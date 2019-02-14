Независимо от того, верите вы или нет в то, что российская экономика выросла на 2,3% в 2018 году, превзойдя самые оптимистичные ожидания, в Министерстве экономического развития РФ не хотели бы, чтобы кто-нибудь надеялся на аналогичный результат в 2019 году. Это совсем не означает, что в 2019 году не будет никаких сбивающих с толку статистических аномалий, просто реальность состоит в том, что не существует никаких оснований для быстрого роста российской экономики, пишет Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

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В начале февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат), которую в декабре 2018 года возглавил новый руководитель Павел Малков, опубликовала просто удивительные экономические показатели. Это стало результатом крупного пересмотра данных о строительстве в Ямало-Ненецком автономном округе, где в 2018 году закончилось строительство крупного завода по производству сжиженного природного газа. Однако данные, опубликованные после пересмотра, вызвали сильное удивление. Многие просто не поверили, что цифры соответствуют действительности, включая экономистов, близких к правительству.

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент)

Министерство экономического развития, в состав которого входит Росстат, оказалось в сложной политической ситуации. С одной стороны, в министерстве не могут открыто усомниться в подлинности статистических данных. С другой стороны, завышенные статистические данные могут вызвать нереалистичные ожидания: чем выше поднимешься, тем больнее будет падать. Во вторник, 12 февраля, Министерство экономического развития выпустило заявление, в котором было указано, что рекордный рост экономики «в значительной степени был вызван разовыми факторами и не является устойчивым». В российском правительстве считают, что в 2019 году рост ВВП составит 1,3%, что несколько ниже прогноза Bloomberg (1,5%).

Рекордному экономическому росту способствовал не только «строительный бум» в Ямало-Ненецком автономном округе, но и ещё три фактора, согласно статистическим данным Росстата. Во-первых, в 2018 году Россия смогла увеличить объём экспорта газа и нефти. Несмотря на договоренности с ОПЕК о сокращении добычи, Россия в течение 2018 года постепенно наращивала добычу нефти и во втором полугодии достигла рекордных 11,45 млн баррелей в сутки. Однако в декабре 2018 года нефтяные страны смогли согласовать очередное сокращение добычи, поэтому, по крайней мере, на данный момент Россия лишилась одного из основных источников экономического роста.

В рамках проекта «Ямал СПГ» в 2018 году Россия увеличила производство сжиженного газа на 70,1%, т. е. в десять раз по сравнению с показателями 2017 года. Однако в ближайшее время больше не планируется появления столь же крупных проектов, как «Ямал СПГ».

Во-вторых, в 2018 году сфера услуг внесла существенный вклад в увеличение экономического роста. Прибыль гостиничного и ресторанного бизнеса увеличилась на 6,1% в годовом исчислении, а рынок финансовых услуг вырос на 6,3% (в обоих случаях темпы роста примерно в два раза выше, чем в 2017 году). Отели и рестораны смогли увеличить свою прибыль благодаря чемпионату мира по футболу, который состоялся в России летом 2018 года. Согласно официальным данным, на чемпионат мира по футболу приехали 3,4 млн иностранных болельщиков. В 2019 году в России не запланировано мероприятий подобного уровня.

Kremlin.ru Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

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По данным Росстата, в 2018 году реальные доходы россиян упали на 0,2%, а уровень потребления домашних хозяйств увеличился на 2,2%. Вполне возможно, что рост потребления произошёл в значительной степени за счёт кредитов. По данным Центрального банка РФ, объём кредитов физическим лицам вырос на 22,4% в 2018 году — это рекордный скачок с 2014 года. С другой стороны, при отсутствии роста доходов населения кредиты не могут стать надёжным драйвером экономического роста. Центральный банк уже повысил требования для потребительских кредитов, готовясь к росту безнадёжных долгов.

В 2019 году у России осталось немного источников экономического роста. Правительство не планирует проведения структурных реформ, также не следует ожидать никаких улучшений в международном положении России. Учитывая всё вышеперечисленное, Министерство экономического развития может рассчитывать только на весьма скромные показатели экономического роста.