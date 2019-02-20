В ближайшем будущем Индия столкнётся в Афганистане с серьёзной дилеммой. Должна ли она вступить в официальные или неофициальные связи с поддерживаемыми Пакистаном группами, такими как афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), или нет? Намечающийся дипломатический прорыв в переговорах между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который может завершиться полным выводом из Афганистана американских войск в течение 18 месяцев, потребует от Индии чёткого ответа на данный вопрос, пишут Харш Пант и Авинаш Паллави в статье для американского издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Официально Индия поддерживает афганский процесс примирения под руководством Афганистана. Нью-Дели хочет, чтобы правительство Кабула было ключевым игроком в переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Политика Индии в отношении Афганистана не обусловлена идеологическими или гуманитарными проблемами. Она обусловлена желанием ограничить влияние Исламабада в Афганистане. Это связано с тем, что усиление влияния Пакистана в Афганистане может не только привести к сокращению присутствия Индии, но и обострить проблему вдохновляемого Пакистаном терроризма против Индии. Как показало недавнее террористическое нападение на индийские силы безопасности в Кашмире, в результате которого погибли 40 человек, Индия превратится в цель №1 для тех сил, которые увидят в выводе американских войск победу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщалось, что нападение совершил террорист-смертник, вдохновленный «победой» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Возможности Индии для манёвра в Афганистане ограничены скромными материальными ресурсами, возможными репутационными издержками и её географическим положением. В отличие, например, от США, у Индии нет финансовых ресурсов для поддержки государственного строительства в Афганистане. С точки зрения репутации Индия ценит свою роль конструктивного регионального игрока, который помог укрепить потенциал афганского государства в экономическом, политическом и военном отношении.

Партнёрами Индии в Афганистане в настоящий момент являются США и правительство в Кабуле. С 2001 года под эгидой сил безопасности НАТО, возглавляемых США, Индия внесла существенный вклад в развитие инфраструктуры, потратив более $2 млрд. Индия также открыла свои консульства по всей охваченной войной стране. В ответ на политику Индии в Афганистане террористические группировки, при поддержке межведомственной разведки Пакистана, начали нападать на индийский персонал и объекты. Всё началось с серии похищений индийских рабочих в афганской провинции Нимруз в 2005 году. После 2008 года начались целенаправленные нападения на индийские консульства.

Пока США занимали воинственную позицию в отношении исламистских террористов, Индия не задумывалась о необходимости выстраивания каких-либо отношений с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но теперь, когда Индия вложила в Афганистан крупные средства, и когда США больше не желают продолжать войну, Индия почувствовала необходимость рассмотреть все возможные варианты. Сегодня Индия гораздо более уверена в своей способности определять региональные события, учитывая её стратегическое партнерство с Соединёнными Штатами и значительные инвестиции в Афганистан за последние два десятилетия.

Antônio Milena Армия Индии на параде

Однако Индия вряд ли существенно изменит свою позицию. В Индии считают, что мир в Афганистане маловероятен. Сочетание внутренних импульсивных желаний с отсутствием безопасности в регионе может сделать Пакистан участником еще одного раунда насилия в Афганистане вскоре после вывода американских войск. Скорее всего, Индия сохранит свою поддержку Кабула, а переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отойдут на второй план. В конце концов, что именно Индия могла бы получить от переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чего бы она не могла получить от укрепления отношений с союзниками в афганском правительстве? Если цель состоит в том, чтобы обеспечить стратегический баланс между Афганистаном и Пакистаном, то Индия должна поддержать афганские политические группировки, которые, по крайней мере, выступают против Пакистана.

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Нью-Дели придётся тесно сотрудничать не только с США, чтобы гарантировать то, что у Пакистана не будет свободы действий в рамках управления переходным процессом в Афганистане, но и с другими заинтересованными сторонами, такими как Китай, Россия и Иран, чтобы обеспечить сохранение баланса в регионе. Индия будет стремиться защитить свои материальные интересы в Афганистане как минимум в краткосрочной перспективе и сделает всё возможное для того, чтобы помещать подготовке антииндийских боевиков на афганской земле. В среднесрочной и долгосрочной перспективе Индия будет стремиться расширить пространство для манёвра, воспользовавшись неизбежными противоречиями, которые, как ожидается, возникнут в отношениях между афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Пакистаном. Конечная цель Индии останется неизменной: удержать Пакистан от участия в шоу.