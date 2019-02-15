На фоне приближающегося выхода Великобритании из состава Европейского союза было бы полезно вспомнить ещё один драматический эпизод в европейской истории: Грексит, которого удалось избежать. Несмотря на то, что в период кризиса евро между 2010 и 2015 годами почти все были убеждены в том, что Греция покинет еврозону или даже Европейский союз, не произошло ни того, ни другого, пишет Йоргос Папаконстантину в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

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На первый взгляд, сравнивать особо нечего. В отличие от Соединённого Королевства, Греция — это страна с небольшой экономикой, которая получает поддержку от ЕС, а также известна своими слабыми институтами. Греции угрожали, что её исключат из еврозоны (хотя законодательно подобная процедура не была предусмотрена), тогда как Великобритания решила покинуть Европейский союз. И всё же из греческой саги можно извлечь важные уроки, после чего стоило бы обратить внимание на заключительный этап переговоров по Брекситу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа. Греция

Вероятность Грексита резко уменьшилась после того, как межпартийное большинство в греческом парламенте поддержало второй пакет финансовой помощи Греции в 2012 году и реструктуризацию задолженности. Гроза стихла ещё сильнее после того, как председатель Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что ЕЦБ готов сделать «всё возможное» для спасения евро.

Однако вероятность Грексита резко возросла в 2015 году, когда новоизбранное греческое правительство решило поиграть в игру «кто первый струсит», а переговоры оказались на грани срыва. Всё это выглядело так, как будто греческий мопед решил посостязаться с немецким грузовиком. После того, как ЕС отказался пойти на уступки, греческим властям пришлось испытать чуть ли не предсмертные муки, пока они в конечном итоге не сдались. Через неделю после греческого референдума по финансовой политике, на котором большинство (61%) проголосовало против сделки с ЕС, греческий парламент просто проигнорировал результаты референдума и проголосовал за капитуляцию перед ЕС. Избежав краха, греческие власти окончательно отказались от Грексита.

Здесь можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, одинокая страна никогда не сможет диктовать свои условия на переговорах. Это означает, что одинокая страна не может шантажировать ЕС. К тому же страна, покидающая Евросоюз, не может расколоть Европейский союз за счёт создания альянсов с другими членами ЕС. Государство — член ЕС не может просто обойти «бюрократов» и начать переговоры с политиками, поскольку ни одни политические переговоры не могут игнорировать существующие технические и юридические процедуры.

Цитата из мф «Жил-был пес» реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Ну ты это, заходи если что...

Великобритания, так же как и Греция, плохо разбирается в политической и институциональной «кухне» ЕС. Это привело к выбору неверной стратегии ведения переговоров, основанной на вере в то, что размер экономики Великобритании предоставит Лондону рычаги давления на ЕС. У британского правительства также не оказалось чёткой долгосрочной стратегии. Одного лишь желания покинуть ЕС недостаточно. Лондону прежде всего стоило задуматься о том, как это можно реализовать на практике и к каким это приведёт последствиям.

Как и в случае с Грекситом, время работает против Великобритании. К 2015 году ЕС был уже хорошо подготовлен для урегулирования ситуации с Грекситом, собственно, сегодня ЕС также хорошо подготовлен для урегулирования ситуации с Брекситом. Сокрушительный провал Лондона на переговорах по Брекситу лишь повысил доверие остальных членов к ЕС и евро.

Брексит приближается к своему эндшпилю, а ЕС не намерен уступать. Во-первых, в ЕС понимают, что в британском парламенте нет чёткого партийного большинства, которое могло бы поддержать любой из возможных вариантов Брексита. В Брюсселе уверены в том, что британский премьер-министр Тереза Мэй не сможет добиться реалистичного компромисса.

Тереза Мэй

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Всё указывает на то, что ЕС не собирается проигрывать в игре «кто первый струсит», вопреки ожиданиям британских сторонников Брексита. ЕС согласится на любое продление крайнего срока Брексита (29 марта), чтобы на него не возложили ответственность за крах Великобритании. Но есть ли у ЕС план? Для Евросоюза приемлемы только два результата: соглашение о таможенном союзе с Великобританией или организация второго референдума, который отменил бы результаты референдума 2016 года. Второй вариант является более предпочтительным для ЕС в долгосрочной перспективе. Великобритания рискует самоуничтожиться во время второго референдума, однако ЕС должен помочь стране, насколько это возможно, пересмотреть своё ошибочное решение. ЕС, конечно, не может сделать этого открыто. К счастью, всё, что Брюсселю нужно сейчас сделать, — это придерживаться принципов, лежащих в основе ЕС, и позволить времени сделать своё дело.

ЕС не должен поддаться искушению, сделав ставку на «разумную сделку» с Великобританией о таможенном союзе. Как бы цинично это не звучало, но сохранение Великобритании в составе ЕС отвечает интересам всех заинтересованных сторон. Риск того, что Афины не смогут заключить сделку с ЕС, не позволил Греции уйти в 2015 году.