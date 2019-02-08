Почему «агрессор» Россия всё сильнее поддерживает «бандеровскую» Украину?

Руслан Веснянко, 8 февраля 2019, 18:45 — REGNUM
Украинский госстат признал, что товарооборот с Россией продолжает увеличивается. И это вопреки всей антироссийской политике президента Петра Порошенко и его неоднократным «окончательным прощаниям с агрессором».
За январь-июль 2018 года самая русофобская область Украины — Львовская — импортировала из РФ разных товаров на $135 миллионов. При этом необходимо отметить, что эта сумма на 600% превышает товарооборот аналогичного периода 2017 года. А что же с экспортом области? За то же время Львовщина продала товаров в Россию на $24,1 млн. Т.о. отрицательное сальдо составило $111 млн. Впрочем, такая ситуация у Львовской области не только с РФ — она торгует всего с 76 странами мира, и её общее сальдо составляет минус $480 млн.
А как обстоит ситуация по стране в целом? Постсоветские экономические связи между Украиной и Россией всё ещё настолько сильны, что киевские политики (несмотря на все их отчаянные старания) никак не в состоянии эту тенденцию изменить. За 11 месяцев (январь-ноябрь) 2018 года импорт на Украину из РФ составил $7,4 млрд (что на 17% больше, чем за аналогичный период 2017 года). А вот объём движения товаров в обратную стороны продолжает снижаться и составил $3,3 млрд (на 7% меньше, чем годом ранее). Т.о. отрицательное торговое сальдо составило $4,1 млрд. И эта тенденция продолжает сохраняться.
Несмотря на нынешние столь «тёплые» отношения, наибольшие внешние инвестиции на Украину по-прежнему приходят из соседней северной страны. В первом полугодии 2018 года $436 млн поступило в страну от российских инвесторов, и это составило 34,6% общего объёма поступивших средств.
Ситуация, конечно, уникальная: политические отношения двух стран ухудшаются с первой космической скоростью, постоянно вводятся взаимные экономические и политические санкции, составляются и пополняются разнообразные «чёрные списки», регулярно озвучиваются предложения запретить железнодорожное и автобусное сообщение, отозвать и выслать оставшихся дипломатов, а самые горячие патриотичные головы даже договорились до предложения объявить России войну. При этом президент и премьер не устают напоминать тем, кто их ещё слушает, о том, что они уже несколько лет демонстрируют независимость, не покупая топливо у «Газпрома». При этом скромно умалчивается маленький, но существенный нюанс: газ покупается тот же самый российский, но у европейских посредников и, разумеется, гораздо дороже.
Россию жизнь заставила обходиться без западных и украинских товаров (в результате появилось импортозамещение). А вот для Украины этот вариант не подходит. Хотя и делаются попытки заменить российское ядерное топливо для АЭС американским аналогом от Westinghouse, но получается плохо: заокеанское и дороже, и плохо «дружит» с советскими атомными реакторами (и ещё «бонус»: американцы, в отличие от россиян, не утилизируют своё отработанное топливо). Есть ещё ряд российских товаров, необходимых для работы украинской промышленности, например, нефтепродукты и уголь. «За 5 лет мы так и не нашли иные энергетические источники: реверсный газ, по сути, тот же российский, хотя и значится «европейским», белорусские бензин и солярка сделаны из российской нефти. А баржи с углём из ЮАР, США или Канады, встречаемые нашими министрами под звуки гимна, не могут восполнить энергетический дефицит. Наши «элиты» многие годы активно используют свои коммерческие связи в Москве, днём надевают «вышиванки», а вечером подсчитывают прибыли от торговли российским углём или нефтепродуктами», — возмущается экономист Алексей Кущ.
Поэтому громкие требования отказаться торговать с «агрессором» являются исключительно политическими заявлениями: Евросоюз (несмотря на наличие соглашения об ассоциации) не может (да и не хочет) заменить Россию.
Вот и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко утверждает, что украинская экономика всё ещё очень сильно зависит от российской. Он напоминает, что РФ является главным поставщиком угля: 65% потребляемого Украиной «чёрного золота» поставляет «оккупант». «Россия является лидером и по поставкам нефтепродуктов — на её долю приходится 40%. Не можем мы обойтись без угля, ТВЭЛов и солярки — заменить их поставками из Европы невозможно даже теоретически. Наши политики могут говорить всё, что хотят, и даже требовать прекратить торговлю — сейчас некоторые кандидаты в президенты именно этим эпатируют. Но это полная глупость. Так что импорт из РФ непременно будет расти», — прогнозирует Охрименко.
Обращу внимание на ещё один аспект российско-украинских экономических отношений. «Укрзализница» опубликовала данные по заграничному пассажиропотоку в 2018 году. И здесь лидером является западная Украина: при всей их «ненависти» к москалям, чаще всего в Россию ездят именно они.
Поезд
В Россию
На Украину
Количество мест
Продано билетов
Количество мест
Продано билетов
|Львов — Москва
236 784
131 622 (56%)
236 762
147 180 (62%)
|Киев-Москва
152 988
119 406 (78%)
153 108
83 169 (54%)
|Днепропетровск — Москва
166 718
101 819 (61%)
166 654
106 362 (64%)
|Херсон — Москва
110 596
83 811 (76%)
110 596
77 892 (70%)
|Харьков — Москва
129 431
77 750 (60%)
129 420
59 397 (46%)
|Одесса — Москва
124 269
62 675 (50%)
124 650
89 042 (71%)
|Хмельницкий — Москва
72 420
43 781 (60%)
71 935
31 782 (44%)
|Киев — Санкт-Петербург
75 720
34 083 (45%)
75 704
32 717 (43%)
|Всего
654 947
627 541
Обратим внимание на то, что в Европу ездит на заработки гораздо меньше гастарбайтеров, нежели в РФ. И ещё нюанс: за прошлый год выехало с Украины на поездах 1 004 275 украинцев, а вернулось в страну 880 429.
Поезд
В Европу
На Украину
Количество мест
Продано билетов
Количество мест
Продано билетов
|Киев — Перемышль
422 710
289 831 (69%)
422 710
208 418 (49%)
|Ровно — Хелм
86 620
37 871 (44%)
86 620
10 733 (12%)
|Киев — Варшава
37 440
29 812 (80%)
37 440
17 915 (48%)
|Одесса — Перемышль
52 612
25 598 (49%)
52 612
9915 (19%)
|Киев — Кошице
18 420
4330 (24%)
18 420
4499 (24%)
|Киев-Минск-Вильнюс-Рига
4372
1886 (43%)
4372
1408 (32%)
|Всего
389 328
252 888
P.S. В сентябре 2018 «Укрзализница» запустила широко анонсированный «Поезд пяти столиц». Правда, в последний момент из него почему-то выпал Таллин (хотя в эстонском Тарту учится много украинских студентов), но вряд ли этим можно объяснить его низкую привлекательность для пассажиров.
Киев