Project Syndicate: Миру ещё предстоит решить одну из сложнейших проблем

Максим Исаев, , 07:08 — REGNUM

Сегодня во всём мире главной проблемой, которую необходимо решить для достижения всеобъемлющего экономического процветания, является необходимость создания достаточного количества «хороших рабочих мест». Без обеспечения производительной занятости для подавляющего большинства рабочей силы той или иной страны следует ожидать, что экономический рост либо будет незначительным, либо все выгоды, связанные с экономическим ростом, окажутся в руках крошечного меньшинства. Нехватка хороших рабочих мест также подрывает доверие к политическим элитам, укрепляя позиции авторитарных, реакционных сил, пишет Дэни Родрик в статье для издания Project Syndicate.

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Определение понятия «хорошая работа», очевидно, зависит от уровня экономического развития отдельно взятой страны. Как правило, под хорошей работой подразумевают рабочее место в официальном секторе, которое может гарантировать трудящемуся безопасные условия труда, право на ведение коллективных переговоров и защиту от произвольного увольнения. Хорошее рабочее место позволяет вести образ жизни среднего класса, предоставляя уровень доходов, которых достаточно на жильё, питание, транспорт, образование и другие семейные расходы, включая возможность накопления некоторых сбережений.

Отдельные предприятия во всём мире могут многое сделать для улучшения условий труда своих сотрудников. Крупные фирмы, которые лучше заботятся о своих сотрудниках, предоставляя им более высокую заработную плату, большую автономию и большую ответственность, могут рассчитывать на снижение текучести кадров, повышение мотивации работников и повышение производительности.

Однако более глубокая проблема носит структурный характер, поэтому крупные фирмы не смогут справиться с ней самостоятельно. Как развитые, так и развивающиеся страны сегодня страдают от растущего несоответствия между структурой производства и структурой рабочей силы. Производство сегодня требует от работников всё более и более высокой квалификации, в то время как основная часть рабочей силы обладает лишь низким уровнем квалификации. Это создает разрыв между новыми рабочими местами и квалификацией рабочих.

Развитие современных технологий и процесс глобализации способствовали расширению этого разрыва, поскольку всё большую роль в производстве начинают играть автоматизация и информационные технологии. В принципе, новые технологии могли бы принести пользу низкоквалифицированным работникам, однако на практике технологический прогресс способствует вытеснению людей с их рабочих мест. Кроме того, глобальные торговые и инвестиционные потоки и, в частности, глобальные производственно-сбытовые цепочки позволили гомогенизировать методы производства по всему миру, поэтому более бедным странам очень сложно конкурировать на мировых рынках, не обладая методами производства, аналогичным тем, которые используются в странах с развитой экономикой.

В результате усиливается экономический дуализм. В современном мире в каждой экономике можно выделить развитый сегмент, который обычно является глобально интегрированным и на котором занята меньшая часть рабочей силы, и сегмент с низким уровнем производительности, который поглощает основную часть рабочей силы, которая трудится в плохих условиях и получает низкую заработную плату. Соотношение двух сегментов может быть разным. Очевидно, что в развитых странах преобладают высокопродуктивные фирмы. Но в качественном отношении общая картина и в богатых, и в бедных странах очень похожа. И в богатых, и в бедных странах присутствуют все те же модели неравенства и политической поляризации.

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По логике вещей, есть только три способа для того, что уменьшить несоответствие между структурой производственных секторов и структурой рабочей силы. Первая стратегия, которой больше всего уделяют внимания, заключается в расширении инвестиций в обучение. Если большинство рабочих приобретут необходимые навыки и способности для работы с передовыми технологиями, дуализм в конечном итоге исчезнет, поскольку высокопроизводительные сектора начнут расширяться за счёт остальных.

Такая политика, конечно, важна, но даже если она окажется успешной, она принесет свои плоды только в будущем. Такая политика не подойдёт для удовлетворения реалий современного рынка труда здесь и сейчас. Просто невозможно трансформировать рабочую силу в одночасье. Кроме того, существует реальный риск того, что образовательный процесс всегда будет отставать от скорости развития технологий.

Вторая стратегия заключается в том, чтобы убедить успешные фирмы нанимать больше неквалифицированных рабочих. В странах, где различия в навыках невелики, правительства могут (и должны) подталкивать свои успешные фирмы к увеличению занятости граждан. Правительства развитых стран также должны сыграть свою роль в воздействии на природу технологических инноваций. Слишком часто они субсидируют капиталоёмкие технологии, требующие от работников высокой квалификации, вместо того, чтобы продвигать социально-ориентированные инновации, чтобы позаботиться о менее квалифицированных работниках.

Такая политика вряд ли будет иметь большое значение для развивающихся стран. Они не смогут использовать менее квалифицированных рабочих вместо высококвалифицированных специалистов, поскольку стандарты качества, необходимые для обеспечения глобальных цепочек создания стоимости, не могут быть реализованы путём замены машин на ручной труд. Таким образом, широкий круг развивающихся стран, начиная со стран со средним уровнем дохода, таких как Мексика и ЮАР, и заканчивая странами с низким уровнем дохода, такими как Эфиопия, оказываются в тупиковой ситуации. Ставка на повышение уровня образования не принесёт краткосрочных выгод, при этом их самые передовые сектора экономики просто не способны поглотить избыточное предложение низкоквалифицированных работников.

Однако существует ещё одна стратегия действий, которая привлекает к себе наименьшее внимание. Она предусматривает стимулирование видов экономической деятельности, находящихся между высококвалифицированными и низкоквалифицированными рабочими местами. Правительство могло бы обратить внимание на развитие туризма и нетрадиционного сельского хозяйства, а также на строительный сектор и сферу услуг. Но усилия правительства могут пойти гораздо дальше.

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Такие промежуточные виды деятельности, осуществляемые малыми и средними предприятиями, нельзя отнести к одним из самых продуктивных, поэтому они редко находятся в центре внимания промышленной или инновационной политики. Но благодаря им рабочие могли бы получить более достойное место, чем в неофициальном секторе экономики.

Правительственная политика как в развитых, так и в развивающихся странах слишком часто сосредоточена на продвижении передовых технологий и наиболее продуктивных фирм. Однако неспособность создать хорошие рабочие места для среднего класса может привести к очень высоким социальным и политическим издержкам.