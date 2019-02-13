Global Times: Политика США может поставить под угрозу интересы ЕС

Александр Белов, , 08:05 — REGNUM

Какая из крупных мировых держав представляет большую опасность для мира: Соединенные Штаты, Россия или Китай? Это, кажется, один из самых спорных мировых вопросов. Результаты глобального исследования, проведенного в 2018 году вашингтонской организацией Pew Research Center, показывают, что всё большее число людей во всём мире опасаются влияния Соединённых Штатов и угрозы применения американской военной силы, пишет Ван Вэньвэнь в статье для китайского издания The Global Times.

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Примечательно, что 49% респондентов во Франции и Германии рассматривают США в качестве угрозы. Многие американские союзники и партнёры, согласно данным ежегодного доклада разведывательного сообщества США, в котором приводится оценка международной угрозы безопасности, «стремятся к большей независимости от Вашингтона в ответ на изменение политики Соединённых Штатов в области безопасности и торговли».

Также стоит отметить результаты исследования, которое провели немецкие эксперты из организации Civey и частной некоммерческой группы Atlantik-Brücke. Данные указывают на рост негативного отношения граждан Германии к политике Вашингтона. Также отмечается, что граждане ФРГ считают Китай более надёжным партнёром.

Политическое руководство США осознаёт, что Китай может бросить вызов американскому мировому господству и опередить Соединённые Штаты. Вашингтон решил отказаться от того миропорядка, который он создал после окончания Второй мировой войны, чтобы сохранить своё господство. Но нынешний мировой порядок, который Соединённые Штаты постепенно разрушают, важен для всех, включая Европейский союз. На фоне своего уменьшающегося глобального влияния европейский континент пытается ответить на очень важный вопрос: следует ли ему принять участие в более широком стратегическом сотрудничестве с Китаем или присоединиться к новой холодной войне, развязанной Соединёнными Штатами?

Отношения между Китаем и США ни в коей мере нельзя сравнивать с отношениями, существовавшими между Соединёнными Штатами и Советским Союзом, для которых характерно преобладание военной конфронтации над низким экономическим взаимодействием. К тому же в отношениях между Китаем и Европейским союзом нет антагонизма, который существовал между восточным и западным блоком в эпоху предыдущей холодной войны.

Все же некоторые европейские политики хотят подлить масла в огонь. Выступая в Королевском объединённом институте оборонных исследований, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон намерен направить новый британский авианосец в спорные воды Тихого океана. Что касается России и Китая, Уильямсон подчеркнул: «Россия возрождается. Она восстанавливает свой военный арсенал, чтобы вернуть в свою орбиту влияния независимые страны бывшего Советского Союза, такие как Грузия и Украина. В то же самое время Китай продолжает развивать свои современные возможности и коммерческую мощь».

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По иронии судьбы, позднее выяснилось, что на Даунинг-стрит решили дистанцироваться от заявлений главы британского оборонного ведомства. В пресс-службе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявили, что отношения между Лондоном и Пекином остаются «крепкими и конструктивными».

В декабрьской статье Женевского центра политики безопасности было указано, что Соединённые Штаты и ЕС во многом сходятся во мнениях в отношении Китая, но европейский подход существенно отличается от американского. Соединённые Штаты рассматривают Китай в качестве конкурента, а Европа занимает несколько иную позицию. Если в Европейском союзе решат последовать примеру Вашингтона и примут его политику холодной войны, это может подорвать европейские позиции в международной политике, уменьшит пространство для манёвра и в конечном счёте поставит европейские интересы под угрозу.