менее последовательного нигилиста, в то время как Николай Бердяев и Габриэль Марсель утверждали, что тот «ближе к Богу, чем многие христиане». Янц приводит свидетельства отхода Ницше от христианства, а не от церкви, уже в молодости, в числе прочего это видно из писем, посланных философом с фронта Франко-прусской войны в 1870 году. Одной из причин такого поступка стало увлечение философией Артура Шопенгауэра, которое биограф называет «религиозным поклонением». Одновременно книга интересна подробным описанием культурного, социального, политического контекста, в котором жил и творил Ницше. Так, увлечение философа античной культурой было обусловлено нормами социума того времени, когда люди «с энтузиазмом преклонялись» перед греческой классикой, но, как с иронией замечает Янц, «игнорировали реальную судьбу этого несчастного народа, познавшего краткое счастье на протяжении всего лишь пятидесяти лет, при Перикле, и то лишь в Афинах». Не от этого ли игнорирования и возник знаменитый аморализм Ницше?

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».