



Ричард Дадд. Эскиз к иллюстрации одной из греховных страстей — алчности (фрагмент). 1854

Новый год приносит населению Грузии все новые и новые сюрпризы, поводы для слухов и темы для обсуждений. Но все эти сюрпризы, поводы и темы вертятся вокруг одного и того же процесса. В стране идет, точнее вступила в решающую фазу жесткая и в последнее время уже открыто бескомпромиссная борьба за передел и монополизацию сфер влияния.

Да, в Грузии строятся новые здания, открываются крупные торгово-развлекательные центры, реабилитируются старые здания в древней части столицы и других городах страны, строятся новые жилые дома взамен не поддающихся реставрации-реабилитации, изветшавших вековых сооружений. Но вся активная деятельность как бы исходит из одного источника, в который обратно текут и приносимые этой деятельностью доходы.

Банковский сектор Грузии — сегодня один из «столпов» грузинской экономики, так же, как торговля и строительство. И интерес к обращающимся в этом секторе суммам всегда был достаточно высок. А в последние годы особенно усилился.

Тенденция монополизации банковской сферы стала проявляться еще несколько лет назад, когда в Грузии один за другим стали закрываться филиалы иностранных банков. Покинул грузинский рынок французский банковский гигант Societe Generale, закрылся филиал Международного банка Азербайджана.

(сс) grego1402 Societe Generale в Тбилиси

По официальным данным Нацбанка Грузии, на конец 2013 года в стране функционировал 21 коммерческий банк, 18 из которых были учреждены с участием иностранного капитала, а два представляли филиалы иностранных банков. К концу 2015 года на грузинском рынке осталось 19 коммерческих банков, 17 из которых были созданы с участием иностранного капитала, а один был филиалом иностранного банка. В конце 2016 года банковский сектор Грузии был представлен уже 16 комбанками, 14 из которых функционировали с участием иностранного капитала и один представлял филиал иностранного банка.

На 1 января 2018 года на грузинском рынке числились 16 комбанков, 15 из которых были созданы с участием иностранного капитала, а на 1 января 2019 года осталось 15 комбанков, в том числе 14 — с участием иностранного капитала. Независимые грузинские эксперты и политическая оппозиция считают подобную статистику подтверждением созданного в стране неблагоприятного бизнес-климата, вынуждающего иностранные компании покидать местный рынок.

Количество комбанков Грузии в последние годы постепенно сокращается, а после того, как с 1 января вступили в силу очередные ужесточающие деятельность банковского сектора поправки, стали закрываться и действовавшие доселе микрофинансовые организации, те самые, которые достаточно щедро раздавали гражданам различные кредиты. Из-за обилия кредитов и постепенного сокращения доходов населения многие оставшиеся без работы и средств к существованию должники были не в состоянии выплачивать свои обязательства по банковским и микрофинансовым кредитам, в результате чего в банковско-финансовом секторе возник определенный кризис.

Правительство взялось за решение проблемы, но вместо того, чтобы упорядочить процентные ставки, которые в Грузии слишком высоки как по потребительским (необеспеченным), так и по обеспеченным (ипотечным, автомобильным и иным) кредитам, нашло выход в ужесточении самих правил выдачи сумм. Согласно введенным ограничениям, даже для покупки обычного телевизора и получения на это банковской рассрочки гражданину необходимо иметь доказательство (выписку из банка о заработной плате, без которой сегодня ни одна финансово-банковская организация рассрочку не оформит).

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

А в случае того же ипотечного кредита, когда гражданин закладывает собственную недвижимость, чтобы получить необходимую сумму, у него должно быть в запасе хотя бы еще одно недвижимое имущество. Исходя из нынешнего положения большинства граждан Грузии, многие банки и микрофинансовые организации выдачу кредитов резко сократили или вообще приостановили.

Надеются, что в правительстве Грузии «одумаются» и внесут новые изменения в действующее законодательство и в приказы президента Нацбанка, которые упростят правила выдачи кредитов населению. А прекращение кредитования для многих финансовых организаций равноценно лишению их основного источника доходов. Что и ведет к постепенному закрытию подобных «институций», как модно называть в Грузии в последнее время различные организации и учреждения.

Очередным таким учреждением, которое, по мнению экономистов и оппозиции, вскоре тоже может оказаться перед угрозой ликвидации, стал один из крупнейших грузинских коммерческих банков ТВС Bank, против учредителей которого вначале Служба госаудита выложила данные о незаконной сделке, совершенной в 2007—2008 годах, а затем на основании заключении госаудита прокуратура возбудила уголовное дело и начала расследование по факту легализации незаконных доходов.

Следующим шагом стал приказ президента Национального банка Грузии о приостановлении полномочий учредителей банка — Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе (соответственно — председателя и заместителя председателя) в наблюдательном совете АО ТВС Bank. В специальном заявлении в связи с решением, принятым Нацбанком на заседании комитета по надзору за финансовым сектором 13 февраля, президент Нацбанка поясняет, что это решение принято, исходя из высокой ответственности, с которой главный банк страны относится к стабильности финансового сектора. При этом Нацбанк обещает, что данное решение никак не коснется ни одного из акционеров АО ТВС Bank.

«Основанием для принятия этого решения стали зафиксированные при проверке ТВС Bank факты нарушения законодательства, регулирующего конфликт интересов, которые связаны с транзакциями 2007−2008 годов. При изучении вопроса выявлено нарушение председателем и заместителем председателя наблюдательного совета АО ТВС Bank требований законодательства, регулирующего конфликт интересов», — поясняют в Нацбанке Грузии.

(сс) George Kvizhinadze Офис TBC Bank в Тбилиси

Но на приостановке полномочий Хазарадзе и Джапаридзе Центральный банк не остановился и дал наблюдательному совету АО ТВС Bank двухмесячный срок для исключения председателя и заместителя из своего состава.

При этом руководство Нацбанка признает, что АО ТВС Bank является «одной из ведущих финансовых организаций в стране и регионе, сильным и устойчивым кредитным институтом и полностью удовлетворяет всем существующим экономическим нормативам и лимитам». Нацбанк уверяет, что его решение никак не направлено против АО ТВС Bank и будет способствовать «дальнейшему развитию этого коммерческого банка и повышению его привлекательности для инвесторов».

Бизнесмен Мамука Хазарадзе откликнулся на это решение заявлением в соцсетях, в котором пообещал, что будет бороться за свое детище до конца.

«Друзья, уже в течение восьми месяцев против ТВС, меня и Бадри Джапаридзе ведется организованная кампания, которая увенчалась приказом Национального банка об отстранении нас от той компании, которую мы вместе создали 27 лет назад и которая сегодня превратилась уже в успешную, международную, базирующуюся в Лондоне многомиллиардную организацию», — обратился к своим «болельщикам» Мамука Хазарадзе.

По его информации, одна из известных в мире юридических компаний DENTONS изучила транзакцию 11-летней давности, по которой прокуратура возбудила уголовное дело, и установила, что никаких признаков нарушений в той транзакции — «не то что отмывания денег, злоупотребления служебным положением, преступных действий, но даже конфликта интересов» — не было.

«Мы не уступим наше дело, нашу свободу, нашу честь. Мы не смиримся с несправедливостью и всеми имеющимися у нас средствами будем защищать законные права ТВС и его акционеров в местных и международных инстанциях», — пообещал Хазарадзе.

По его оценке, большое сомнение вызывает и тот факт, что дискредитирующая кампания против ТВС развернулась именно в то время, когда приближается момент начала осуществления одного из важнейших для Грузии проектов — проекта глубоководного порта Анаклия. Как известно, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе являются учредителями и руководителями Консорциума развития Анаклии, которому было доверено осуществление этого проекта.

Мамука Хазарадзе ни на кого прямо в этом заявлении не указывает, но его сторонники и представители оппозиции уверены, что за всем этим делом стоят интересы олигарха Бидзины Иванишвили.

(сс) Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили

По мнению председателя парламентской фракции «Национальное движение» Романа Гоциридзе, действия Национального банка в отношении Хазарадзе и Джапаридзе — не что иное, как политическое преследование.

«По поручению Иванишвили Национальный банк принуждает их (Хазарадзе и Джапаридзе) уступить свои доли и «мирно» урегулировать проблему. Иванишвили пересек красную линию. Национальный банк Грузии стал филиалом правительства, а его президент — слугой МВД», — так охарактеризовал политик ситуацию в своем комментарии на странице в соцсети Facebook.

По мнению Романа Гоциридзе, Мамуке Хазарадзе не стоит надеяться на кулуарные игры и необходимо сделать решительный шаг и публично сказать всю правду.

«В противном случае он уйдет не только из банка, но и пойдет в тюрьму, потому что так нужно олигарху», — подчеркнул лидер «Национального движения».

Роман Гоциридзе уверен, что уступкой банка дело не закончится, потому что «главной целью олигарха является Анаклия».

Протекающие в Грузии процессы можно назвать неким конфликтом алчности и законности. Когда имеешь много, хочется еще больше, и когда закон становится на этом пути неким препятствием. Тогда и изыскиваешь законные пути для того, чтобы от имени закона поставить закон на службу своим устремлениям. А реализовать такие намерения позволяет обретенная власть…