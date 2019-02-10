Я, знаете ли, люблю иногда «повисеть» на спортивных сайтах. Почитать об НХЛ, например. И есть в Лиге великий русский хоккеист Овечкин, бьющий рекорды один за другим. Казалось бы, гордись таким соотечественником.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Ведь те же американцы — а играет Александр за «Вашингтон Кэпиталз» — называют его лучшим спортсменом 2018 года и одним из величайших (если не величайшим) хоккеистом XXI века. И это несмотря на совсем непопулярную политическую позицию Овечкина, не раз выказывавшего поддержку Владимиру Путину. Но и в Вашингтоне, и во всей Америке Александр — своего рода икона.

Однако наши, российские, болельщики — часть их — раз за разом уничижают Овечкина в комментариях, тролля и оскорбляя. Подобное можно было бы списать на традиционное хамство в интернете. Тем более, что по данному показателю мы официально первые. Но, боюсь, дело не только в этом. Есть патологическая ненависть к успешному человеку, любящему свою страну и любовь эту не скрывающему. А если он ещё и «Команду Путина» создал, то совсем беда.

Есть другой персонаж — Аркадий Бабченко. Тот, что уехал на Украину, инсценировал собственное убийство, а теперь обслуживает Порошенко. При этом Аркадий регулярно комментирует российские дела. Вроде травить россиян дустом, или пусть питаются собачатиной. Мерзости пишет Бабченко в адрес своих соотечественников. Наиболее запредельная — комментарий к чёрным событиям в кемеровской «Зимней вишне»: «Гори, гори ясно!». Это он о сгоревших детях.

Мразь? Подлец? Безусловно. Но ушлых ханыг и свихнувшихся идиотов хватает. Бабченко своё получит. Куда больше меня пугают люди, лайкающие подобные заявления и пишущие одобрительные комментарии. Они, наверное, если б могли, и хот-доги на кострах «Зимней вишни» делали. Больные люди. И ведь не ограничиваются лишь тем, что просто лайкают посты Бабченко. Нет, они перечисляют ему деньги, которые, со слов самого Аркадия, идут в том числе и на АТО. Люди, живущие в России, ходящие вместе с нами в магазины, офисы, настолько ненавидят страну и народ, что желают им самой мучительной смерти, хуже — готовы лично финансировать её. Как назвать таких персонажей? Полагаю, «предатели» будет правильным, но не полным словом.

Gov.ua Петр Порошенко и Аркадий Бабченко

Часть из них патологически больна, но часть другая угодила в смысловые ловушки. Сознание зашлаковалось и мутировало. У нас ведь под видом объективной информации повелось рассказывать и внушать дрянь, которая не только лжива, но и тлетворна. Она действует на мозги как «видеодром» (посмотрите одноимённый фильм Кроненберга) с его непрерывной трансляцией насилия и извращений. Один выдержит больше, другой — меньше, но влезший в болото без страховки и знаний всё равно захлебнётся. А после, как в фильме ужасов, восстанет уже упырём, зомби, жаждущим пожирать чужие мозги.

Все эти хейтеры, ненавистники, клеветники, собственно, и есть зомби, которые отвергают и оскверняют родное. Ведь существует большая разница между тем, чтобы ненавидеть власть или страну, народ. Такие же персонажи, как правило, не критикуют точечно, а сваливают всё на общие закономерности, на характерные черты русских людей, мол, они изначально порочные. Это и есть русофобия (сколько бы ни пытались, высмеяв, замылить данное слово) в непричёсанном виде.

При этом, да, разница между двумя видами ненависти большая, а вот грань тонкая — и переходят её очень быстро. От нормальной критики скатываются в оголтелый расизм и нацизм, который ничем не отличается, например, от того, что царствовал в Европе в конце первой половины XX века. Мы имеем дело не с поборниками чести, свободы, а с предателями, готовыми раздвинуть ноги перед кем угодно, лишь бы уничтожить ненавистную страну. Отсюда, к слову, и бесконечные сопли об «освободителях» (об этом я подробно писал в статье «Внутренний Гитлер»).

В историческом контексте данные предательства видны особенно хорошо. Бабушка рассказывала мне: когда нацисты в 1941 году вторглись в их брянское село, хватало тех, кто вышел встречать захватчиков с иконами, кланяясь в сатанинские ножки. Впрочем, это не помешало гитлеровцам уничтожить более 1000 населённых пунктов на Брянщине, зверски замучить и убить десятки тысяч людей. Освободители оказались палачами, садистами. И тем, кто сегодня вещает в духе «а могли бы сейчас пить баварское», хорошо бы побывать в брянской Хацуни, посмотреть архивные документы. В Хатыни же, напомню, местных жителей уничтожили в огне украинские предатели.

Так вот, если, не дай Бог, завтра — война, то за кого будут все эти бабченки разных мастей? И что они сотворят с теми, кого ненавидят?

Просачивание предательских ценностей не имеет ничего общего с объективностью. Разговоры вроде «сдача Ленинграда позволила бы сохранить жизни» — ложь, противоречащая директивам Гитлера. Утверждать подобное могут либо умственно отсталые (таких нацисты уничтожали), либо предатели. Да, к объективности истории, безусловно, необходимо стремиться — и особенно в контексте Великой Отечественной войны. Однако это не означает, что можно перевирать, оправдывая злодеев.

Генерал Власов и бойцы РОА

Но именно это сейчас и происходит ещё, в том числе — с власовщиной. Оправдание её начато давно, а сейчас, похоже, стремится к завершающей фазе. Звучат высказывания о том, что Власов был за русский народ, хотел блага для России. Сюда же идёт стандартная мантра о том, что большевики были таким же злом, как и нацисты. Мантру эту вырабатывали соответствующие западные институты и деятели (Добрянски и Нольте, например), приравняв преступления коммунистов к преступлениям русских. Теперь же предательские бараны вслед за лживыми пастухами блеют ложь.

На Украине уже был подобный персонаж, «ратовавший за народ» и потому сотрудничавший с Гитлером. Степан Бандера. Постепенно его героизировали в украинском сознании. В результате из палача, убивавшего в том числе и своих, он превратился в едва ли не в ключевую национальную фигуру. Мы видим трагические результаты.

В жерле самой мрачной войны, как ни изгаляйся, не существовало иного выбора, кроме как принятия одной из сторон: либо ты за Советский Союз (и необязательно превозносить личность Сталина), либо за нацистскую Германию. Третьего не дано. Разговоры же о чаяниях за русский народ или кого-то ещё — плюс тем, кто и так провёл мощнейшую кампанию по отнятию у СССР великой победы, по дискредитации русских и замалчиванию наших жертв. Ни Власову, ни кому бы то ни было ещё не позволили бы решать судьбы своих соотечественников. Образ действия генерала-предателя, если уж говорить совсем просто, в лучшем случае подобен поступку вступающего в сговор с дьяволом ради борьбы со злом, но в итоге он принимает ещё большее зло и превращается в дьявольское отродье.

Пусть нас и уверяют, что это не так. Приводят доводы, но все они отсекаются на корню. Хотя предметно заговорили о книге про генерала Власова в серии «Жизнь замечательных людей». Замечательных? Вы уверены? Потом ведь ещё и блокбастер снимут; передач-то уже наклепали достаточно. Так — медленно, но верно (точный штамп) — в народное сознание интегрируют апологетику зла и предательское мышление, чтобы в конечном счёте — и это главное — наплодить зомби, презирающих родное и в ненависти своей готовых его уничтожить.

Это самая настоящая подготовка к войне, которая станет продолжением войны прошлого. Той, в которой и Гитлер, и Власов потерпели справедливое поражение. Теперь их последователи и апологеты хотя взять реванш. Самоубийственно глупо с нашей стороны позволить им дать хотя бы малейший шанс на это.