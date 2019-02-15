Беглов уволил глав трех районов Петербурга после совещания в Смольном

Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу администрации Василеостровского района Юлию Киселеву, главу администрации Красносельского района Виталия Черкашина и главу администрации Центрального района Андрея Хлуткова. Это решение было принято 15 февраля по итогам рабочего совещания с главами администраций всех 18-ти районов Санкт-Петербурга.

Напомним, 4 февраля был уволен глава Фрунзенского района Петербурга Валерий Сапожников. Причиной отставки была названа неудовлетворительная уборка снега и наледи.

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Темой сегодняшнего совещания в Смольном также стали, в том числе, проблемы с содержанием городских территорий, а также деятельность районного звена городской исполнительной власти.

Помимо увольнений, Александр Беглов принял решение о депремировании глав районов, председателей профильных комитетов правительства города и членов правительства Санкт-Петербурга.

По словам врио губернатора, «излишняя централизация власти привела к дезорганизации управления городом».

«Каждый район Петербурга по масштабу и количеству жителей сопоставим со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления. Нужно расширить полномочия администраций районов и местного самоуправления», — сказал Александр Беглов.

Он также заявил, что сотрудники районных администраций утратили обратную связь с жителями, что снижает эффективность их работы.

«Необходимо дать петербуржцам реальную возможность участвовать в жизни своего района, делать его лучше, комфортнее, ставить перед властью конкретные задачи, за выполнение которых потом можно будет спросить», — сказал Беглов.

Район, подготовивший лучшую программу развития, получит из бюджета города дополнительные средства — 100 млн рублей — на ее реализацию.

Как отмечает ИА REGNUM, в давнем конфликте с теперь уже бывшим главой администрации Центрального района Андреем Хлутковым находилось руководство Заксобрания Петербурга.

Спикер Вячеслав Макаров неоднократно грозил Хлуткову, бывшему сотруднику ФСБ, с трибуны Заксобрания, заявляя, что тот носится по району, «обвалявшись в перьях гусиных и куриных». На самом деле, Хлутков, судя по всему, пытался влиять на работу районной ячейки «ЕР», что не понравилось главе петербургских единороссов.

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