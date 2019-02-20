Крайне правые политические силы США хотят устранить такие органы власти, как министерства образования, торговли и энергетики. Крайне левые силы предлагают полностью распустить таможенно-миграционную службу США (ICE), пишет Кэтрин Рампелл в статье для издания The Washington Post.

Флаг США

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Предложениям, которые выдвигают и крайне правые, и крайне левые, не хватает масштаба. То, что США действительно должны сделать, — это распустить конгресс. Конечно, могут сказать, что на законодательную власть возложены серьёзные обязанности, прописанные в конституции США. Конгресс — это одна из ветвей власти, которая обеспечивает функционирование системы сдержек и противовесов. Также могут сказать, что при отсутствии конгресса президент США получил бы полную свободу действий и смог бы проводить политику, руководствуясь своими худшими авторитарными побуждениями.

Здание Конгресса США

Всего несколько дней назад законодательный орган США доказал, насколько мало внимания он уделяет осуществлению одной из своих самых фундаментальных конституционных обязанностей: контролю за бюджетом. Конституция даёт конгрессу право распоряжаться федеральными деньгами. На практике это означает, что американский президент не может в одностороннем порядке принять решение о выделении денег на финансирование каких бы то ни было целей, если этого не одобрил конгресс. Однако на прошлой неделе произошло событие, которое не вписывается ни в какие рамки.

В конгрессе неоднократно отказывали Трампу в выделении финансирования на строительство пограничной стены, которая никому не нужна. Дебаты продолжались несколько месяцев. Конгрессмены в итоге согласились выделить на пограничную стену только $1,375 млрд и ни центом больше. Затем Трамп объявил, что он вводит режим чрезвычайного положения, чтобы получить дополнительные $8 млрд для строительства пограничной стены.

U.S. Department of Defense Дональд Трамп

Законодатели должны были максимально негативно отреагировать на стремление Трампа перехватить полномочия, которые могут исполнять только парламентарии. Любопытный факт заключается в том, что большинство конгрессменов практически никак не отреагировали. Более того, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл — один из самых влиятельных людей в этой якобы могущественной ветви власти — фактически заявил, что Трамп принял отличное решение.

Здесь возникает вопрос. Если законодатели не собираются исполнять свои основные конституционные обязанности, то за что американские налогоплательщики платят конгрессменам как минимум по $174 тыс. в год? Налогоплательщики вполне могли бы сэкономить эти деньги. Однако обязанности конгресса не ограничиваются только лишь контролем за бюджетом. Конгресс также отказывается объявлять войну, когда США фактически ведут боевые действия. Также у конгресса есть полномочия по «регулированию торговли с иностранными государствами» и установлению ввозных пошлин. В течение последних 80 лет конгресс добровольно делегировал президенту большую часть своих полномочий, связанных с регулированием торговли с иностранными государствами, по мнению историка Крейга Ванграсстека. Совсем недавно конгресс решил закрыть глаза на торговые злоупотребления Трампа. Республиканские законодатели подготовили законопроект, которой может предоставить президенту большую свободу действий в отношении установления пошлин без вмешательства со стороны конгресса.

U.S. Senate Митч Макконнел

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В ближайшие годы многие граждане Соединённых Штатов лишатся своих рабочих мест из-за процесса автоматизации. Если бы в список учреждений, которые должны подвергнуть автоматизации, внесли бы конгресс, то, скорее всего, большинство граждан США не стали бы возражать. Как показывают социологические исследования, всего 11% жителей Соединённых Штатов заявили, что они «полностью доверяют» или «в основном доверяют» конгрессу. Это означает, что конгресс обладает одним из самых низких рейтингов доверия по сравнению с остальными государственными учреждениями США. Так, американские граждане больше доверяют президенту, банкам, оборонному ведомству, государственным школам и даже газетам, чем своему законодательному органу.