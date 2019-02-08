Почему «агрессор» Россия всё сильнее поддерживает «бандеровскую» Украину?

Руслан Веснянко, , 18:45 — REGNUM

Украинский госстат признал, что товарооборот с Россией продолжает увеличивается. И это вопреки всей антироссийской политике президента Петра Порошенко и его неоднократным «окончательным прощаниям с агрессором».

За январь-июль 2018 года самая русофобская область Украины — Львовская — импортировала из РФ разных товаров на $135 миллионов. При этом необходимо отметить, что эта сумма на 600% превышает товарооборот аналогичного периода 2017 года. А что же с экспортом области? За то же время Львовщина продала товаров в Россию на $24,1 млн. Т.о. отрицательное сальдо составило $111 млн. Впрочем, такая ситуация у Львовской области не только с РФ — она торгует всего с 76 странами мира, и её общее сальдо составляет минус $480 млн.

А как обстоит ситуация по стране в целом? Постсоветские экономические связи между Украиной и Россией всё ещё настолько сильны, что киевские политики (несмотря на все их отчаянные старания) никак не в состоянии эту тенденцию изменить. За 11 месяцев (январь-ноябрь) 2018 года импорт на Украину из РФ составил $7,4 млрд (что на 17% больше, чем за аналогичный период 2017 года). А вот объём движения товаров в обратную стороны продолжает снижаться и составил $3,3 млрд (на 7% меньше, чем годом ранее). Т.о. отрицательное торговое сальдо составило $4,1 млрд. И эта тенденция продолжает сохраняться.

Несмотря на нынешние столь «тёплые» отношения, наибольшие внешние инвестиции на Украину по-прежнему приходят из соседней северной страны. В первом полугодии 2018 года $436 млн поступило в страну от российских инвесторов, и это составило 34,6% общего объёма поступивших средств.

Ситуация, конечно, уникальная: политические отношения двух стран ухудшаются с первой космической скоростью, постоянно вводятся взаимные экономические и политические санкции, составляются и пополняются разнообразные «чёрные списки», регулярно озвучиваются предложения запретить железнодорожное и автобусное сообщение, отозвать и выслать оставшихся дипломатов, а самые горячие патриотичные головы даже договорились до предложения объявить России войну. При этом президент и премьер не устают напоминать тем, кто их ещё слушает, о том, что они уже несколько лет демонстрируют независимость, не покупая топливо у «Газпрома». При этом скромно умалчивается маленький, но существенный нюанс: газ покупается тот же самый российский, но у европейских посредников и, разумеется, гораздо дороже.

Россию жизнь заставила обходиться без западных и украинских товаров (в результате появилось импортозамещение). А вот для Украины этот вариант не подходит. Хотя и делаются попытки заменить российское ядерное топливо для АЭС американским аналогом от Westinghouse, но получается плохо: заокеанское и дороже, и плохо «дружит» с советскими атомными реакторами (и ещё «бонус»: американцы, в отличие от россиян, не утилизируют своё отработанное топливо). Есть ещё ряд российских товаров, необходимых для работы украинской промышленности, например, нефтепродукты и уголь. «За 5 лет мы так и не нашли иные энергетические источники: реверсный газ, по сути, тот же российский, хотя и значится «европейским», белорусские бензин и солярка сделаны из российской нефти. А баржи с углём из ЮАР, США или Канады, встречаемые нашими министрами под звуки гимна, не могут восполнить энергетический дефицит. Наши «элиты» многие годы активно используют свои коммерческие связи в Москве, днём надевают «вышиванки», а вечером подсчитывают прибыли от торговли российским углём или нефтепродуктами», — возмущается экономист Алексей Кущ.

Поэтому громкие требования отказаться торговать с «агрессором» являются исключительно политическими заявлениями: Евросоюз (несмотря на наличие соглашения об ассоциации) не может (да и не хочет) заменить Россию.

Вот и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко утверждает, что украинская экономика всё ещё очень сильно зависит от российской. Он напоминает, что РФ является главным поставщиком угля: 65% потребляемого Украиной «чёрного золота» поставляет «оккупант». «Россия является лидером и по поставкам нефтепродуктов — на её долю приходится 40%. Не можем мы обойтись без угля, ТВЭЛов и солярки — заменить их поставками из Европы невозможно даже теоретически. Наши политики могут говорить всё, что хотят, и даже требовать прекратить торговлю — сейчас некоторые кандидаты в президенты именно этим эпатируют. Но это полная глупость. Так что импорт из РФ непременно будет расти», — прогнозирует Охрименко.

Обращу внимание на ещё один аспект российско-украинских экономических отношений. «Укрзализница» опубликовала данные по заграничному пассажиропотоку в 2018 году. И здесь лидером является западная Украина: при всей их «ненависти» к москалям, чаще всего в Россию ездят именно они.

Поезд В Россию На Украину Количество мест Продано билетов Количество мест Продано билетов Львов — Москва 236 784 131 622 (56%) 236 762 147 180 (62%) Киев-Москва 152 988 119 406 (78%) 153 108 83 169 (54%) Днепропетровск — Москва 166 718 101 819 (61%) 166 654 106 362 (64%) Херсон — Москва 110 596 83 811 (76%) 110 596 77 892 (70%) Харьков — Москва 129 431 77 750 (60%) 129 420 59 397 (46%) Одесса — Москва 124 269 62 675 (50%) 124 650 89 042 (71%) Хмельницкий — Москва 72 420 43 781 (60%) 71 935 31 782 (44%) Киев — Санкт-Петербург 75 720 34 083 (45%) 75 704 32 717 (43%) Всего 654 947 627 541

Обратим внимание на то, что в Европу ездит на заработки гораздо меньше гастарбайтеров, нежели в РФ. И ещё нюанс: за прошлый год выехало с Украины на поездах 1 004 275 украинцев, а вернулось в страну 880 429. Т. е. 123 846 фактически являются эмигрантами. И это без учёта тех, кто выехал на автобусе и собственном автомобиле, а также улетел на самолёте.

Поезд В Европу На Украину Количество мест Продано билетов Количество мест Продано билетов Киев — Перемышль 422 710 289 831 (69%) 422 710 208 418 (49%) Ровно — Хелм 86 620 37 871 (44%) 86 620 10 733 (12%) Киев — Варшава 37 440 29 812 (80%) 37 440 17 915 (48%) Одесса — Перемышль 52 612 25 598 (49%) 52 612 9915 (19%) Киев — Кошице 18 420 4330 (24%) 18 420 4499 (24%) Киев-Минск-Вильнюс-Рига 4372 1886 (43%) 4372 1408 (32%) Всего 389 328 252 888

P.S. В сентябре 2018 «Укрзализница» запустила широко анонсированный «Поезд пяти столиц». Правда, в последний момент из него почему-то выпал Таллин (хотя в эстонском Тарту учится много украинских студентов), но вряд ли этим можно объяснить его низкую привлекательность для пассажиров.

Киев