Министерство финансов России меняет правила межбюджетных отношений с регионами. Субъекты, которые потратили федеральные субсидии с нарушениями, смогут вернуть их в течение 5 лет, а не одного года. Однако взамен регионы пожертвуют финансовой самостоятельность. Такие положения содержит приказ Минфина, который регулирует порядок пролонгации возврата средств. Корреспондент ИА REGNUM изучил документ и убедился, что вместо денег регионам предложили расплачиваться независимостью.

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В истории современной России есть всего два примера, когда регионы утратили финансовую самостоятельность и перешли под ручное управление федерального центра. Речь идет о Костромской области и республике Хакасия. Решение по ним было принято в январе 2018 года. Причина — высокий объём государственного долга. В Хакасии он составил 145% доходной части бюджета, а в Костромской области — 169,6%. В обоих субъектах России все расходы, включая выплаты зарплат врачам, педагогам, соцработникам или ремонт школ и дорог, согласуют с Казначейством РФ. Аналогичная судьба постигнет и регионы, попросившие продлить сроки возврата трансфертов.

Если бесспорное взыскание продлят на 5 лет, распоряжаться собственными деньгами, как раньше, субъект уже не сможет. При внешнем финансовом управлении операции с бюджетными средствами будет санкционировать территориальный орган Казначейства России. Это структура, кстати, подведомственна Минфину, причем ряд вопросов придется согласовывать с ним же. Полный перечень обязательств, которые регион должен выполнить взамен пролонгации платежей, содержит приказ Минфина от 19.12.2018 № 275н. Региону разрешат возвращать субсидии поэтапно в срок до 5 лет, если тот согласится на 8 условий.

Так, высший орган исполнительной власти субъекта РФ должен будет заключить соглашение с территориальным органом Казначейства. В рамках него ведомству передадут функции финансового органа региона по учету бюджетных средств и санкционированию оплаты денежных обязательств. То есть Казначейство будет вести учет всех предстоящих расходов и принимать решение о перечислении средств на те или иные нужды. Выплаты будут осуществляться только по обязательствам, включенным в перечень первоочередных платежей, поменять который можно только с разрешения Минфина.

Также Казначейство будет контролировать авансовые платежи по ряду государственных и муниципальных контрактов. Дотации за высокий рост налогового потенциала придется вернуть в федеральный бюджет. Кроме того, в регионе нельзя будет за счет собственных денег ремонтировать и строить государственные и муниципальные объекты. Правда, этот запрет не будет действовать, если работы софинансируют из федерального бюджета.

Svetlov Artem Здание Казначейства России

Проект регионального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также все поправки в него предварительно должны быть одобрены Минфином. На всё время, пока субъект РФ возвращает субсидии, ему придется сокращать объем госдолга. Если условия соглашения будут нарушены, регион обязан будет единовременно вернуть деньги, которые «разбили» на пять лет.

Даже человеку, далекому от межбюджетных отношений, понятно, что условия весьма суровые. Между тем новые правила Минфин преподнес как поблажки для субъектов. На своем официальном сайте ведомство опубликовало сообщение, где назвала возможность продлить возврат трансфертов «смягчением» правил финансового оздоровления регионов. Справедливости ради добавим, что впоследствии Министерство финансов поменяло сообщение, назвав свои поправки усовершенствованием правил.

Стоит отметить, что сама возможность продлить сроки возврата субсидий была принята ещё в 2018 году и содержится в постановлении правительства РФ от 24.10.2018 N 1268. Разработчиком этого документа также выступил Минфин. Убедиться в этом можно на портале проектов нормативно-правовых актов, где был размещен проект данного постановления. Публичное обсуждение документа прошло в конце лета 2018 года. Теперь, в приказе № 275н, Минфин прописал еще и порядок, по которому регион сможет получить «отсрочку». Для этого высшее должностное лицо субъекта РФ обратится к председателю правительства России. Главе региона придется обосновать, почему необходимо продлить сроки возврата субсидии, и указать сведения о доходах местного бюджета. Таким образом, разработанный приказ позволит механизму полноценно заработать.

Власти региона вольны в выборе: вернуть субсидии, которые сами же потратили с нарушением, в течении года, или растянуть этот процесс на 5 лет, пожертвовав финансовой независимостью. Ведь новые правила не обязывают субъекты России заключать соглашение с Казначейством, а наделяют их таким правом. На практике отказ от самостоятельности наверняка станет крайней мерой. Пойти на него местные органы власти решатся, только когда им нечем будет «расплатиться» с федеральным центром. К тому же есть и другой выход — взять кредит, чтобы исполнить меры бюджетного принуждения в течение года. Однако занимать средства придется, скорее всего, в частной организации под высокий процент. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Минфин приложил усилия, чтобы в регионах сократился объем бюджетных заимствований. Для погашения государственных кредитов субъектам России пришлось брать банковские. Это отчетливо видно в статистике госдолга регионов и муниципалитетов — в декабре объем заимствований у кредитных и международных организаций существенно увеличился. То есть погашать долги перед государством приходилось экстренно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Странная вырисовывается картина. С одной стороны, Минфин заявляет о стремлении финансово оздоровить регионы, с другой, чуть ли не подталкивает их в долговую яму, на дне которой просматривается внешнее финансовое управление. Не является ли контроль над регионами конечной целью Министерства финансов? Быть может, Минфин решил взять на себя функцию «санитара леса», который отсеивает самых слабых, поставив регионы перед дилеммой: любым способом приведи свои финансы в порядок, или это сделаем мы.

С бюрократической точки зрения подобная схема, быть может, и оправданна. Если региональные власти не способны нормально управлять экономикой, то почему не передать ее в руки специалистов. В СМИ регулярно появляются сообщения, как чиновники бедных, закредитованных регионов с низким уровнем жизни покупают дорогие служебные автомобили или радуют себя другими закупками за счет бюджета. Контроль за расходами со стороны Казначейства вполне может положить конец таким растратам, которые не только истощают местную казну, но и провоцируют недовольство граждан. Однако населению такому раскладу едва ли стоит радоваться. Вполне возможно, что и Минфин, и Казначейство России смогут эффективнее распоряжаться средствами, чем местные власти. Однако эффективность в первую очередь будет нацелена на повышение макроэкономических показателей. За время своего управления финансами эти ведомства наверняка существенно снизят размер госдолга, улучшат многие другие показатели. Но сделать это ввиду ограниченного объема средств можно будет только путем жесткой экономии расходов. Как итог, при внешнем финансовом управлении статистика улучшится наверняка, а качество жизни — навряд ли.