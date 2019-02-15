Foreign Policy: Трамп стоит на пороге новой битвы с демократами

Максим Исаев, , 07:02 — REGNUM

В четверг, 14 февраля, президент США Дональд Трамп заявил о то, что он планирует объявить режим чрезвычайного положения на южной границе. Весьма вероятно, что Трамп втянет сюда Пентагон, поскольку Белый дом изо всех сил стремится перенаправить средства из военных фондов на строительство давно обещанной стены на границе между США и Мексикой, пишут Лара Селигман и Робби Греймер в статье для издания The Foreign Policy.

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По словам двух помощников конгрессменов, у Пентагона есть резервные средства в размере $21 млрд, которые он мог бы использовать для военного строительства. Эти деньги были выделены законодательным органом для создания инфраструктурных объектов, однако пока их не успели потратить. Трамп мог бы использовать эти средства для строительства стены, несмотря на все возражения со стороны Конгресса.

Представители Конгресса также отметили, что Трамп может взять деньги из тех военных фондов, которые предназначены для финансирования строительства больниц и жилья. При этом эти фонды не будут пополняться, пока Конгресс не одобрит следующий законопроект об ассигнованиях на оборону. Поэтому с созданием дополнительной инфраструктуры у военных могут возникнуть определённые сложности. Пока ещё неясно, из каких именно военных фондов Трамп может взять деньги.

Ожидается, что Белый дом использует юридическое положение, которое позволяет президенту в случае войны или введения режима чрезвычайного положения перенаправлять средства из предназначенных для строительства военных фондов.

По словам двух помощников конгрессменов, $21 млрд — это бюджетные средства Пентагона, которые накопились в течение последних пяти лет, они предназначались для строительства, но пока не были потрачены. Большая часть этих средств — это $10 млрд, выделенные в 2019 финансовом году, поэтому их ещё не успели потратить. Остальные, около $11 млрд, накопились в фондах за предыдущие четыре года. Однако юридическая тонкость заключается в том, что в случае чрезвычайного положения закон требует, чтобы эти деньги были перенаправлены на поддержку вооружённых сил. Если Трамп объявит в стране чрезвычайное положение, то он, скорее всего, столкнётся с юридическими проблемами, связанными с конституционностью такого шага.

«Здесь может возникнуть законный вопрос, как строительство стены вдоль границы может поддержать вооружённые силы? Всё это будет решаться в суде», — заявил один из помощников конгрессмена.

С другой стороны, Белому дому, получившему доступ к деньгам из военных фондов, потребуется определённое время на то, чтобы их потратить. Строительство пограничной стены на юге страны предполагает длительные переговоры с частными владельцами, через чьи земли будет проходить стена.

В рамках плана Белого дома Трамп подпишет законопроект о государственных расходах, согласованный Конгрессом, чтобы избежать второго закрытия правительства. Политический тупик, вызванный противоречиями по поводу строительства стены, привёл к 35-дневному закрытию большей части федерального правительства — это самая длительная приостановка деятельности правительства за всю историю США. В начале января стороны смогли заключить сделку, после чего работа правительства возобновилась.

«Президент Трамп подпишет законопроект о государственном финансировании, и, как он заявлял ранее, он также примет другие исполнительные меры, включая введение чрезвычайного положения в стране, чтобы справиться с возникшим на границе кризисом в гуманитарной сфере и сфере национальной безопасности… Президент намерен исполнить своё обещание: построить стену, защитить границу и защитить нашу великую страну», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс днём 14 февраля.

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До того, как произошло закрытие правительства, Конгресс согласился выделить $1,375 млрд на строительство стального пограничного ограждения протяжённостью 90 километров. Однако это не устроило Трампа, который ранее потребовал $5,7 млрд на строительство пограничной стены протяжённостью более 300 километров. Объявление режима чрезвычайного положения приведёт к новым политическим баталиям и возможным судебным разбирательствам с демократами. Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, выступающая против строительства пограничной стены, пообещала подать судебный иск и рассмотреть другие варианты, которые позволили бы ограничить финансирование строительства стены.

Сандерс заявила, что Белый дом «хорошо подготовлен» к судебному разбирательству, отметив, что этого разбирательства может и не быть. «Президент делает свою работу, Конгресс должен сделать свою», — добавила Сандерс.