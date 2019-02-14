The Hill: Разведка США любит следить за своими соотечественниками

Максим Исаев, , 07:55 — REGNUM

В январе 2018 года Конгресс США продлил действие программы, в рамках которой американские спецслужбы могут следить за гражданами на территории США без судебного ордера. Сообщалось, что большинство демократов и республиканцев предложили внести в программу новые гарантии защиты тайны частной жизни. Однако удивительно то, что незадолго до голосования партийные лидеры дали указание членам парламента отказаться от внесения новых гарантий защиты тайны частной жизни, пишет Шэрил Аткиссон в статье для американского издания The Hill.

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В целом программа наблюдения предназначалась для того, чтобы правительство США имело возможность тайно собирать информацию о подозреваемых в терроризме. Но всё чаще эту программу начинают использовать для сбора информации о гражданах США. Спецслужбы получили возможность следить за жителями США без судебного ордера.

Если вы общаетесь с «иностранным объектом» наблюдения, даже если вы просто посетили веб-страницу, которая с ним связана, то представители разведки могут принять решение о сборе всей имеющейся о вас информации. Затем подобное решение может быть принято в отношении людей, с которыми вы общаетесь, даже если они никак не контактировали с первоначальным «иностранным объектом».

Какую именно информацию собирает правительство? Например, спецслужбы могут собрать данные о поисковых запросах в интернете, посещаемых вами страницах в Facebook, прослушать личные телефонные разговоры, прочитать все текстовые сообщения, получить доступ к банковским данным и электронной почте. Что происходит со всем собранным материалом? Первоначально предполагалось, что собранную информацию о законопослушных гражданах США должны максимально быстро уничтожить, чтобы избежать злоупотреблений, включая шантаж или использование информации в политических целях.

Затем разведывательное сообщество США настояло на кратковременном хранении собранной информации в базе данных на тот случай, если она всё-таки окажется актуальной. Вскоре срок хранения информации был существенно увеличен. Более того, американское законодательство разрешает ФБР, не имея судебного ордера, осуществлять поиск в базе данных, собранных без судебного ордера. Сенатор Рон Уайден, узнавший о возможных злоупотреблениях в сенатском комитете по разведке, назвал подобное положение дел «лазейкой», позволяющей обходить четвёртую поправку к конституции США.

На фоне роста опасений по поводу возможных злоупотреблений разведывательное сообщество согласилось обезличить информацию о законопослушных гражданах США, находящуюся в базе данных спецслужб. Представители разведывательного сообщества США пообещали, что база данных будет тщательно охраняться, а доступ к ней смогут получить только те, кто пользуется исключительным доверием. Однако управление генерального инспектора и суд по делам о надзоре за иностранными разведками (FISC) обнаружили многочисленные нарушения.

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Можно привести ряд примеров, указывающих на то, что американское разведывательное сообщество шпионит за гражданами США. В 1998 году сообщалось, что американские спецслужбы заплатили телефонным компаниям США сотни миллионов долларов налогоплательщиков, чтобы прослушивать телефонные переговоры граждан США.

После 11 сентября 2001 года появился секретный президентский указ, в рамках которого спецслужбы США благодаря легальной прослушке телефонных разговоров всего одного подозреваемого в терроризме могли прослушать 20 млн телефонных переговоров, чтобы проанализировать список всех возможных подозреваемых, согласно исследованию Стэнфордского университета. В Стэнфордском университете считают, что Агентство национальной безопасности США по-прежнему может получить доступ к 25 тыс. телефонов благодаря всего одному легальному прослушиванию телефонных переговоров.

Кроме того, после событий 11 сентября спецслужбы получили возможность вести наблюдение за американскими гражданами, которые просто упомянули название террористической организации «в одном-единственном сообщении». Другими словами, гражданин США может вообще не иметь никакого контакта с подозреваемым в терроризме, но может просто упомянуть о нём в электронной почте, и этого будет достаточно для того, чтобы за ним начали наблюдение.

В 2015 году конгресс принял закон, обязывающий частные интернет-компании тайно передавать в министерство внутренней безопасности США информацию об «индикаторах киберугроз», при этом закон предоставил компаниям иммунитет от судебного преследования за передачу личных данных клиентов. В 2016 году представители разведывательного сообщества США значительно расширили свои поиски в базе данных Агентства национальной безопасности, содержащей информацию об электронной почте и телефонных переговоров граждан США. Количество поисковых запросов увеличилось с 9 тыс. 500 в 2013 году до 30 тыс. 355 в 2016 году.

Также было установлено, что в 2016 году разведывательные агентства США ненадлежащим образом позволили сторонним подрядчикам получить доступ к защищенным данным о гражданах США и не сообщили о нарушениях в FISC. Судья FISC раскритиковал Агентство национальной безопасности за «отсутствие искренности» и заявил, что это является серьёзным упущением с точки зрения четвёртой поправки к конституции США.

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В октябре 2016 года FISC потребовал, чтобы американское разведывательное сообщество устранило нарушения, обнаруженные управлением генерального инспектора и судом по делам о надзоре за иностранными разведками, и приняло меры для защиты тайны частной жизни. FISC одобрил те улучшения деятельности разведывательного сообщества, которые предложила администрация президента США Дональда Трампа в апреле 2017 года.

Однако в январе 2018 года, перед тем как продлить действие программы по наблюдению за гражданами США, конгресс отказался от некоторых мер по защите неприкосновенности частной жизни, включая требование, согласно которому спецслужбы первоначально должны были получить ордер и только после этого начинать наблюдение за гражданами США.