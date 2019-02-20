Washington Post: США должны распустить свой конгресс
Крайне правые политические силы США хотят устранить такие органы власти, как министерства образования, торговли и энергетики. Крайне левые силы предлагают полностью распустить таможенно-миграционную службу США (ICE), пишет Кэтрин Рампелл в статье для издания The Washington Post.
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Предложениям, которые выдвигают и крайне правые, и крайне левые, не хватает масштаба. То, что США действительно должны сделать, — это распустить конгресс. Конечно, могут сказать, что на законодательную власть возложены серьёзные обязанности, прописанные в конституции США. Конгресс — это одна из ветвей власти, которая обеспечивает функционирование системы сдержек и противовесов. Также могут сказать, что при отсутствии конгресса президент США получил бы полную свободу действий и смог бы проводить политику, руководствуясь своими худшими авторитарными побуждениями.
Всего несколько дней назад законодательный орган США доказал, насколько мало внимания он уделяет осуществлению одной из своих самых фундаментальных конституционных обязанностей: контролю за бюджетом. Конституция даёт конгрессу право распоряжаться федеральными деньгами. На практике это означает, что американский президент не может в одностороннем порядке принять решение о выделении денег на финансирование каких бы то ни было целей, если этого не одобрил конгресс. Однако на прошлой неделе произошло событие, которое не вписывается ни в какие рамки.
В конгрессе неоднократно отказывали Трампу в выделении финансирования на строительство пограничной стены, которая никому не нужна. Дебаты продолжались несколько месяцев. Конгрессмены в итоге согласились выделить на пограничную стену только $1,375 млрд и ни центом больше. Затем Трамп объявил, что он вводит режим чрезвычайного положения, чтобы получить дополнительные $8 млрд для строительства пограничной стены.
Законодатели должны были максимально негативно отреагировать на стремление Трампа перехватить полномочия, которые могут исполнять только парламентарии. Любопытный факт заключается в том, что большинство конгрессменов практически никак не отреагировали. Более того, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл — один из самых влиятельных людей в этой якобы могущественной ветви власти — фактически заявил, что Трамп принял отличное решение.
Здесь возникает вопрос. Если законодатели не собираются исполнять свои основные конституционные обязанности, то за что американские налогоплательщики платят конгрессменам как минимум по $174 тыс. в год? Налогоплательщики вполне могли бы сэкономить эти деньги. Однако обязанности конгресса не ограничиваются только лишь контролем за бюджетом. Конгресс также отказывается объявлять войну, когда США фактически ведут боевые действия. Также у конгресса есть полномочия по «регулированию торговли с иностранными государствами» и установлению ввозных пошлин. В течение последних 80 лет конгресс добровольно делегировал президенту большую часть своих полномочий, связанных с регулированием торговли с иностранными государствами, по мнению историка Крейга Ванграсстека. Совсем недавно конгресс решил закрыть глаза на торговые злоупотребления Трампа. Республиканские законодатели подготовили законопроект, которой может предоставить президенту большую свободу действий в отношении установления пошлин без вмешательства со стороны конгресса.
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В ближайшие годы многие граждане Соединённых Штатов лишатся своих рабочих мест из-за процесса автоматизации. Если бы в список учреждений, которые должны подвергнуть автоматизации, внесли бы конгресс, то, скорее всего, большинство граждан США не стали бы возражать. Как показывают социологические исследования, всего 11% жителей Соединённых Штатов заявили, что они «полностью доверяют» или «в основном доверяют» конгрессу. Это означает, что конгресс обладает одним из самых низких рейтингов доверия по сравнению с остальными государственными учреждениями США. Так, американские граждане больше доверяют президенту, банкам, оборонному ведомству, государственным школам и даже газетам, чем своему законодательному органу.