Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения. Как и ожидалось, это вызвало серьёзное возмущение в конгрессе со стороны демократов и некоторых республиканцев. Решение Трампа, безусловно, приведёт к судебным баталиям. Независимо от результатов этих баталий, решимость главы Белого дома перенаправить из фондов военного строительства около $3,5 млрд на завершение строительства пограничной стены, скорее всего, гарантирует, что военный бюджет на 2020 год не будет отвечать требованиям администрации или приоритетным потребностям оборонного ведомства США, пишет Дов С. Закхейм в статье для американского издания The Hill.

Деньги

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Другими словами, эти политические, юридические и бюджетные баталии, как это ни парадоксально, в конечном итоге могут подвергнуть риску оборону страны и её безопасность.

Задолго до того, как Трамп принял решение касательно пограничной стены, глава комитета палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит заявил, что уровень оборонного бюджета, который может запросить администрация, превышает уровень, который он готов поддержать. Также нужно учитывать то, что ранее в административно-бюджетном управлении добивались от конгресса выделения на оборону в 2020 году $700 млрд, т. е. значительно ниже $733, на которых настаивал Пентагон, и значительно ниже $750 млрд, согласно проекту оборонного бюджета на 2020 год, который администрация, как ожидается, должна обнародовать в марте.

Кроме того, Смит обеспокоен развертыванием вооружённых сил США на границе с Мексикой. Численность американских войск на границе с Мексикой будет увеличена до 9 тыс. 650 человек, что эквивалентно усиленной бригаде. Смит и его коллеги-демократы уверены в том, что не было никакой необходимости в первоначальной отправке на границу 5 тыс. 900 военнослужащих, так же как и в дополнительной отправке 3 тыс. 750 человек, о которой было объявлено в феврале 2019 года. Учитывая то, что в военном бюджете на 2019 год не были предусмотрены расходы, связанные с отправкой войск на границу и строительством пограничной стены, демократы могут прийти к выводу, что в оборонном бюджете имеется значительная «жировая прослойка».

U.S. Army Американские военные на мексиканской границе

Кроме того, даже первоначально запрашиваемые $700 млрд на оборону существенно превышают предельный уровень в размере $576 млрд, установленный законом о контроле за бюджетом от 2011 года. Белый дом, похоже, будет стремиться заполучить на оборону $750 млрд и обойти установленные лимиты за счёт расширения фонда по финансированию зарубежных чрезвычайных операций (OCO), который не подпадает под ограничения закона о контроле за бюджетом. Администрация может запросить для OCO $174 млрд. Эта уловка Трампа также приводит демократов в бешенство.

Всё вышеперечисленное, вероятно, приведёт к тому, что Смит и его большинство в комитете палаты представителей по вооруженным силам согласится поддержать гораздо меньший оборонный бюджет, чем запросит администрация. Вероятно, Белому дому придётся забыть даже о $700 млрд на оборону. Учитывая сложившуюся обстановку, проблемы могут возникнуть и с выделением $174 млрд в фонд по финансированию зарубежных чрезвычайных операций, поскольку Белый дом ранее уже обвиняли в том, что он использует OCO для обхода бюджетных ограничений.

Американские военные

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Вполне возможно, что конгресс вновь сможет достигнуть компромисса с администрацией, в рамках которого размер оборонного бюджета должен соответствовать объёму средств, выделенных на программы, не связанные с обороной. Демократы, получившие большинство в палате представителей, похоже, будут всячески настаивать на том, чтобы за каждый доллар, выделенный на оборону, они получили доллар на программы, не связанные с обороной. Тем не менее маловероятно, что демократы согласятся выделить на оборону $700 млрд, даже если аналогичная сумма будет выделена на финансирование программ, не связанных с обороной.

Возможно, если бы Трамп уделял больше внимания прерогативам конгресса, то он смог бы получить финансирование на оборону, которое, по крайней мере, достигло бы отметки $700 млрд. Однако после объявления режима чрезвычайного положения вероятность такого сценария невелика. Из-за этого безопасность нации может быть поставлена под угрозу.