Предоставленные сами себе «мусорные бароны» устроили настоящий экологический геноцид, что вызвало справедливое негодование широких слоев населения. Создавшейся ситуацией воспользовались лоббисты строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ), которые с помощью манипуляций и утаивания значимой информации попытались заместить складирование отходов на полигонах мусоросжиганием. Вот уже не первый год раздирающие нашу страну мусорные скандалы вынудили чиновников ускорить проведение мусорной реформы. На этом этапе в дело вмешалась еще одна сила, так называемые «зеленые НКО», которые общественность вдруг восприняла как избавителей от накопившихся проблем. Но так ли это на самом деле?

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Что из себя представляют «зеленые НКО», какую играют роль в мусорной реформе и какие цели преследуют, рассказал член общественного совета REGNUM-РАЕН Сергей Дорофеев.

«Зеленые НКО», возглавив антимусорный протест, обеспечили его канализацию по трем направлениям. Они обосновали повышение тарифов необходимостью раздельного сбора мусора. Якобы это сложный процесс, нужно развивать инфраструктуру, закупать новые контейнеры и мусоровозы, оборудовать площадки перед домами, и так далее, и так далее. Поэтому в ряде регионов произошло кратное повышение тарифов еще до официального старта реформы.

Читайте также: К ядерным отходам под Сергиевым Посадом добавят золу и шлаки с МСЗ

«Зеленые» пропагандируют рециклинг как универсальное средство от всех бед, но при этом забывают сообщить общественности о том, что это не менее, а порой и более грязные технологии переработки отходов. И они точно так же, как мусоросжигание и захоронение отходов, могут быть и чистыми, и грязными. На сегодняшний момент речь идет именно о грязных технологиях. Так, президент ассоциации переработчиков макулатуры в 2017 году на одном из мероприятий совета по правам человека (СПЧ), посвященном проблеме обращения с отходами, прямо заявил о том, что идет процесс подготовки под возможное перемещение в Россию устаревших европейских рециклинговых заводов по переработке вторичной пластмассы.

Читайте также: Репортаж: санаторную жемчужину Солнечногорск превратили в рециклинговый ад

А также: Макиладорас Подмосковья или рециклинг как технология экоцида?!

И еще один факт, который до сих пор ускользает от внимания широкой общественности. Дело в том, что протест против мусоросжигания стал условным, в том плане, что никто давно бы не протестовал против МСЗ, если бы был раздельный сбор мусора. По крайней мере, такие заявления из уст представителей «зеленых», ОНФ на различных экологических мероприятиях доводилось слышать не только экспертам совета REGNUM-РАЕН, но и нам, журналистам.

В заключение добавим и о том, что безумный в том виде, в котором он сейчас реализуется, проект по перевозке московского мусора подальше, с глаз долой, не только обеспечивает РЖД миллиардными бюджетами на бессмысленные грузоперевозки. А субъекта, имя которого мы вскоре узнаем, обеспечил заказами на производство миллионов погонных метров пластиковой упаковочной пленки.

Так за что же выступают экологические организации «РазДельный Сбор», «ЭКА» и Гринпис России?