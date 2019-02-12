Нижегородская делегация вернулась с инвестиционного форума в Сочи не с пустыми руками. Именно этот «урожай» контрактов и соглашений можно назвать основным событием недели для региона. Так было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения дорожного комплекса региона высококачественными битумными материалами и моторными маслами с ПАО «Газпром нефть», о сотрудничестве при реализации проектов по строительству двух веток канатной дороги с ООО «Национальные канатные дороги», соглашение о сотрудничестве в области использования современных цифровых технологий с компанией Vostok, а нижегородское правительство и НПО «Конверсия» будут сотрудничать в сфере поставок и обслуживания медоборудования, госкорпорация «Росатом» намерена реализовать пилотную концессию на системы водоснабжения и водоотведения в Сарове. Также в Сочи было подписано соглашение о развитии Национальной технологической инициативы в Нижегородской области, в которых ключевыми направлениями станут новые источники энергии, нейротехнология, персонализированная медицина и многое другое.

Нижний Новгород

Среди важных и дорогостоящих инвестпроектов — специнвестконтракт о строительстве завода по производству медицинских изделий ООО «Снабполимер Медицина». Он предполагает строительство в Боре производства безопасных одноразовых шприцев с инженерной защитой от повторного применения с объёмом инвестиций от 3 млрд рублей и созданием 500 новых рабочих мест.

А с первым вице-президентом ПАО «Ростелеком» Владимиром Кириенко нижегородский губернатор обсудил создание в регионе автоматизированной системы управления дорожным движением.

Среди важных договоренностей — вхождение Нижегородской, Ульяновской и Иркутской областей в состав межрегионального авиационного кластера, что позволит предприятиям «получать субсидии из федерального бюджета в объеме 50% от инвестиционных затрат, осуществляемых в рамках совместных проектов по выпуску промышленной продукции».

Нижегородское правительство в 2019 году планирует субсидировать межрегиональные авиаперелеты, и этот вопрос как раз обсуждался с представителями ООО «Ренова-Холдинг Рус» и АО УК «Аэропорты Регионов». Субсидирование будет происходить по ряду направлений, «к которым есть интерес у нижегородцев, например, Санкт-Петербург или Сочи», а также «планируется проработать вопрос по восстановлению прямого авиасообщения с Европой».

Government-nnov.ru Аэропорт

Помимо этого, Глеб Никитин принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами регионов, на которой глава правительства объявил о создании 14 новых территорий социально-экономического развития, причём две из них в Нижегородской области — Володарск и Решетиха. Губернатор отметил, что для городов «это возможность добиться качественного улучшения ситуации», и уже есть 11 проектов, которые планируется реализовать в них. Создание ТОРов «Решетиха» и «Володарск» по прогнозами областных властей позволит к 2027 году реализовать 30 инвестпроектов, создать около 940 рабочих мест и привлечь инвестиции в объеме почти 2 млрд рублей.

Слово нижегородскому губернатору дали в рамках панельной сессии «Экспортный акселератор». Он рассказал, что пять крупных нижегородских экспортеров и 49 небольших компаний пройдут экспортную акселерацию в 2019 году. Они были отобраны по поручению Минпромторга для участия в программе по повышению международной конкурентоспособности.

«Самое важное — перестать бояться экспорта, потому что многие считают, что это слишком сложно», — резюмировал губернатор.

Второй раз слово нижегородскому главе предоставили в рамках панельной сессии «Экология как индикатор качества жизни», на которой он выступил с докладом о реализации нацпроекта «Экология». Именно эту рабочую группу возглавляет Глеб Никитин в Госсовете РФ. В рамках доклада он рассказал об опыте региона по ликвидации на трех объектах накопленного экологического ущерба в Нижегородской области (свалки промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море», полигона ТБО «Игумново») и отметил, что работы на финишной прямой и в этом году в регионе поставят «точку в этой истории».

"Сейчас в федеральном проекте «Чистая страна» эти объекты являются флагманскими. Все объекты накопленного экологического ущерба уникальны и для каждого нужно разрабатывать особую технологию. Сейчас мы можем предложить другим регионам как технологии, так и оборудование, которое было создано в процессе подготовки и после завершения работ станет собственностью Нижегородской области», — добавил губернатор, а глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин положительно оценил опыт области в этой сфере.

Puankare Шламонакопитель «Белое море»

А тем временем завершилась бесславная карьера очередного главы многострадального Фонда капитального ремонта Геннадия Дурдаева, которого в декабре 2018 года во время выступления, где были озвучены низкие итоги реализации программы, осадил губернатор, поставив тому «неуд». Официально Дурдаев покинул пост по собственному желанию, но в нижегородском правительстве уже давно не скрывают, что недовольны его работой. Известно, что ещё в январе работа фонда за 2018 год была проанализирована на заседании попечительского совета и была признана неудовлетворительной, а об итогах было доложено Глебу Никитину, а уже на основании этой информации принято решение о необходимости смены руководителя фонда. Временно кресло занял Дмитрий Гнатюк, который ранее являлся первым заместителем главы фонда, но в ближайшее время будет объявлен конкурс на место, где за короткий срок сменилось большое число руководителей. Одновременно с отставкой Дурдаева замену произвели и двум его заместителям.

Сфера экономики была богата на события и помимо сочинских итогов. После того как глава региона внёс поправки в бюджет на 2019 год, которыми доходы областного бюджета будут увеличены на 0,5 млрд рублей — до 166,1 млрд рублей, расходы — на 5,4 млрд рублей (до 171 млрд рублей), бюджет перестал быть бездефицитным, но при этом власти обещают, что объем государственного долга не увеличится.

В одном из российских рейтингов Нижегородская область вошла в число регионов, в которых не только не улучшилось качество жизни по сравнению с предыдущими годами, но и ухудшилось — падение с 14 на 16 место.

Немецкий концерн Volkswagen ждёт снятия санкций США с группы ГАЗ, чтобы стать не только ее совладельцем, но и участником специнвестконтракта с государством. Совместные вложения, помимо уже согласованных 20,9 млрд рублей в рамках контракта, составят 13,7 млрд рублей. Средства планируется потратить на локализацию на мощностях ГАЗа легкого коммерческого автомобиля VW Crafter, а также грузовиков линейки Traton AG (MAN, Scania, VW), новых тягачей «Урал» и грузовиков линейки Next.

В регионе готовят программу развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах Нижегородской агломерации, для чего эксперты изучили транспортную обстановку и состояние дорожной сети. Предложения, составленные по итогам исследования, разослали по районам.

«У нас будет единая транспортная политика, которая обеспечит снижение ненужных расходов или оптимизацию существующих», — добавил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

Government-nnov.ru Дорога

В 2018 году регион посетили 250 зарубежных делегаций, а, по словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, на сегодня «прослеживается значительное повышение интереса иностранных деловых кругов к сотрудничеству с Нижегородской областью, а также расширение географии стран-внешнеэкономических партнеров региона». К слову, экспорт Нижегородской области вырос на 40% за 2018 год, составив 5,486 млрд долларов.

Эхо строительства новой станции метро «Стрелка», что была сдана в июне 2018 года с отставанием от первоначального графика, до сих пор аукается в регионе. На сегодня подрядчик устраняет выявленные замечания на станции в рамках гарантийных обязательств. По словам замгубернатора Сергея Морозова, есть у правительства «вопросы по первому периоду строительства метро «Стрелка»».

"Напомню, объект строился достаточно сложно, на одном этапе отставание по некоторым видам работ составляло до 300 дней, строительство объекта было практически остановлено. Меры, которые были приняты правительством Нижегородской области в конце 2017 года, позволили в конечном счете ввести объект в эксплуатацию. Сумма дополнительных средств, привлеченных на строительство объекта благодаря вмешательству Глеба Никитина, превысила 1,5 млрд рублей. Предстоит большая работа. В том числе, чтобы дать оценку действиям генерального подрядчика, заказчик направил обращение в правоохранительные органы», — заявил Морозов.

В нижегородской думе снова «кульбит» народного избранника — Владимир Герасичкин (член фракции КПРФ), ранее заявлявший об уходе раньше срока в связи с состоянием здоровья, передумал сдавать мандат. Поговаривают, что остаться в думе его уговорили коллеги.

Government-nnov.ru Владимир Герасичкин

Не совсем гладко прошли общественные обсуждения проекта низконапорного гидроузла, который призван возродить судоходство на Волге, восстановить работу единой глубоководной системы европейской части России. Градозащитник, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Мария Попова, присутствовавшая на мероприятии, на своей странице в соцсетях отметила, что «практически как с автоответчиком разговаривали сормовичи на публичных слушаниях по гидроузлу с организаторами мероприятия».

"На волнующие жителей вопросы (затопит ли нас?), им не отвечали, а просто записывали в протокол, т. к. это не тема для обсуждений. Со всеми вопросами граждан посылали на другое публичное мероприятие — общественные обсуждения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 25 февраля. Инициаторы слушаний пытались остаться в узких рамках темы смены зонирования генплана, чтобы побыстрее закончить юридический механизм внесения изменений в генплан для начала строительства низконапорного гидроузла в Сормовском районе», — отметила она, добавив, что «было бы логичнее и уважительнее по отношению к гражданам сначала проведение общественных обсуждений по ОВОС», на которых жители могли бы получить всю информацию: «Может быть, страхи сормовичей преувеличены? И у компетентных специалистов есть ответы на все волнующие людей вопросы, которые развеют все опасения. А уж потом, вторым этапом, следовало бы проводить публичные слушания по смене зонирования. Но власти в «лучших традициях» поступили как им удобнее, отправив людей выпускать пар на общественные обсуждения ОВОС. А сами будут в тиши чиновничьих кабинетов оформлять документы, имеющие правовые последствия. Провели положенное по закону публичное мероприятие, и все свободны».

В Нижегородском районном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего главы Кстовского района Кирилла Культина, обвиняемого в получении взятки размером 3 млн рублей. Следствие считает, что в обмен на эти деньги бывший чиновник обещал главному кредитору банкротящегося районного водоканала помочь с «замещением активов» — ­создать на базе банкрота новое юрлицо и передать в него муниципальные сети водоснабжения и водоотведения. Сам Культин считает, что обвинять его во взятке неправильно, поскольку у администрации не было полномочий вмешиваться в процедуру банкротства и повлиять он на неё не мог.

В регионе за неделю зафиксированы сразу два случая опасного заболевания. Корь стала причиной экстренно собранного в минздраве брифинга. Нижегородцам напомнили, что заболевание особенно опасно для взрослых, и напомнили о бесплатной вакцинации.

qimono Вакцина

Сочинский «урожай» инвестиций

Богатый урожай соглашений и контрактов привезла с инвестиционного форума в Сочи нижегородская делегация.

С ПАО «Газпром нефть» было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения дорожного комплекса региона высококачественными битумными материалами и моторными маслами.

Глеб Никитин отметил, что сотрудничество с компанией «позволит обеспечить наши предприятия дорожной отрасли качественными материалами, предотвращать отклонения от технологии производства ремонтных и строительных работ и, как следствие, позволит повысить качество, износостойкость нижегородских дорог».

О сотрудничестве при реализации проектов по строительству двух веток канатной дороги нижегородские власти договорились с ООО «Национальные канатные дороги». Первая ветка пройдёт от станции метро «Заречная» до парка «Швейцария», а вторая — от Автозаводского района Нижнего Новгорода до поселка Новинки Богородского района.

«Канатная дорога — востребованный и удобный способ передвижения, с точки зрения и транспортной доступности, и туристической привлекательности. Нижний Новгород самой природой предназначен для реализации подобных проектов. Две новые ветки позволят разгрузить текущий трафик мостов. Крайне важно, что один из проектов в перспективе может поспособствовать транспортному оснащению нижегородской агломерации и развитию поселка Новинки», — заявил губернатор.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, комментируя данное соглашение, уточнил, что это серьезные частные инвестиции в экономику, а «больше всех от реализации этого проекта выиграют нижегородцы, которые смогут посещать культурные и спортивные мероприятия на разных площадках города».

Напомним, первая канатная дорога в Нижнем Новгороде, связывающая его с Бором, построена через Волгу и открыта 9 февраля 2012 года. Строительством объекта занималась французская фирма «РОМА».

Алексей Белобородов Канатная дорога. Нижний Новгород

На форуме в Сочи также было подписано соглашение о сотрудничестве в области использования современных цифровых технологий с компанией Vostok, которая разрабатывает блокчейн-продукты. По данным администрации области, соглашением предусмотрено создание в области пилотных зон тестирования продуктов, разрабатываемых на базе Vostok и охватывающих такие области, как государственные услуги и сервисы, городское управление и местное самоуправление, контроль расходования бюджетных средств, создание муниципальных информационных систем, создание цифровых профилей граждан. Проекты же, что докажут свою эффективность, будут внедряться в городское управление и хозяйство Нижегородской области. Соглашение также подразумевает подготовку базы к созданию открытой платформы для обмена технологиями между городами России с целью повышения эффективности взаимодействия правительства и территориальных промышленных и коммерческих объектов.

С НПО «Конверсия» нижегородское правительство будет сотрудничать в сфере поставок и обслуживания медоборудования — в рамках соглашения будет создана специализированная проектная компания «Медсервис», которая будет осуществлять комплексное обслуживание материальной базы медицинских учреждений Нижегородской области.

С госкорпорацией «Росатом» отношения будут развиваться в сфере модернизации ЖКХ в Сарове. Именно здесь компания намерена реализовать пилотную концессию на системы водоснабжения и водоотведения. Для этого будут задействованы средства госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

«Соглашение также предусматривает цифровизацию производственных процессов в рамках проекта «Умный водоканал». Использование современных технологий позволит уменьшить число аварий на сетях, улучшить качество воды. Саров — один из 20 пилотных российских городов по реализации проекта «Умный город». Мы рассчитываем, что программное обеспечение «Цифровой водоканал» в дальнейшем можно будет использовать и в других муниципалитетах Нижегородской области», — отметил Глеб Никитин.

Также в Сочи было подписано соглашение с АО «Российская венчурная компания» о развитии Национальной технологической инициативы в Нижегородской области, в которых ключевыми направлениями станут новые источники энергии, нейротехнология, персонализированная медицина и многое другое.

Government-nnov.ru Александр Повалко и Глеб Никитин

Среди важных и дорогостоящих инвестпроектов, соглашение по которым было подписано в Сочи, можно отнести специнвестконтракт о строительстве завода по производству медицинских изделий ООО «Снабполимер Медицина». Он предполагает строительство в Боре производства безопасных одноразовых шприцев с инженерной защитой от повторного применения с объёмом инвестиций от 3 млрд рублей и созданием 500 новых рабочих мест. Нижегородский губернатор отметил, что «это очень интересный и важный проект, аналогов которому в России просто нет», а «его реализация становится возможной именно благодаря механизму специнвестконтракта», который сопровождает корпорация развития Нижегородской области.

С первым вице-президентом ПАО «Ростелеком» Владимиром Кириенко нижегородский губернатор обсудил создание в регионе автоматизированной системы управления дорожным движением. Про эту встречу известно немного, только то, что идёт подготовка к заключению соглашения, а сам «проект позволит осуществлять оперативный контроль за ситуацией на дорогах, увеличивать пропускную способность».

Напомним, что с 2018 года Нижний Новгород является «пилотным» городом по реализации подпроекта «Умный город» — «Умные остановки». Администрация Нижнего Новгорода и ПАО «Ростелеком» подписали документ об условиях концессионного соглашения о создании информационно-диспетчерского центра, а также о строительстве остановочных павильонов с мультимедийными табло вывода информации.

Среди важных договоренностей в Сочи и вхождение Нижегородской, Ульяновской и Иркутской областей в состав межрегионального авиационного кластера, что позволит предприятиям «получать субсидии из федерального бюджета в объеме 50% от инвестиционных затрат, осуществляемых в рамках совместных проектов по выпуску промышленной продукции». Структуру данного кластера определили, исходя из концентрации предприятий-поставщиков, участвующих в разработке и производстве инновационного среднемагистрального авиалайнера МС-21 на территории областей. От Нижегородской области в состав участников войдут ООО «Рост-Авиа», отвечающее за создание стапельной оснастки, НОАО «Гидромаш» — производство опор шасси из высокопрочных сталей и новейших титановых сплавов, АО ПКО «Теплообменник» — производство комплексных систем кондиционирования воздуха, противооблединительной системы крыла, системы автоматического регулирования давления.

«Участие в межрегиональном кластере предполагает возможность для наших предприятий получать субсидии из федерального бюджета в объеме 50% от инвестиционных затрат, осуществляемых в рамках совместных проектов по выпуску промышленной продукции. Мое мнение, что реализация такой меры поддержки могла бы дать неплохой результат на практике. Считаю, что этот инструмент есть смысл сохранить на федеральном уровне. Кроме этого, уверен, что обмен опытом авиационных предприятий трех областей поспособствует созданию и новых видов продукции организаций авиастроения», — уточнил Глеб Никитин.

Government-nnov.ru Соглашение о создании межрегионального авиационного кластера

Нижегородское правительство в 2019 году также планирует субсидировать межрегиональные авиаперелеты, и этот вопрос как раз обсуждался с представителями ООО «Ренова-Холдинг Рус» и АО УК «Аэропорты Регионов». Субсидирование будет происходить по ряду направлений, «к которым есть интерес у нижегородцев, например, Санкт-Петербург или Сочи», а также «планируется проработать вопрос по восстановлению прямого авиасообщения с Европой».

Помимо подписания соглашений Глеб Никитин принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами регионов, на которой глава правительства объявил о создании 14 новых территорий социально-экономического развития, причём две из них в Нижегородской области — Володарск и Решетиха. Губернатор отметил, что для городов «это возможность добиться качественного улучшения ситуации», и уже есть 11 проектов, которые планируется реализовать в этих городах. Создание ТОРов «Решетиха» и «Володарск», по прогнозам областных властей, позволит к 2027 году реализовать 30 инвестпроектов, создать около 940 рабочих мест и привлечь инвестиции в объеме почти 2 млрд рублей. На сегодня заключены соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов в растениеводстве, производстве пищевых продуктов и текстильных изделий, химическом производстве с 11 инвесторами.

Слово нижегородскому губернатору дали в рамках панельной сессии «Экспортный акселератор». Он рассказал, что пять крупных нижегородских экспортеров и 49 небольших компаний пройдут экспортную акселерацию в 2019 году. Они были отобраны по поручению Минпромторга для участия в программе по повышению международной конкурентоспособности.

«Самое важное — перестать бояться экспорта, потому что многие считают, что это слишком сложно, — заметил губернатор. — Экспортный проект позволит гарантировать достижение показателей и в других проектах. Это и инвестиции в основной капитал, и высокопроизводительные рабочие места, это и поддержка малого и среднего предпринимательства, поэтому очень ждем запуска всех механизмов поддержки экспорта. Нижегородская область, как и Россия в целом, ставит перед собой задачей удвоение несырьевого неэнергетического экспорта. В 2017 году он составил 3 мрлд долларов. За 11 месяцев 2018 года мы продемонстрировали темп роста 40%. Достижение таких показателей стало результатом работы механизмов поддержки экспорта, реализованных Минпромторгом РФ. Надеюсь, что новый формат поддержки этот опыт будет учитывать».

Government-nnov.ru Панельная сессия «Экспортный акселератор». Сочи

Второй раз нижегородский глава выступил в рамках панельной сессии «Экология как индикатор качества жизни», на которой он рассказал о реализации нацпроекта «Экология». Именно эту рабочую группу возглавляет Глеб Никитин в Госсовете РФ. В рамках доклада он рассказал об опыте региона по ликвидации на трех объектах накопленного экологического ущерба в Нижегородской области (свалки промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море», полигона ТБО «Игумново») и отметил, что работы на финишной прямой и в этом году в регионе поставят «точку в этой истории».

"Сейчас в федеральном проекте «Чистая страна» эти объекты являются флагманскими. Все объекты накопленного экологического ущерба уникальны и для каждого нужно разрабатывать особую технологию. Сейчас мы можем предложить другим регионам как технологии, так и оборудование, которое было создано в процессе подготовки и после завершения работ станет собственностью Нижегородской области», — добавил губернатор, а глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин положительно оценил опыт области в этой сфере.

Напомним, ликвидацию шламонакопителя стали активно готовить в 2011 году после посещения региона Дмитрием Медведевым, который в то время был президентом РФ. В январе 2013 году были подписаны документы о выделении региону на ликвидацию свалки межбюджетных трансфертов. Средства на ликвидацию всех трёх объектов область получила в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы. В 2017 году на эти цели по приоритетному проекту «Чистая страна» было выделено 500 млн рублей. В конце апреля 2018 года было принято решение о выделении из Резервного фонда правительства РФ ещё 3,3 млрд рублей.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев осмотрел шламонакопитель «Белое море»

Подрядчик обещает завершить работы по объектам «Белое море» и «Игумново» во втором квартале 2019 года, а по третьей свалке — в третьем квартале 2019 года. Стоит отметить, что заняться свалками в первую очередь было решено потому, что они могли попасть под затопление при поднятии уровня воды в водохранилище Чебоксарской ГЭС.

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Никитин был не единственным представителем нижегородской делегации, который получил слово на пленарных заседаниях в Сочи. Замгубернатора Андрей Гнеушев на пленарном заседании «На пути к ожидаемой продолжительности жизни 80 лет в России: задачи и решения» рассказал о нацпроектах «Демография» и «Здравоохранение».

"Мы понимаем, что все национальные проекты нужны для того, чтобы улучшить и удлинить жизнь граждан, чтобы они занимались спортом и вели здоровый образ жизни. Это основные приоритетные направления, которые сегодня определены. Прежде всего человек хочет, чтобы ему в нужный момент оказывалась медицинская помощь, и задача государства — обеспечить этим население», — заявил Андрей Гнеушев.

К слову, регион «скатился» на две позиции в рейтинге субъектов Федерации по качеству жизни.

«Нижегородская область не вошла в десятку регионов с самым высоким уровнем жизни. Более того, по итогам 2018 года она ухудшила свои позиции. Нижегородская область оказалась среди тех, кто в 2018 году ухудшил свои позиции. Она опустилась с 14-го места на 16-е», — пишет издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Напомним, РИА «Рейтинг» оценивало субъекты по 70 показателям и пришло к выводу, что Москва, Санкт-Петербург и Московская область являются лучшими регионами по качеству жизни. За ними следуют Татария, Белгородская область.

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Низконапорный гидроузел: слушания для галочки

Общественные обсуждения проекта низконапорного гидроузла, на которых решался вопрос смены зонирования генплана по участкам, прошли не так, как хотелось жителям. Хотя весь проект затрагивает и их интересы.

Government-nnov.ru Проект низконапорного гидроузла

Градозащитник, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Мария Попова, присутствовавшая на мероприятии, на своей странице в соцсетях отметила, что «практически как с автоответчиком разговаривали сормовичи на публичных слушаниях по гидроузлу с организаторами мероприятия».

"На волнующие жителей вопросы (затопит ли нас?), им не отвечали, а просто записывали в протокол, т. к. это не тема для обсуждений. Со всеми вопросами граждан посылали на другое публичное мероприятие — общественные обсуждения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 25 февраля. Инициаторы слушаний пытались остаться в узких рамках темы смены зонирования генплана, чтобы побыстрее закончить юридический механизм внесения изменений в генплан для начала строительства низконапорного гидроузла в Сормовском районе», — отметила она, добавив, что «было бы логичнее и уважительнее по отношению к гражданам сначала проведение общественных обсуждений по ОВОС», на которых жители могли бы получить всю информацию: «Может быть, страхи сормовичей преувеличены? И у компетентных специалистов есть ответы на все волнующие людей вопросы, которые развеют все опасения. А уж потом, вторым этапом, следовало бы проводить публичные слушания по смене зонирования. Но власти в «лучших традициях» поступили как им удобнее, отправив людей выпускать пар на общественные обсуждения ОВОС. А сами будут в тиши чиновничьих кабинетов оформлять документы, имеющие правовые последствия. Провели положенное по закону публичное мероприятие, и все свободны».

В слушаниях приняли участие жители Сормовского района Нижнего Новгорода, так как построить объект планируется на острове Ревякский, что входит в этот район. А жители Балахнинского района — заинтересованная сторона, их интересы будут затронуты, и они опасаются риска затопления.

«Начинается весна, у меня сад в местечке Петрово поле — колесное, там все сады затапливаются, ливневки не работают, уровень воды в огороде, а он у меня уже высокий. А если еще поднимут на 2−3 метра — я уже буду плавать по своему огороду на лодке», — цитирует участника слушаний Дмитрия Жамкова ГТРК «Нижний Новгород».

RUSICHNN Остров Ревякинский

А врио главы администрации муниципального образования «Рабочий поселок Большое Козино» Алексей Поторжнов и вовсе отметил, что около 90% жителей частного сектора пользуются водой из индивидуальных скважин: «Наше мнение, что поднятие уровня водохранилища приведет к неизбежному ухудшению качества питьевой воды».

Павел Коженков выразил обеспокоенность, что из-за того, что недалеко от будущего гидроузла есть полигон для хранения ТКО плюс торфяники, «подъем уровня грунтовых вод на два метра может привести вообще к катастрофическим последствиям».

Вопросов прозвучало много. Главный инженер ООО «Техтрансстрой» Игорь Краснощеков в ответ на опасения заявил, что «дополнительного затопления к тому, что имеется в настоящее время в соответствии со штатным режимом работы ГЭС и паводковыми уровнями, не будет».

Напомним, вопрос по поводу 54-километрового участка от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов из-за обмеления Волги стоит остро не одно десятилетие. На участке из-за непроектной отметки Чебоксарского водохранилища — 63 метра вместо 68 — лимитируется пропускная способность, что затрудняет судоходство.

Чебоксарское водохранилище раскинулось на территории Нижегородской области, Чувашии, Марий Эл и уже на протяжении более 25 лет является для них спорным вопросом. Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды до проектной отметки в 68 метров, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Два других региона против повышения уровня водохранилища из-за затопления территорий. Нижегородские власти в качестве альтернативы предложили проект строительства низконапорного гидроузла на Волге. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что это «единственный вариант возобновления судоходства на Волге на отрезке Городец — Нижний Новгород». Стоимость реализации проекта в рамках федеральной адресной программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)» — более 43 млрд рублей.

На февральском совещании в Москве генпроектировщик сообщил, что гидрологическая ситуация в Балахнинском районе, где планируется строительство, сложная, нестабильная и требует постоянного мониторинга.

Government-nnov.ru Строительство нижегородского низконапорного гидроузла

На том же совещании губернатор заявил, что принципиальная позиция власти — «учесть интересы жителей Нижегородской области при строительстве низконапорного гидроузла» и «минимизировать возможные последствия проведения масштабных работ».

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Акценты экономики

Сфера экономики была богата на события и помимо сочинских итогов.

Глава региона внёс поправки в бюджет на 2019 год, которыми доходы областного бюджета будут увеличены на 0,5 млрд рублей — до 166,1 млрд рублей, расходы — на 5,4 млрд рублей (до 171 млрд рублей), но при этом бюджет перестал быть бездефицитным. Дефицит составит 4,96 млрд рублей. Правда, власти обещают, что объем государственного долга не увеличится.

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«Внесение изменений связано главным образом с необходимостью увеличения расходов на проведение капитального ремонта образовательных организаций, учреждений здравоохранения, на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, на возмещение выпадающих доходов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В 2018 году регион посетили 250 зарубежных делегаций, а, по словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, на сегодня «прослеживается значительное повышение интереса иностранных деловых кругов к сотрудничеству с Нижегородской областью, а также расширение географии стран-внешнеэкономических партнеров региона». К слову, экспорт Нижегородской области вырос на 40% за 2018 год, составив 5,486 млрд долларов.

Гусева отметила, что из общего числа делегаций по линии правительства было почти 100 иностранных делегаций в составе около 550 человек, а также состоялись 32 визита представителей посольств 24 иностранных государств, а «многие приезжали дважды и даже трижды».

Government-nnov.ru Глеб Никитин и Ольга Гусева

Глава ведомства уточнила, что регион стали чаще посещать делегации зарубежных деловых кругов. Стоит отметить, за 2018 год внешнеторговый оборот Нижегородской области вырос на 28%, составив 8,7 млрд долларов, локомотивом роста стал экспорт нижегородской продукции за рубеж. Доля экспорта во внешнеторговом обороте области составила 63%, доля импорта — 37%.

Немецкий концерн Volkswagen ждёт снятия санкций США с группы ГАЗ, чтобы стать не только ее совладельцем, но и участником специнвестконтракта с государством.

«Группа ГАЗ и VW могут вложить 13,7 млрд руб. в развитие совместных продуктов в рамках СПИК отечественного автоконцерна. Это дополнительные инвестиции в проект, помимо уже заявленных 20,9 млрд руб., которые ГАЗ в рамках подписанного СПИК направит на модернизацию и развитие модельного ряда в течение десяти лет. Партнер в лице VW будет привлечен в случае снятия санкций с группы ГАЗ, а средства направлены на развитие производства среднетоннажных грузовиков ГАЗ и тяжелых грузовиков «Урал», а также выпуск новых моделей: легкого коммерческого автомобиля (LCV) VW Crafter и тяжелых грузовиков MAN», — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Интересные изменения планируются и в дорожной сфере региона. В области готовят программу развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах Нижегородской агломерации, для чего во втором полугодии 2018 года эксперты изучили транспортную обстановку и состояние дорожной сети. Предложения, составленные по итогам исследования, разослали по районам.

Известно, что эксперты собрали данные примерно по 40 различным параметрам: это загруженность дорог в разное время года и в зависимости от времени суток, аварийность, работа светофоров, движение общественного транспорта, распределение пассажиропотока, состояние дорожного полотна. На основании итогового документа были сделаны выводы о том, как улучшить дорожную обстановку: разгрузить дорогу, уменьшить количество ДТП, сделать более быстрым и комфортным поездки для пассажиров в общественном транспорте.

«У нас будет единая транспортная политика, которая обеспечит снижение ненужных расходов или оптимизацию существующих», — заявил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

Government-nnov.ru Дорога

Фонд капремонта снова без главы

На прошлой неделе завершилась бесславная карьера очередного главы многострадального Фонда капитального ремонта Геннадия Дурдаева, который во время декабрьского доклада о работе получил «неуд» от губернатора, так как программа капремонта в регионе выполнена на 56% вместо прогнозных 80%. Тогда же заговорили, что шансов сохранить кресло, которое он занял в феврале 2018 года, нет. Помимо низкого показателя исполняемости программы, тогда прозвучало, что долг по платежам за капремонт в регионе — почти 2,9 млрд рублей, на которые уже набежало около 400 млн рублей пени.

11 февраля коллективу фонда уже представили нового директора — исполняющим обязанности до проведения конкурса стал первый замглавы фонда Дмитрий Гнатюк. Замгубернатора Андрей Харин сообщил, что в январе была проанализирована работа фонда за прошлый год и на заседании попечительского совета результаты были признаны неудовлетворительными. Уже после этого было принято решение о необходимости смены руководителя фонда.

«Несмотря на некоторую динамику в работе фонда капремонта по сравнению с предыдущими годами, руководителем не были в полной мере выполнены поручения губернатора», — заявил Андрей Харин.

Геннадий Дурдаев написал заявление по собственному желанию — с позором увольнять его не стали, ведь тот, кто занимал кресло до него, и вовсе выдал годовой результат — 23%.

«В Фонде капремонта Нижегородской области убрали не только генерального директора Геннадия Дурдаева, вслед за ним отправились и его заместители. Например, Алексей Хилов, который осенью якобы входил в шорт-лист на пост мэра Дзержинска. Новый гендиректор фонда Дмитрий Гнатюк назначил двух новых же заместителей. Валерий Липатов — зам по организационно-правовым вопросам (как раз вместо Хилова). Про него почти нет публичной информации. Когда-то возглавлял некое ЗАО «Автосоюзгаз», якобы был гендиректором ЗАО «Ликон». Игорь Фирер — зам по управлению программой капремонта. Личность более известная — в 2007—2009 годах руководил ОАО «Нижновинжстрой», был в кадровом резерве Валерия Шанцева. Потом долгое время был директором по строительству «Теплоэнерго», но в прошлом году покинул этот пост», — написал на своей странице в соцсетях нижегородский политобозреватель Андрей Вовк.

Government-nnov.ru Капремонт

Напомним, в начале февраля 2017 года глава фонда Владимир Челомин после года работы уволился с занимаемой должности. В начале февраля это место занял Владимир Никифоров в статусе и. о. А 12 февраля был назначен новый исполняющий обязанности руководителя фонда Геннадий Дурдаев. Позднее Дурдаев стал постоянным директором по результатам конкурса, но с задачей не справился и он.

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«Стрелка» со скандалом

Эхо строительства новой станции метро «Стрелка», что была сдана в июне 2018 года с отставанием от первоначального графика, до сих пор аукается в регионе.

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13 февраля 2019 года представители минстроя Нижегородской области проинспектировали ход работ по устранению выявленных замечаний на станции метро «Стрелка». Подрядчик в рамках гарантийных обязательств в ночное время занимается устранением косметических дефектов на станционном комплексе — рабочие ремонтируют потолок зафонарного пространства.

И. о. министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев отметил, что завершить работы по архитектурной отделке потолков под люстрами платформенной части планируется в конце февраля, и на сегодня отставания от графика нет. В марте ведомство повторно посетит станцию с проверкой.

Одновременно с этим областные и городские власти ведут работу с подрядчиком ООО «СК «УС-620», направленную на завершение второй очереди строительства — закрепление грунтов на втором вентиляционном узле.

«Также у правительства области есть вопросы по первому периоду строительства метро «Стрелка». Напомню, объект строился достаточно сложно, на одном этапе отставание по некоторым видам работ составляло до 300 дней, строительство объекта было практически остановлено. Меры, которые были приняты правительством Нижегородской области в конце 2017 года, позволили в конечном счете ввести объект в эксплуатацию. Сумма дополнительных средств, привлеченных на строительство объекта благодаря вмешательству Глеба Никитина превысила 1,5 млрд рублей. Предстоит большая работа. В том числе, чтобы дать оценку действиям генерального подрядчика, заказчик направил обращение в правоохранительные органы», — сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Government-nnov.ru Станция метро «Стрелка»

Напомним, стоимость работ на станции по муниципальному контракту составила 10,39 млрд рублей. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта было получено 31 мая 2018 года, официально станцию сдали 12 июня.

Не ушёл, остался: депутатский вопрос

Владимир Герасичкин — член фракции КПРФ в думе Нижнего Новгорода, который ранее заявлял, что сдаст мандат досрочно в связи с состоянием здоровья, передумал.

В начале недели ходили слухи, что 58-летний Герасичкин, который избирался по списку партии, покинет своё место. Информацию он подтвердил нижегородским СМИ. Позднее сообщалось, что место Герасичкина займёт следующая в списке Елена Кузина, которая, по данным экспертов, «стала известной, когда работала у частного перевозчика Дмитрия Каргина», а сегодня Кузина работает в рекламном агентстве «Олимп БАС», аффилированном с перевозчиками из «Русской тройки».

Владимир Герасичкин руководит ООО «Зоопарк «Лимпопо», окончил Уссурийское военное высшее автомобильное командное училище и московский Институт бизнеса и политики по специальности «Юриспруденция», имеет медаль «За отличие в военной службе 2-й степени».

А спустя несколько дней стало известно, что коллеги уговорили Герасичкина остаться в думе.

«Из-за того, что я прохожу лечение и будет период реабилитации, я длительное время не смогу посещать заседания думы. По этой причине я решил написать заявление о сложении полномочий. Но мне позвонили и сказали, что я могу не сдавать мандат и вернуться к работе, когда появится возможность», — цитирует депутата газета «Коммерсантъ».

Jane Gulneva Городская дума Нижнего Новгорода

Напомним, ранее свое место досрочно покинул Николай Ингликов, который почти год находится в СИЗО как фигурант уголовного дела по получению взятки в 160 тыс. рублей. Сложил полномочия досрочно Валерий Гельжинис, получивший «известность» историей с липовым дипломом, признанным недействительным, легенда нижегородского парламентаризма, известный историей с квартирами жены в Майами, экс-глава администрации Иван Карнилин, бывший депутатом шести созывов. Ушёл из думы и депутат-спойлер Сергей Каргин, который несколько месяцев не посещал заседания и попал в думу благодаря своему известному однофамильцу. А в преддверии новогодних каникул сложили досрочно полномочия экс-глава администрации, вице-спикер Елизавета Солонченко, бывший глава думского комитета по транспорту Алексей Гойхман и назначенный замгубернатора Дмитрий Краснов. Весной 2018 года остался без мандата по представлению прокуратуры забывчивый Олег Сорокин, который не указал в декларации займ на 9 млн рублей.

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Коррупция во власти: кстовское дело

В Нижегородском районном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего главы Кстовского района Кирилла Культина (юрист по образованию и экс-адвокат), которого обвиняют в получении взятки размером 3 млн рублей.

Напомним, Культина задержали с поличным в сентябре 2017 года в кафе при получении 155 тыс. рублей наличными и бумажной имитации на сумму 1 млн рублей. Последние в пакете появились после того, как директор и учредитель ООО «Водоканал Кстовского района» Олег Захаров сообщил о предстоящей встрече в правоохранительные органы. Компания Захарова обслуживала сети муниципального предприятия «Водоканал Кстовского района», а когда то обанкротилось, стало его основным кредитором. Следствие считает, что за 3 млн рублей чиновник пообещал помочь Захарову в получении 29 объектов муниципального водоканала в создаваемое акционерное общество. Культин, по данным следствия, даже подписал два письма конкурсному управляющему и в комитет кредиторов, обратившись с просьбой предоставить оценку имущества и перечень объектов, которые могли бы отойти в акционерное общество.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги в конверте

Сам Культин на допросе заявил, что обвинять его во взятке неправильно, назвав своё деяние мошенничеством. Обосновал он свою позицию тем, что по закону у него не было полномочий как-либо распорядиться имуществом МУП «Водоканал», поскольку решения при банкротстве принимал конкурсный управляющий.

«Администрация в данном случае могла только что-то рекомендовать. Я понимал, что план по замещению активов с созданием ПАО невозможен, но создавал видимость действий, обманывая Захарова. Что тут можно сказать: алчность взыграла, грех. Не прошел проверку деньгами…» — цитирует обвиняемого издание «Коммерсантъ».

Культин при допросе также заявил, что «принятое в процедуре банкротства рамочное решение о создании ПАО на базе банкрота было нелегитимно: его обжаловали Нижегородский водоканал — поставщик воды, и «ТНС энерго НН», которому кстовский водоканал-банкрот задолжал за электроэнергию порядка 100 млн рублей». Энергетики тогда назвали идею образования частной компании «способом ухода от погашения долгов и дошли до Верховного суда РФ, отменив это решение».

Опасность: корь

15 февраля управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило о регистрации двух завозных случаев кори у жителей Кстово и Дзержинска. Сразу же были начаты противоэпидемические мероприятия — специалисты ведомства совместно с медработниками организовали и провели медосмотры, наблюдение за контактными гражданами и их вакцинацию против кори.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

«В настоящее время в Нижегородской области вакцина против кори имеется в достаточном количестве. Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства или платно в вакцинальном центре», — отметили в управлении, призвав нижегородцев не отказываться от прививки.

После регистрации случаев кори минздрав области созвал экстренный брифинг.

«Дети переносят корь достаточно легко. А вот у взрослых людей она может протекать тяжело и с серьезными осложнениями: пневмонией, воспалением гортани и даже остановкой дыхания», — заявила на нём главный инфекционист Нижегородской области Татьяна Боровкова.

Напомним, случаи этого заболевания недавно фиксировалось в Москве, Санкт-Петербурге и Ивановской области, а во Владимирской области была вспышка массового заболевания у цыган.

Для справки:

Корь — острое инфекционное, высоко контагиозное (заразное) вирусное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путем. Заболевание проходит с высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Источник инфекции — больной человек. Корь очень часто начинается как простудное заболевание, появление сыпи является показанием для лабораторного обследования на корь, а одним из частых осложнений является специфическая коревая пневмония.