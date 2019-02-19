Ожидается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын посетит Вьетнам с государственным визитом незадолго до или после второго саммита с президентом США Дональдом Трампом, который должен пройти в Ханое 27−28 февраля. Ким Чен Ын станет северокорейским лидером, который впервые посетит столицу Вьетнама с 1964 года, когда страну посетил основатель КНДР Ким Ир Сен, пишет Доан Хуан Лок в статье для издания Asia Times.

Maurice Koop Флаг Вьетнама

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Сам факт того, что северокорейский лидер не посещал Вьетнам, братскую коммунистическую страну, более полувека, показывает, насколько изолирована КНДР на международном уровне. В отличие от Северной Кореи Вьетнам, несмотря на свою авторитарность, является признанным международным игроком, обладающим крепкими связями с иностранными государствами и международными институтами. Северокорейскому лидеру стоило бы обратить на это внимание.

До конца 1980-х годов Вьетнам находился в полной международной изоляции из-за конфликта с Камбоджей и боевых действий с другими странами, включая США. После вывода вьетнамских войск из Камбоджи в 1989 году положение Вьетнама на международной арене значительно улучшилось. В 1994 году США отменили эмбарго в отношении Вьетнама, а через год нормализовали отношения с Ханоем. Другие страны, включая соседей Вьетнама, также восстановили связи с Ханоем в начале 1990-х годов. Вьетнам вступил в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 1995 году, присоединился к Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) в 1998 году, а в 2007 году вступил во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Хошимин

Примечательно то, что благодаря своей политике многосторонности Вьетнаму удалось сохранить хорошие связи почти со всеми странами, как демократическими, так и недемократическими. Более того, ему удалось сохранить свою независимость в критически важном регионе, где крупные державы, особенно США и Китай, яростно борются за геополитическое влияние и господство.

КНДР может похвастаться наличием ядерной энергии, однако Пхеньян сильно зависит от Китая в экономическом, политическом и дипломатическом плане. Тот факт, что Ким Чен Ын четыре раза ездил в Китай, чтобы проконсультироваться в преддверии ядерных переговоров с Южной Кореей и США, является свидетельством чрезмерной зависимости от Пекина.

Вывод войск Ханоя из Камбоджи в 1989 году стал определяющим фактором, который способствовал улучшению международного положения Вьетнама. Агрессивная позиция КНДР по отношению к США и соседним государствам, таким как Южная Корея и Япония, является главной причиной её нынешней изоляции и санкций. Чтобы освободиться от изоляции, Пхеньян должен переместить фокус своего внимания с развития ядерной программы на экономическое развитие.

Экономическое развитие остаётся одним, если не самым важным источником легитимности однопартийного вьетнамского режима. В течение последнего десятилетия Вьетнам занимал третье место в Азии по темпам экономического роста после Китая и Индии. Если бы руководство Вьетнама не смогло обеспечить значительного экономического роста, граждане страны, вероятно, выступили бы против режима. Граждане Вьетнама, похоже, вполне довольны своим уровнем жизни. В любом случае, страна с населением в 93 миллиона человек сейчас находится в гораздо лучшем состоянии, чем 30 лет назад.

Диего Дельсо Хошимин

Из стран, которые могли бы предложить КНДР свой опыт с точки зрения внешней политики, экономического развития и поддержания политической стабильности, Вьетнам, вероятно, может предложить Пхеньяну наиболее подходящую и реалистичную модель. Эксперты справедливо указывают на то, что идеальной моделью для подражания стала бы Южная Корея или другие демократические страны, а не Вьетнам, поскольку он по-прежнему сильно отстаёт от многих региональных коллег по нескольким важным направлениям. Однако просто немыслимо, что северокорейский лидер способен предпринять радикальные шаги по либерализации экономики КНДР. Если бы Ким Чен Ын пошёл по пути Коммунистической партии Вьетнама, то США и другие страны только поприветствовали бы это.

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Есть ряд признаков, указывающих на то, что Пхеньян присматривается к опыту Вьетнама. В декабре 2018 года министр иностранных дел КНДР Ри Ён Хо совершил четырехдневную поездку во Вьетнам. В южнокорейском информационном агентстве «Рёнхап» заявили, что миссия главы МИД КНДР заключается в сборе информации о вьетнамских экономических реформах. Во время своей недавней трехдневной поездки в Пхеньян министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь заявил, что его страна «готова поделиться с КНДР своим опытом в области национального строительства, социально-экономического развития и международной интеграции».

В конце концов, Ким Чен Ын признаёт, что именно экономическое развитие и хорошие связи с внешним миром, а не ядерное оружие и агрессия гарантируют выживание авторитарного, однопартийного северокорейского режима.