Крупный банк Грузии подозревается в легализации незаконных доходов

Тбилиси, , 14:39 — REGNUM

Один из крупных коммерческих банков Грузии «ТВС Bank» подозревается в легализации незаконных доходов и отмывании денег, сообщила на специальном брифинге в главной прокуратуре Грузии прокурор Саломе Чикобава.

По ее информации, речь идет о незаконной транзакции, совершенной банком в 2008 году, в которой, к тому же, фигурируют постоянные члены правления этого банка — крупный бизнесмен и владелец банка Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

В апреле и мае 2008 года «ТВС Bank» в срочном порядке, без соответствующего обеспечения, выдал двум компаниям — ООО «Самгори М» и ООО «Самгори Трейд» займы на общую сумму $17 млн. Но как только эти средства были отражены на счетах обеих компаний, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые выступили в данном случае как физические лица, заняли у этих компаний ровно ту же сумму, которую банк выдал им в качестве займа. В конце 2008 года «ТВС Bank» досрочно списал эти займы и перенес их на внебалансовые счета, а в конце 2012 года полностью освободил обе компании от обязательств по возвращению займов и согласился на перенос этих обязательств на оффшорные компании. Причем, ни сами компании, ни Хазарадзе и Джапаридзе никаких выплат, полагающихся в рамках договоров о займах, не производили.

На вопросы журналистов о том, почему прокуратура начала расследование финансовой операции 10-летней давности именно сейчас, прокурор ответила, что поводом для возбуждения уголовного дела стала полученная от службы финансового мониторинга Грузии информация, которая поступила в прокуратуру лишь в августе прошлого года.

«Служба финансового мониторинга начала изучение финансовых действий «ТВС Bank», его клиентов, юридических лиц, администраторов и отдельных акционеров банка в мае 2018 года и пришла к заключению, что в этих действиях явно проявлялись признаки легализации незаконных доходов, отмывания денег и других противоправных деяний. Эти материалы для дальнейшего реагирования были переданы Национальному банку Грузии и главной прокуратуре. 2 августа 2018 года прокуратура Грузии начала производство уголовного дела по факту легализации незаконных доходов», — сообщила представитель прокуратуры.

Информации об уголовном расследовании, проводимом в прокуратуре против «ТВС Bank» и его владельцев, появились в грузинских СМИ два дня назад, в связи с чем владелец банка Мамука Хазарадзе на своем сайте в соцсети Facebook разместил заявление от имени банка и назвал все эти сообщения дезинформацией и попыткой дискредитации банка и его владельцев.

«Ясно, что цель распространения этих информаций — нанесение ущерба важнейшему для страны институту — «ТВС Bank» — на местном и международном уровне. В связи с указанным хотим заявить, что мы категорически опровергаем состряпанные авторами этого оркестрированного черного пиара обвинения и умышленно искаженные факты. «ТВС Bank» был и останется лидирующим финансовым институтом в стране и регионе, представляющим лучший образец корпоративного правления и ответственности, что признано международными институтами и инвесторами», — говорится в заявлении, опубликованном на грузинском языке. Что касается самой транзакции с $17 млн, авторы заявления утверждают, что она была совершена с соблюдением всех требований закона и что срок давности для привлечения к ответственности по этой акции давно истек.

Отметим, что на самом сайте банка опубликовано еще одно заявление — на английском языке, предназначенное для иностранных партнеров банка, и оно по содержанию отличается от грузиноязычного. В нем, в частности, признается, что Национальный банк Грузии наложил на «ТВС Bank» штраф в размере 1 млн лари, о чем в связи с полученной от прокуратуры предварительной информации писали грузинские СМИ и что категорически опровергается в грузинской версии заявления. Но к сведению партнеров и инвесторов сообщается, что «ТВС Bank» обжаловал решение Нацбанка в суде и исполнение этой санкции временно приостановлено.

Определенные оценки делу вокруг АО «ТВС Bank» уже дали представители оппозиции. Так, по мнению председателя парламентской фракции «Национальное движение» Романа Гоциридзе, это дело может быть связано с попытками председателя «Грузинской мечты» олигарха Бидзины Иванишвили установить контроль над банком. Он же не исключает политической подоплеки этого дела.

По заявлению оппозиционного депутата, признаки недовольства олигарха Мамукой Хазарадзе проявились еще в период, когда Иванишвили подверг критике, а затем сместил с занимаемой должности премьер-министра Георгия Квирикашвили, а Хазарадзе назвал его единомышленником. Заявление прокуратуры по делу АО «ТВС Bank» Роман Гоциридзе расценил как «смесь правды и лжи» и предположил, что если расследование дела пойдет по схеме ЮКОСа, это станет началом установления в стране политической диктатуры и развала финансовой системы.