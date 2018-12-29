Провал капремонта, кадровая «зачистка», «такие же нижегородцы»: итоги года

Алёна Скобеева, , 10:25 — REGNUM

Назначенный в сентябре 2017 года Владимиром Путиным врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин в сентябре 2018 года был избран на этот пост жителями с огромным отрывом от конкурента. Именно утверждение «варяга» Никитина, формирование команда под себя и аккуратная, местами даже дипломатичная «зачистка» правительства и ключевых постов от «шанцевских» стали одним из важных политических событий региона в 2018 году.

Нижегородский обозреватель после очередных кадровых рокировок писал, что экс-губернатор Валерий Шанцев «в начале своего правления наполнил кремль варягами, некоторые из которых потом были фигурантами уголовных дел», а «здесь нужно сохранять баланс местных и пришлых».

Похоже, Никитину этот баланс соблюсти почти удалось, поэтому обвинения о «заваряживании» власти, что иногда всё ещё звучат, он воспринимает чуть ли не с обидой. Например, представляя стратегию развития региона до 2035 года, он заявил, что «чиновники — такие же нижегородцы».

На последней сессии депутаты Заксобрания утвердили в должностях восьмерых заместителей Никитина, и в новый 2019 год они войдут уже без приставки «и.о». Решилась и интрига с ответственным за внутреннюю политику — его, вероятнее всего, не будет, так как этот пункт включен в полномочия Евгения Люлина — первого замгубернатора.

Важный документ был разработан и принят в регионе в 2018 году. Это стратегия, которая определит ход социально-экономического развития региона до 2035 года. В конце декабря её утвердили в окончательной редакции, добавив около 60 поправок от федеральных властей. Губернатор, представляя документ, заявил, что «правительству удалось качественно синхронизировать народную Стратегию и новые национальные проекты России», и уточнил, что для него это «настольная книга», которой он будет руководствоваться в своей работе. В разработке документа принимали участие более 400 экспертов федерального и международного уровня, а в обсуждениях участвовали свыше 4500 человек. За время публичных и общественных обсуждений в документ внесли 5500 предложений.

Не самый почётный титул «скандала года» можно отдать истории, стоившей должности первому заместителю министра здравоохранения Ольге Ермиловой, которая вместо того, чтобы принять посетителей с болезненным вопросом о выделении квот, заперлась в кабинете, а подчинённые с её подачи вызвали горожанам, пришедшим с проблемой, психиатрическую бригаду и полицию. Адекватных посетителей никуда естественно увозить не стали, а скандал попал в медиаповестку.

В итоге была проведена служебная проверка, по результатам которой Ермилову отправили в отставку, а Глеб Никитин публично попенял подчинённым, чтобы вынесли урок из ситуации, и добавил, что эти «инциденты больше не должны повториться». Поговаривают, что скандал с Ермиловой стал последней каплей и для отставки замгубернатора, курировавшего образование, соцполитику и медицину — Сергея Шевченко. Он покинул свой пост спустя примерно две недели после скандала в приёмной Ермиловой.

В феврале 2018 года в борьбе стихии и мэрии Нижнего Новгорода счёт был 1:0 и отнюдь не в пользу администрации. Горожане засыпали группу горадминистрации «Антиснег» жалобами на ситуацию с городскими дорогами, тротуарами, а телеграм-каналы писали, что «Нижний Новгород по причине бездействия городских коммунальных служб превратился в один большой каток», и что «травмпункты города переполнены пострадавшими». Видимо, во избежание повторения истории в октябре 2018 года власти города выступили с инициативой в течение двух лет, начав в 2019 году, передать уборку города муниципальным компаниям вместо частных. Мэр тогда отметил, что «с частными исполнителями всегда есть конфликт интересов, поэтому Нижнему Новгороду нужно свое предприятие по уборке и содержанию города». При этом в мэрии пообещали, что на городском бюджете этот кульбит не отразится, ведь уборка итак стоит ему 2 млрд рублей ежегодно.

Крупным уголовным делом с политической подоплёкой стало «дело Олега Сорокина». Хотя оно и началось отнюдь не в 2018 году, но основное развитие произошло именно в нём. Зампредседателя Заксобрания, теперь уже бывший, экс-мэр Сорокин относится к нижегородской политэлите, поэтому его арест, взволновал многих. При этом даже после ареста Сорокина, дело которого всё ещё слушается в суде, ему оказали поддержку многие известные лица, написав открытое обращение Владимиру Путину с просьбой «обеспечить максимально объективное рассмотрение дела правоохранительными и судебными органами», и назвав арест мерой «избыточной и чрезмерной». В декабрьском интервью Сорокин рассказал, что судья отказала младшему сыну в свидании с ним и сообщил, что «была договоренность: я и мой старший сын Никита слагаем полномочия депутатов ОЗС — за это мне дают свидания с младшим сыном», добавив, что «теперь эта договоренность не выполняется», а «суд говорит, что это была договоренность со следствием, а «мы ее знать не знаем».

Фонд капитального ремонта Нижегородской области снова рискует остаться без руководителя. К концу года, когда пришла пора подводить итоги реализации программы капремонта, пошли слухи о том, что под директором Геннадием Дурдаевым, занимающим это место менее года, закачалось кресло. Просто программа вместо прогнозных 80% оказалась исполнена лишь на 56%, а губернатор публично поставил Дурдаеву «неуд».

В 2018 году в Нижегородской области ввели и обкатали необычный проект формирования кадров для органов власти — портал «Команда правительства». Его окрестили «знаковым проектом» для области, который смогут перенять и другие регионы. Посредством отбора через сайт в регионе выбрали министра культуры, выбирают министра экологии и заместителей для главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Панова, а также формируют резерв управленческих кадров. При этом первый этап отбора — заочный, и в нём активное участие принимают чиновники и из других субъектов Федерации. К примеру, на пост экологического министра претендует замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Александр Ковальчук.

На брифинге организаторов конкурса «Лидеры России» в конце декабря первый замруководителя администрации президента РФ, наставник конкурса Сергей Кириенко отметил проект «Команда правительства» Нижегородской области как открытую и прозрачную систему отбора. Правда, не обошлось при откатке новой системы отбора кадров и без проблем. При выборе главного за культуру одного из участников «накрутили» посредством не честных приёмов. Это произошло во время «народного голосования» через Интернет, но результаты в итоге были аннулированы.

Участие Нижнего Новгорода в приёме матчей чемпионата мира по футболу-2018 привнесло в город не только инфраструктурное наследие в виде стадиона «Нижний Новгород», для которого сейчас решают, как бы ему заработать, чтобы не кормиться из бюджета, новой станции «Стрелка», сроки ввода которой сдвигались, но и вполне себе реальный заработок. В казну региона отчисления составили около 9 млрд рублей. Не следует забывать и про высоких визитёров. С некоторыми из них были достигнуты экономические договорённости. и уже позднее в регион прибыли делегации для налаживания внятного диалога. В целом же столицу региона за время игр посетили свыше 355 тыс. болельщиков из 80 стран мира.

Начавшийся с Нижнего Новгорода переход на одноглавую модель управления продолжился в текущем году по ключевым городам области, причём одновременно с заменой мэров на ставленников нового губернатора. Сменилась «власть» в многострадальном Балахнинском районе, получившем недобрую славу из-за уголовного дела братьев-депутатов Глушковых, один из которых некоторое время назад был главой района. Рокировки произошли в Арзамасе, Дзержинске, ожидаются в Боре, Кстово, но эксперты отмечают, что ротация не будет «революционной и массовой», а смена власти уже назрела, особенно в некоторых проблемных муниципалитетах «с тяжелыми финансово-хозяйственными проблемами, кумовством и засидевшимся руководством».

Конец 2018 года в Нижнем Новгороде ознаменовался депутатопадом. В Заксобрании досрочно сдал мандат Михаил Манухин, которому прочат хорошую должность в Самарской области, а в думе Нижнего Новгорода в добровольную отставку до завершения срока ушли три депутата. Таким образом спикер думы лишился двух заместителей, и если с Дмитрием Красновым, назначенным замгубернатора, всё ясно, то уход бывшей главы администрации Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко стал неожиданностью для многих. Обосновала она свой шаг тем, что пришла пора после 13 лет в думе посвятить себя семье. Отделение «Единой России», по чьим политспискам избирались и Краснов, и Солонченко, уже нашло им замену. К слову, в этом же году досрочно пришлось сдать мандат, но уже по представлению прокуратуры, Олегу Сорокину, отличившемуся катанием на квадроцикле в нетрезвом виде, и забывшему указать в декларации о доходах займ на 9 млн рублей. Его включили в реестр утративших доверие.

Команда под Никитина: губернатор без врио

«Варяг» Никитин, назначенный Владимиром Путиным в качестве нижегородского врио губернатора в конце сентября 2017 года, в 2018 году смог «заякориться» в регионе. На выборах главы региона он получил 67,75% от общего числа пришедших на выборы избирателей. Ближайший соперник — заместитель председателя Заксобрания региона Владислав Егоров от КПРФ набрал 16,36% голосов. Явка составила 40,52%.

Читайте также: Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области

В сентябре, комментируя итоги выборов губернатора, про­фес­сор ВШЭ, док­тор философских наук Сергей Кочеров отметил, что в поль­зу Гле­ба Ни­ки­ти­на сыграли два обстоятельства — «он год на­зад был на­зна­чен врио гла­вы ре­ги­о­на пре­зи­ден­том и за это вре­мя ни­чем не успел разо­ча­ро­вать ни­же­го­род­цев» и у него «не на­шлось на вы­бо­рах се­рьёз­ных со­пер­ни­ков, ко­то­рые мог­ли бы бро­сить ему вы­зов и участ­во­ва­ли бы в вы­борах не ради того, что­бы свою пар­тию от­ре­кла­ми­ро­вать или со­здать себе за­дел на бу­ду­щее в плане из­бра­ния в Гос­ду­му».

"Вот эти два фак­то­ра и обес­пе­чи­ли та­кую уве­рен­ную по­бе­ду Ни­ки­ти­на на вы­бо­рах. Хотя, с моей точ­ки зре­ния, вы­бо­ра­ми это на­звать крайне слож­но, по­то­му что пол­но­цен­ные вы­бо­ры пред­по­ла­га­ют пря­мые де­ба­ты меж­ду кан­ди­да­та­ми по кон­крет­ным во­про­сам, по про­бле­мам, ко­то­рые вол­ну­ют на­се­ле­ние. Вме­сто это­го Глеб Ни­ки­тин пред­ло­жил стра­те­гию раз­ви­тия Ни­же­го­род­ской об­ла­сти до 2035 года, а его оппо­нен­ты — Вла­ди­слав Его­ров (КПРФ) и Алек­сандр Кур­дю­мов (ЛДПР) — пы­та­лись ис­поль­зо­вать про­тив него недо­воль­ство на­се­ле­ния пен­си­он­ной ре­фор­мой», — заявил эксперт.

Следующее важное событие в политической жизни региона — это новая команда для нового главы. Её формирование Никитин под себя начал ещё до избрания — с дипломатичной «зачистки» команды бывшего губернатора Валерия Шанцева. К примеру, замглавы региона Дмитрий Сватковский ушёл с этого поста в Госдуму, ещё ряд заместителей покинули правительственные ряды по собственному желанию, как Александр Байер, который занял такой же пост во Владимирской области, курируя сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Нижегородский обозреватель Андрей Вовк после очередных кадровых рокировок писал, что экс-губернатор Шанцев «в начале своего правления наполнил кремль варягами, некоторые из которых потом были фигурантами уголовных дел», а «здесь нужно сохранять баланс местных и пришлых».

Похоже, Никитину этот баланс соблюсти почти удалось, поэтому обвинения о «заваряживании» власти, что иногда всё ещё звучат, он воспринимает чуть ли не с обидой. Например, представляя стратегию развития региона до 2035 года, он заявил, что «чиновники — такие же нижегородцы».

А в 2019 год вся команда Никитина входит без приставок «и.о». На последней сессии Заксобрания были утверждены в должности восемь его заместителей. Разрешилась и интрига, касающаяся того, кто же после отставки Романа Антонова будет главным по внутренней политике. Вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства области Евгений Люлин будет курировать министерство внутренней политики региона, взаимодействовать с муниципалитетами и курировать все подразделения правительства в части реализации стратегии развития.

Читайте также: Министрам раздали портфели, горожанам — тарифы: нижегородская неделя

Комментируя назначения в свою «команду» в одном из интервью Глеб Никитин заявил, что «никакой специальной политики на омоложение правительства нет», добавив, что «настоящая эффективная команда — это симбиоз мудрости и молодости».

Стратегия на 17 лет

В разработке документа, который определил путь движения для Нижегородской области на ближайшие 17 лет, то есть до 2035 года, работали более 400 экспертов федерального и международного уровня, а в обсуждениях приняли участие свыше 4500 человек. За время публичных и общественных обсуждений в документ внесли 5500 предложений, и наконец, после порядка 60 поправок от федеральных властей, её утвердили.

«В душе у каждого есть собственный барометр — совесть. Я хочу, я прошу, я требую от вас от всех — поступайте по совести! Нижегородец — это человек с чувством собственного достоинства, терпеливый, но требовательный. Он не приемлет обмана. И не терпит несправедливости Когда люди, доверившие нам власть, обращаются за помощью, мы обязаны им помогать. Обязаны! Чиновничье равнодушие — это то, с чем мы будем бороться. То, чего мы не будем прощать. Простить можно ошибку, она поправима. Не ошибается только тот, кто ничего не делает», — заявил Никитин на представлении стратегии.

А ещё ранее он заявил, что «правительству удалось качественно синхронизировать народную Стратегию и новые национальные проекты России», и уточнил, что для него это «настольная книга», которой он будет руководствоваться в своей работе.

Эксперты оценили выступление Никитина по-разному, как и саму стратегию.

Стар­ший на­уч­ный со­труд­ник Ин­сти­ту­та со­цио­ло­гии РАН Александр Прудник на сайте «Региональные комментарии» отметил, что «во­прос воз­ни­ка­ет по по­во­ду ее ре­а­ли­за­ции».

"Здесь все по­ни­ма­ют (ни для кого это не яв­ля­ет­ся сек­ре­том), что ре­а­ли­за­ция пол­но­стью за­ви­сит от эко­но­ми­че­ских усло­вий, в ко­то­рых бу­дет на­хо­дить­ся ре­ги­он. Сама стра­те­гия ори­ен­ти­ро­ва­на на реализа­цию в ком­форт­ных эко­но­ми­че­ских усло­ви­ях, в усло­ви­ях рас­ту­щей эко­но­ми­ки РФ, за ко­то­рой бу­дет рас­ти и Ни­же­го­род­ская об­ласть. Обес­пе­че­ние (в том чис­ле фи­нан­со­вое, ре­сурс­ное) по­став­лен­ных це­лей пол­но­стью за­вя­за­но на эко­но­ми­че­ские воз­мож­но­сти, — отметил эксперт. — В слу­чае если по­зи­тив­ный сце­на­рий раз­ви­тия эко­но­ми­ки ре­а­ли­зо­ван не бу­дет, воз­ник­нут ка­кие-то сбои, то, есте­ствен­о, это ска­жет­ся и на ре­а­ли­за­ции про­грам­мы. Все в этих слу­ча­ях ис­хо­дят из ре­а­лий, над ко­то­ры­ми мы власт­ны, но есть ре­а­лии, ко­то­рые мы не кон­тро­ли­ру­ем. Та эко­но­ми­че­ская ре­аль­ность, ко­то­рая сей­час до­ступ­на для ана­ли­за, поз­во­ля­ет ре­а­ли­зо­вать эту про­грам­му. Од­на­ко то, что про­изой­дет че­рез 5−10 лет, ни­ко­му не ве­до­мо».

Достаточно резко по стратегии прошёлся вице-спикер Законодательного собрания, лидер фракции КПРФ Владислав Егоров:

«Мне непо­нят­но, как это в де­мо­кра­ти­че­ском об­ще­стве с де­кла­ри­ру­е­мы­ми ры­ноч­ны­ми ме­ха­низ­ма­ми мо­жет со­сто­ять­ся про­гноз на та­кой от­да­лен­ный про­ме­жу­ток вре­ме­ни. Мы не зна­ем, что зав­тра-то бу­дет с руб­лем и дол­ла­ром, что бу­дет с нефтью, и т.д. По­это­му раз­ра­бот­ка «Стра­те­гии 2035», на мой взгляд, бес­смыс­лен­ная тра­та де­нег, ко­то­рые вполне бы мог­ли при­го­дить­ся для ре­ше­ния дру­гих кон­крет­ных за­дач, свя­зан­ных с под­держ­кой про­из­вод­ства, на­при­мер, или с под­держ­кой ма­ло­иму­щих граж­дан, ко­то­рых у нас очень мно­го».

Читайте также: Нижегородский губернатор представил Стратегию развития области

Скандал года

Не самый почётный титул «скандала года» достался в 2018 году происшествию, которое стоило должности первому заместителю министра здравоохранения Ольге Ермиловой. Она вместо того, чтобы принять представителей медицинского сообщества, у которых были вопросы по квотам, закрылась в кабинете, а подчинённые с её подачи вызвали горожанам, пришедшим с проблемой, психиатрическую бригаду и полицию. Адекватных посетителей никуда увозить не стали, а скандал попал в медиаповестку.

Читайте также: Нижегородский замминистра теряет кресло? Скандал с полицией и психиатрами

А также: «Фрагментаристы управляют — хуже нет»: нижегородская неделя

По этой истории с подачи губернатора была начата служебная проверка, по результатам которой Ермилову отправили в отставку, а Глеб Никитин публично попенял подчинённым, чтобы вынесли урок из ситуации, и добавил, что эти «инциденты больше не должны повториться».

"Обращаю внимание на то, что какие бы отношения ни были с конкретными гражданами и организациями, мы не имеем права избегать разговора. Подобное поведение, к тому же с применением административных мер, абсолютно недопустимо. Все министры, заместители губернатора, руководители структурных подразделений должны вынести урок из этой ситуации. Такие инциденты больше не должны повториться», — заявил Глеб Никитин.

Поговаривают, что скандал с Ермиловой стал последней каплей и для отставки замгубернатора, курировавшего образование, соцполитику и медицину — Сергея Шевченко. Он покинул свой пост через пару недель после происшествия в приёмной.

Читайте также: Скандал с замминистра подтолкнул отставку нижегородского вице-губернатора?

Борьба со стихией: неравный счёт

Зима для Нижнего Новгорода стала испытанием, и в феврале 2018 года в победителях оставалась стихия, а не власти города. Ситуация на дорогах складывалась таким образом, что город окрестили одним большим катком. Тогда телеграм-каналы писали, что «Нижний Новгород по причине бездействия городских коммунальных служб превратился в один большой каток», и добавляли, что «травмпункты города переполнены пострадавшими». Группу горадминистрации «Антиснег» в соцсетях засыпали жалобами.

Читайте также: Чему проигрывает власть: «большой каток» в Нижегородской области

Видимо, для того, чтобы в дальнейшем не допустить повторения такой ситуации, в октябре власти города выступили с инициативой — передать уборку города от частных компаний — муниципальным.

Владимир Панов тогда отметил, что «с частными исполнителями всегда есть конфликт интересов, поэтому Нижнему Новгороду нужно свое предприятие по уборке и содержанию города».

При этом в мэрии дали обещание, что на бюджете города эти изменения не скажутся, так как ежегодно по этой строке расходов итак выделяется порядка 2 млрд рублей. Создавать новое предприятие не планируется, у города уже есть МП «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района», на сегодня идёт возврат муниципальной техники, отданной частным компаниям в пользование. Всего таковой порядка 300 единиц.

«Когда мы работаем с частными компаниями, всегда будет некий конфликт интересов: задача коммерческих структур — заработать на наших заказах максимально возможное количество денег, задача муниципалитета — получить максимальное качество уборки за честные деньги. В данном случае муниципальное предприятие с точки зрения баланса интересов наиболее подходит для решения этой задачи», — заявил глава города, уточнив, что переходный этап период начнётся с 2019 года, и через пару лет город полностью перейдет на уборку территорий силами муниципалитета.

Читайте также: Росприроднадзор атакуют, «городки» браконьеров растут: нижегородский обзор

Дело Сорокина

Начавшееся ещё в конце 2017 года уголовное дело бывшего главы Нижнего Новгорода, бывшего зампредседателя Заксобрания Олега Сорокина, получило своё развитие и в этом году. Расследование было завершено, и в суде идут слушания, но вердикт будет озвучен не ранее 2019 года.

Напомним, задержали Сорокина 19 декабря 2017 года, предъявив обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), позднее к статьям добавили «Похищение человека».

Следствие считает, что, будучи главой администрации, Сорокин получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

Ещё в декабре за бывшего главу администрации, имеющего вес среди политической элиты, вступились известные лица, написавшие открытое письмо Владимиру Путина, в котором назвали арест мерой «избыточной и чрезмерной» и попросили президента «обеспечить максимально объективное рассмотрение дела правоохранительными и судебными органами».

Читайте также: Известные люди России и Нижегородской области вступились за Олега Сорокина

На сегодня дело уже слушается в суде, но до вердикта пока далеко. Из интервью Олега Сорокина, данного газете «Московский комсомолец», стало известно, что мандат бывший вице-спикер и его старший сын сдали досрочно не просто так.

В декабрьском интервью Сорокин рассказал, что судья отказала младшему сыну в свидании с ним и сообщил, что «была договоренность: я и мой старший сын Никита слагаем полномочия депутатов ОЗС — за это мне дают свидания с младшим сыном», добавив, что «теперь эта договоренность не выполняется», и «суд говорит, что это была договоренность со следствием, а «мы ее знать не знаем».

Читайте также: Кому каторга, кому тюрьма — и сплошное недоразумение: нижегородский обзор

«Неуд» за капремонт

Фонд капитального ремонта Нижегородской области снова рискует остаться без руководителя. К концу года, когда пришла пора подводить итоги реализации программы капремонта, пошли слухи о том, что под директором Геннадием Дурдаевым, занимающем это место менее года, закачалось кресло. Просто программа вместо прогнозных 80% оказалась исполнена лишь на 56%, а губернатор публично поставил Дурдаеву «неуд».

Уже не первый год в Нижегородской области ни шатко, ни валко идёт реализация программы капитального ремонта — план на 100% в последние пару лет так и не был исполнен ни разу, что служило поводом для критики со стороны депутатов, и основанием для смены директоров фонда. Последний глава многострадального фонда Геннадий Дурдаев был назначен в феврале 2018 года, но, похоже, и он не задержится надолго на этом месте. После того, как губернатор публично отчитал его за неисполнение планов и поставил неуд, в регионе заговорили об отставке Дурдаева.

«Глава Фонда капремонта МКД Нижегородской области Геннадий Дурдаев, как рассказывают, уже на следующей неделе покинет свой пост. Ну, правильно, дольше года на этой должности задерживаться не принято! Провожать Геннадия Николаевича нужно с почестями — в отличие от своих предшественников, он выполнил план капремонта аж на 56%! Раньше и до 30% не доходило», — писал в декабре телеграм-канал «Сорокин хвост».

Читайте также: Министрам раздали портфели, горожанам — тарифы: нижегородская неделя

За неделю до этого на совещании, где Дурдаев отчитывался за итоги 2018 года, которые так и не смогли довести до плановых 80%, Глеб Никитин выразил своё недовольство.

«Я вас слушаю, и уши заворачиваются в трубочку. Этим нужно было заниматься давно. Я вам «неуд» ставлю за такую работу», — заявил губернатор и спросил: «Где меры по повышению собираемости?»

Дело в том, что с собираемостью взносов в регионе тоже беда. Долг по платежам за капремонт в регионе — почти 2,9 млрд рублей, на которые уже набежало около 400 млн рублей пени.

Напомним, в конце 2017 года исполнение плана по капремонту составило всего 23%.

Читайте также: Кому каторга, кому тюрьма — и сплошное недоразумение: нижегородский обзор

Отбор в кадры: «Команда правительства»

Необычный способ отбора кадров представили в Нижегородской области в 2018 году — портал «Команда правительства». О программе по формированию высокоэффективного коллектива управленцев «Команда правительства» Глеб Никитин рассказал 14 мая. Участниками отбора в рамках неё могут быть граждане от 25 лет, с высшим образованием, наличием профессионального стажа не менее пяти лет и отсутствием судимости. При этом место жительства значения не имеет, поэтому среди резерва кадров Нижегородской области есть и чиновники из других российских регионов, выразившие желание переехать. К примеру, на пост экологического министра претендует замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Александр Ковальчук.

Первым отбором в рамках проекта стал конкурс на кресла министра культуры, и двух заместителей главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Панова. Одновременно с этим было начато формирование резерва управленческих кадров.

В итоге после многоэтапного отбора по программе министром культуры стала глава управления госохраны объектов культурного наследия области Надежда Преподобная, которая обошла в борьбе заместителя министра культуры Аллу Забегалову. На первом этапе на должность министра претендовали порядка 850 человек, ко второй ступени их осталось 613. К предпоследнему этапу число претендентов сократили до 35 человек.

Не обошлось при откатке новой системы отбора кадров и без проблем. Во время «народного голосования» через Интернет в победители вырвался безработный горожанин, один из 35 оставшихся после отсева претендентов. Эксперты заговорили о накрутке голосов и недоработанности самого проекта, итоги голосования по данному кандидату были аннулированы.

Читайте также: Нижегородской культуре назначили министра: конкурс завершён

На сегодня проходит отбор министра экологии и природных ресурсов.

«Программа уже приносит свои плоды. С помощью портала сформирован резерв управленческих кадров, произошли назначения на различные позиции, в том числе — на пост министра культуры и заместителя главы Нижнего Новгорода по информационным технологиям», — отметил Глеб Никитин 25 декабря, уточнив, что с министром определятся в ближайшее время.

Читайте также: И их осталось четверо: определены претенденты в нижегородские министры

Проект по отбору кадров окрестили «знаковым» для области. А на пресс-брифинге организаторов конкурса «Лидеры России», прошедшем в декабре, первый замруководителя администрации президента РФ, наставник конкурса Сергей Кириенко отметил проект «Команда правительства» Нижегородской области как открытую и прозрачную систему отбора.

Он напомнил, что в сентябре 2018 года Владимир Путин рекомендовал вновь избранным губернаторам использовать открытую прозрачную систему отбора руководителей разных уровней.

«Это осознанная задача, заключающаяся в том, чтобы в стране системно работали социальные лифты. От качества управления многое зависит. Нужны квалифицированные управленцы. Уже в 20 регионах, в том числе и в Нижегородской области, идет открытый отбор не только в резерв, но и прямо на должности уровней, например, замгубернатора, министров. Это очень важно» — заявил Сергей Кириенко.

Чемпионат мира

Нижний Новгород летом 2018 года принял несколько матчей чемпионата мира по футболу-2018. К этому знаменательному событию в регионе построили новый стадион «Нижний Новгород» на 45 тыс. зрителей, который изначально оценивали в 15 млрд рублей, но позднее стоимость была пересмотрена, стройка подорожала до 16,756 млрд рублей. Содержание нового спортобъекта в 2019 году обойдётся почти в 316 млн рублей, а в 2021 году возрастёт до 343 млн рублей. В целом за пять лет после матчей на функционирование стадиона нужно 1,7 млрд рублей. Чтобы не увеличивать нагрузку на областной бюджет, решено придумать как «Нижний Новгород» сможет заработать на своё содержание. Уже идёт разработка соответствующего бизнес-плана.

Читайте также: Бизнес-план для стадиона «Нижний Новгород» утвердят в этом году

Помимо этого, к ЧМ-2018 в столице области была сдана новая станция метро «Стрелка», хоть срок ввода и был сдвинут. Строительство этого объекта обошлось свыше 11,6 млрд рублей, из которых федеральный бюджет выделил 6,2 млрд рублей, а остальное — это средства консолидированного бюджета области.

Читайте также: Новая станция метро открылась в Нижнем Новгороде в День России

По подсчётам экспертов, за время матчей регион посетили свыше 355 тыс. болельщиков из 80 стран мира. Побывали на матчах и различные высокопоставленные делегаты, гости, с которыми позднее нижегородские власти продлили взаимоотношения в экономическом русле. Например, в сентябре регион по договоренности, заключенной в дни чемпионата, посетила делегация Сербии, которую возглавил министр промышленности, энергетики и горного дела Петар Джокич.

Количество туристов превысило прогнозируемое число гостей на 155 тыс. человек — в 1,5 раза. Прогнозный план по дополнительным доходам также не сошёлся, а превысил его на 3 млрд рублей.

«Говоря об общем дополнительном доходе региона перед турниром, мы прогнозировали цифру в 6−7 миллиардов рублей. Однако, даже исходя из количества посетивших Нижегородскую область гостей, можно сделать вывод, что дополнительный доход в сфере розничной торговли, платных услуг и общественного питания составит порядка 8−9 миллиардов рублей — то есть на 2−3 миллиарда выше прогнозируемого. В целом, как мы и рассчитывали, чемпионат мира по футболу обеспечит до 1% роста валового регионального продукта Нижегородской области», — заявил, подводя итоги, тогда еще и. о замгубернатора Дмитрий Сватковский.

Читайте также: «Жертвенный» Бабич и массовый «исход» из мэрии: нижегородская неделя

«Раскадровка» по районам

Начавшийся с нижегородской столицы еще в конце 2017 года перевод муниципальных властей на одноглавую модель управления в 2018 году продолжился в Арзамасе и Дзержинске, причем с одновременной сменой руководителя.

Рулевым по Дзержинску — химической столице региона стал бывший первый заместитель главы Нижнего Новгорода, экс-вице-мэр Иркутска, бывший министр ЖКХ Иркутской области Иван Носков, выдвинутый губернатором. Помимо него, кандидатами на должность были зарегистрированы замглавы администрации Анатолий Слизов, директор департамента управления делами администрации Сергей Архипов, но Слизов в последний момент снял свою кандидатуру. Депутаты проголосовали за Носкова.

«Задачи, которые поставил перед собой Иван Носков, наиболее приемлемы и соответствуют требованиям в должности дзержинского градоначальника, которые выдвигала фракция КПРФ. Прежде всего — это наведение порядка и отстаивание интересов горожан в тарифной политике, более жесткий контроль и финансирование мероприятий в сфере экологии и здравоохранения граждан», — объяснил свой выбор руководитель фракции КПРФ Александр Терентьев.

Читайте также: Нижегородский мэропад продолжается: Кстово готовят к «одной голове»?

В Арзамасе на смену действовавшему мэру города Михаилу Мухину, ушедшему по собственному желанию, пришёл также кандидат от Никитина — уроженец Арзамаса, руководитель аппарата правительства Нижегородской области Александр Щелоков.

Читайте также: Временным мэром Арзамаса стал глава аппарата нижегородского губернатора

Изменения в верхушке власти произошли и в многострадальном Балахнинском районе, получившем недобрую славу из-за уголовного дела братьев-депутатов Глушковых, один из которых некоторое время назад был главой района.

Алексей Левкович, который с августа 2018 года работал в статусе исполняющего обязанности, осенью был утверждён в должности главы. Его конкурентом на конкурсе был начальник управления сельского хозяйства и продовольственных ресурсов администрации района Сергей Лиходедов.

Читайте также: Налогов собрали половину, убили за цветмет: нижегородская неделя

А также: «Глушковская» зачистка в Балахне: у района — новый глава

Прогнозируют изменение властной верхушки в Кстово и в городе Бор. В последнем на место Александра Кисилева прочат действующего главу Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексея Мочкаева.

Эксперты отмечали, что ротация не будет «революционной и массовой», а смена власти уже назрела, особенно в некоторых проблемных муниципалитетах «с тяжелыми финансово-хозяйственными проблемами, кумовством и засидевшимся руководством».

Депутатопад

Конец года в Нижегородской области ознаменовался депутатопадом. В Заксобрании на последней сессии утвердили отставку зампредседателя комитета по агропромышленному комплексу Михаила Манухина, которому прочат хороший пост в Самарской области.

Читайте также: Нижегородский депутат может занять «хороший пост в Самарской области»

А в думе Нижнего Новгорода приняли сразу три отставки. Заявления о досрочном сложении полномочий написали заместители председателя — Дмитрий Краснов, назначенный заместителем губернатора и ответственный теперь за департамент региональной безопасности, комитет по делам архивов, главное управление ЗАГС Нижегородской области, и бывшая глава администрации Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.

«Решением губернатора я назначен на государственную службу. Да, я поменял место работы, но я по-прежнему открыт и готов к сотрудничеству. Очень ценю тот практический опыт, который я получил в городской Думе по формированию городского бюджета и межбюджетным отношениям, по работе такого сложного механизма, каким является городское хозяйство. Я благодарен всем за искренние, добрые и товарищеские отношения, которые у нас сложились за время работы в городской Думе», — отметил Краснов в своём выступлении в думе, и предложил «закончить программу по малому бизнесу, которую начинали совместно с «Опорой России».

Солонченко свой уход объяснила желанием уделить время семье. Депутатом она также пробыла около 13 лет.

«Говорить о причинах, я думаю, даже не нужно, потому что за те тринадцать лет, которые мы здесь с вами вместе, выработалось понимание без слов. И те проекты, которые мы делали, мы будем продолжать. Я абсолютно открыта к любому сотрудничеству. И, самое главное, тот тренд на оживление местного самоуправления, который мы когда-то начали и который сейчас активно идет, я совершенно уверена, что и дальше будет развиваться, и мы с вами все вместе будем работать на благо нашего города», — заявила она в своём прощальном слове.

В последние дни уходящего года сдавшим мандаты Краснову и Солонченко, избиравшимся по партийным спискам «Единой России», уже подобрали замену. Место Дмитрия Краснова займёт уроженец столицы Нижегородской области, имеющий два высших образования, — Владимир Поддымников-Гордеев, а мандат Солонченко передадут другому уроженцу Нижнего Новгорода — Артёму Савину, который уже два года работает главой сектора по физкультуре и спорту администрации Автозаводского района города.

Читайте также: «Гордума омолаживается»: ушедшим нижегородским депутатам нашли замену

Также ушел в досрочную отставку по собственному желанию заранее сложивший с себя полномочия главы комитета по транспорту Алексей Гойхман, который сделал себе такой подарок к дню рождения. 28 декабря Гойхману исполнился 61 год, и 13 лет из них он провёл в думе.

Читайте также: Трое депутатов досрочно сложили полномочия в думе Нижнего Новгорода

К слову, еще летом думу покинул Олег Сорокин, сдавший мандат по представлению прокуратуры. «Прославился» народный избранник ездой в нетрезвом виде на квадроцикле и тем, что «забыл» указать в декларации о доходах займ на 9 млн рублей. Его имя включат в реестр утративших доверие.