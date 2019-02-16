Foreign Affairs: Решится ли Китай на военных захват Тайваня?

Максим Исаев, , 07:28 — REGNUM

«Китай должен быть и будет воссоединён», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин в январе 2019 года. Цзиньпин говорил о «мирном воссоединении» с Тайванем, но предупредил, что Китай не откажется и от силового варианта. После того, как к материковому Китаю присоединились Гонконг и Макао в 1997 и 1999 годах соответственно, Пекин не покидает уверенность в том, что Тайвань должен последовать их примеру, пишут Питер Грис и Тао Ван в статье для издания Foreign Affairs.

Однако «мирного воссоединения» пока не произошло. После того, как в 2016 году президентом Китайской Республики стала лидер «Демократической прогрессивной партии» Цай Инвэнь, китайское руководство, похоже, потеряло всякое терпение. В Пекине китайские националисты настаивают на том, что Пекин не должен откладывать захват Тайваня в долгий ящик, поскольку окно возможностей стремительно сужается. В Китае всё чаще ведут дискуссии о «насильственном воссоединении».

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Китай уже начал затягивать петлю. Он вытеснил Тайвань из ряда международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), обязал авиакомпании вместо «Тайвань» писать в расписании рейсов «Тайвань (провинция Китая)». Пекин заставил ещё пять стран разорвать дипломатические отношения с Тайбэем.

Похоже, Пекин верит, что Соединённые Штаты не предпримут никаких действий в ответ на действия КНР в отношении Тайваня. Тем временем Тайбэй убедил себя в том, что Китай не собирается вторгаться на остров. Все серьёзно ошибаются: выдавать желательное за действительно — значит увеличивать вероятность конфликта.

Несмотря на активизацию военных манёвров КНР в Тайваньском проливе, Тайбэй убедил себя в том, что Китай не будет атаковать. Многие представители правящей «Демократической прогрессивной партии» убеждены в том, что Китай слишком разумен, чтобы пойти на риск и начать военные действия. В Тайбэе считают, что Цзиньпин не станет развязывать войну, которая также может втянуть Японию и США. Другие представители «Демократической прогрессивной партии» считают, что Китай слишком слаб. «В Китае слишком много внутренних проблем», — заявил профессор Фань Ши-Пин в 2017 году. «В настоящее время главная стратегия Китая заключается в поддержании мирного роста. Силовое воссоединение пустило бы эту стратегию под откос», — уверен журналист Хуан Нянь.

На фоне подобных умонастроений Тайвань уделяет недостаточно внимания своим вооруженным силам, которые испытывают острую нехватку офицеров. Около половины лейтенантских должностей по-прежнему пустуют. В 2018 году ситуация в вооруженных силах Китайской Республики стала ещё хуже. Несмотря на то, что на материковом Китае стали всё чаще говорить о «силовом воссоединении», Тайбэй решил прекратить обязательный призыв на военную службу и разрешил набирать в армию бывших уголовников. Моральный дух в войсках резко упал. Согласно результатам социологического опроса, проведённого в апреле 2018 года, более 40% граждан Китайской Республики не уверены в том, что вооружённые силы Тайваня смогут защитить остров в случае угрозы. При этом, 65% респондентов были убеждены в том, что КНР не станет нападать на остров. Только 6% респондентов заявили, что нападение Китая на Тайвань является «очень вероятным».

Доктрина Трампа «Америка прежде всего» убедила многих граждан КНР в том, что Соединённые Штаты сейчас слишком сосредоточены на самих себе, чтобы защищать Тайвань. «Америка обязательно пожертвует Тайванем. Учитывая её нынешнюю политику, — «Америка прежде всего» — Соединённые Штаты вряд ли отправят войска для поддержки Тайваня», — настаивало китайское издание The Global Times в 2017 году. Однако в 2018 году Трамп объявил торговую войну против Китая, посеяв беспокойство среди китайских националистов. Теперь в Пекине считают, что Тайвань превратится в один из элементов новой холодной войны против КНР, поэтому у многих в Китае появилось ощущение того, что воссоединение должно произойти как можно быстрее.

Китай вполне может перейти к захвату Тайваня до 2020 года, поскольку в Китае опасаются того, что провал «Демократической прогрессивной партии» на президентских выборах в 2020 году может помещать силовому воссоединению. На материковом Китае были весьма разочарованы слабыми результатами «Демократической прогрессивной партии» на местных выборах, прошедших в Тайване в ноябре 2018 года. Столь противоречивая позиция КНР вполне объяснима. Если нынешний президент Тайваня лишится своего поста после выборов в 2020 году, то к власти может прийти прокитайский кандидат, а это может существенно снизить вероятность силового воссоединения. Для КНР именно политика ненавистной «Демократической прогрессивной партии», выступающей за независимость Тайваня, может послужить поводом для силового сценария.

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С другой стороны, не стоит забывать про президентские выборы в США, которые также должны состояться в 2020 году. Маловероятно, что Трамп сможет остаться на второй срок. Многие граждане КНР обеспокоены тем, что после ухода Трампа можно будет забыть про силовой вариант захвата Тайваня. Трамп — это бизнесмен и изоляционист, который готов торговаться. «Америка продаст Тайвань в мгновение ока», — заявила в 2018 году газета People's Daily. Преемник Трампа может отказаться от каких бы то ни было переговоров по Тайваню.

В Пекине некоторые даже полагают, что Китай может вернуть Тайвань, не прибегая к насилию. Китай может «сломить сопротивление врага, не сражаясь», считает заместитель начальника канцелярий по делам Тайваня при ЦК КПК и Госсовете КНР Ван Цзайси. Коммунистическая партия Китая захватила Пекин в 1949 году без единого выстрела, заявил Цзайси. Китай также мог бы мирно захватить Тайвань, окружив остров, введя экономические санкции и перекрыв поставки нефти. «Не нужно проливать кровь», — заключил Цзайси.

Затягивание военной или экономической петли вокруг Тайваня может спровоцировать ответную реакцию Соединённых Штатов, на которую Пекин также может ответить. Всё может очень быстро выйти из-под контроля. Все стороны должны осознавать опасность конфликта, который на самом деле никому не нужен.