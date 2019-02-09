Увольнения чиновников за неубранный снег, субботники и воскресники для госслужащих, полное перекрытие улиц и массовая эвакуация автомобилей, прокурорские проверки, уголовные дела и многомиллионные штрафы за плохую уборку — всё это хроника войны Петербурга с зимой. На минувшей неделе в этой войне появились жертвы, среди пострадавших — молодые люди и старики, взрослые и дети. Власти официально признали, что город оказался не готов к зиме.

Дарья Драй ИА REGNUM Ночная уборка в центре Петербурга, 06.02.19

На снег не спишешь

Неделя началась с громкого увольнения главы администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Валерия Сапожникова волевым решением врио губернатора Александра Беглова. Официальной причиной отставки чиновника стало недовольство тем, как в районе убирался снег. Однако наблюдатели увидели в этом продолжение негласного противостояния Смольного и Заксобрания Петербурга, которое, впрочем, на словах всегда отрицают обе стороны.

В прошлое воскресенье, 3 февраля, Беглов неожиданно приехал во Фрунзенский район и остался крайне недоволен увиденным: неубранные улицы и тротуары, нерасчищенные подходы к магазинам, очереди в травмпунктах, куда идут (если могут идти) пострадавшие от гололеда и наледи.

«Особенно главу Петербурга возмутил тот факт, что в оперативном штабе в администрации района в воскресенье не было никого, кроме уборщицы и представителя прокуратуры, а над аркой на Тамбовской улице, где расположен Дом ветеранов, висела огромная трехметровая сосулька», — сообщала пресс-служба Смольного.

Однако, как свидетельствуют корреспонденты ИА REGNUM, ситуация во Фрунзенском районе абсолютно ничем не отличалась от того, что происходит этой зимой в других частях Петербурга. Не почищенные вовремя от снега и оттого покрывшиеся ледяной коркой дороги можно было наблюдать во всех районах города, за исключением, может быть, ряда проспектов центра.

Зато в центре сложилась самая тяжелая ситуация для пешеходов, которые пробирались по заваленным снежно-ледяной кашей узким тротуарам, на которые «не нашлось» ни техники, ни дворников.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная канала Грибоедова, 04.02.19

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Наблюдатели сразу обратили внимание, что под раздачу попал чиновник, близкий к главе Заксобрания Петербурга Вячеславу Макарову. Причем произошло это сразу после того, как Макаров был почти единогласно переизбран главой исполкома городских «единороссов», несмотря на усиленные разговоры об ослаблении его позиций или даже скором уходе со всех постов после прихода в город команды Беглова.

О категорическом несогласии спикера Заксобрания с отставкой Сапожникова прямо свидетельствует его комментарий по поводу решения Смольного, на которое повлиять он был не в силах.

«Считаю Сапожникова одним из самых сильных руководителей глав администраций в Петербурге. Это очень технически подготовленный человек <…> он один из самых трудолюбивых и достойнейших людей. Убежден, что ему найдется работа, уверен в этом, он всей своей жизнью это заслужил. Считаю его одним из самых выдающихся глав районов», — не скупился на похвалы Вячеслав Макаров в отношении только что уволенного главой города чиновника.

Последовавшее назначение главой Фрунзенского района советника губернатора Константина Серова — недавнего вице-губернатора при Полтавченко и давнего соперника Макарова в ЗакСе и «Единой России» — лишь упрочило ощущение того, что неубранный снег в данном случае был лишь удобным поводом для очередного хода в политической игре.

В связи с этим фактом любые новые отставки и назначения в районном звене петербургской власти и на муниципальном уровне, на которые имеет свое влияние глава городского парламента, будут и далее расцениваться с точки зрения соперничества городской исполнительной и законодательной власти — которого «как бы» и нет.

Смерть студента у родного вуза

Днем 5 февраля на Петроградской стороне от сорвавшейся с крыши глыбы льда погиб студент Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов, приехавший из Узбекистана и учившийся на провизора. Его сокурсник Бахрулло Умаров из Таджикистана получил травмы и был госпитализирован. По злой иронии судьбы, наледь упала на студентов со здания вуза, где они учились. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, что парни спокойно шли по тротуару, который отделен от здания газоном и забором. Шедшие за ними люди в последний момент успели заметить сход льда и притормозили, а вот студенты — не успели. Большой кусок наледи отскочил от балкона или забора прямо в них.

В том, что гибель человека рано или поздно должна была произойти при сложившихся в городе этой зимой условиях, сомнений практически не было. Об этом говорил и тяжелый опыт аномально снежных зим 2010−2011 годов. Снегопады завалили не только улицы, но и крыши Петербурга, и при несвоевременной и некачественной уборке снежные массы уплотнялись, подтаивали от тепла домов, постепенно обращались в лед, а дальше — вниз, на головы пешеходов и припаркованные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, еще 31 января на Коломяжском проспекте наледь с крыши высотного здания упала на голову 25-летней девушке, отправив ее в больницу в тяжелом состоянии. В тот же день на 12-й линии Васильевского острова кусок льда попал в 71-летнего старейшего оператора «Ленфильма» Сергея Левашова, причинив перелом основания черепа и повреждение мозга. В Невском районе от большой сосульки пострадала гражданка Вьетнама.

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Пожилой мужчина в Петербурге получил тяжелейшие травмы от упавшей сосульки

Гибель студента федерального вуза сразу оказалась в центре внимания СМИ, следственных органов и городской власти. В ней, как в капле воды, высветились причины злоключений, происходящих с Петербургом в этом зимнем сезоне.

Во-первых, власти города, требующие от дорожников и коммунальщиков максимально усилить уборку снега и льда на подведомственных городу территориях и зданиях, не могут добиться того же от владельцев федеральной собственности. На следующий день после трагедии со студентом городские инспекторы нашли нарушения на каждом втором нежилом здании федеральных структур, обследовав около 360 из них, но таких зданий в Северной столице — тысячи. И хотя почти по каждому случаю нарушения выписываются административные штрафы, горожанам от этого легче не становится.

Учредителем химико-фармацевтического университета является Минздрав России. После гибели студента врио губернатора Александр Беглов попросил министра здравоохранения Веронику Скворцову прислать в город комиссию, которая должна проинспектировать не только этот вуз, но и другие подведомственные министерству учреждения. «Я позвоню всем министрам, в ведении которых находятся здания в Петербурге», — пообещал Беглов.

Во-вторых, трагедия на Петроградской стороне вновь напомнила, что первопричиной почти всех российских бед является коррупция. По данным Следственного комитета, частная фирма, которая должна была чистить крышу вузовского здания от снега, была нанята без конкурса, за взятку проректору по административно-хозяйственной части в размере не менее 50 тыс. рублей. При этом необходимые работы частниками не проводились.

По факту гибели одного молодого человека и ранения другого расследуется уголовное дело по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Представители фирмы, получившей подряд за взятку, проходят по статье УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ну, а проректору вуза предъявят обвинения в получении взятки и халатности. Решением суда он помещен под домашний арест на время следствия.

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Тем временем в Смольном пообещали полностью оплатить ритуальные и транспортные расходы узбекской семье погибшего студента, а также лечение пострадавшего парня. В минувшую субботу вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина посетила в Мариинской больнице и его, и пострадавшего ветерана «Ленфильма».

"Сколько ещё должно произойти смертей, чтобы мы смогли ходить зимой без опасения не дойти до места? Когда мы научимся ценить человеческую жизнь? Берегите себя и своих близких. И без необходимости не выходите на улицу. В нашем городе сегодня это опасно», — заявил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

Омбудсмен уверен: все, кто пострадал, поскользнувшись на гололеде, от падений снега и льда, имеют право требовать материальной компенсации и привлечения виновных к ответственности.

Чрезвычайщина как ответ?

Столкнувшись с нарастающими как снежный ком проблемами уборки и вывоза накопившихся снежных масс, городские власти решили прибегнуть к ряду чрезвычайных мер. Одной из них стали акции по полному перекрытию на ночь ряда улиц в центре города, с перемещением или эвакуацией всего припаркованного автотранспорта и последующей зачисткой территории снегоуборочной техникой и дворниками. За первой такой спецоперацией, в ночь на 7 февраля, наблюдал корреспондент ИА REGNUM.

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Всего за сутки почти 300 мешавших уборке автомобилей были увезены на штрафстоянки из-под запрещающих знаков, а еще 400, стоявших в разрешенных местах, перемещены эвакуаторами на время зачистки в другие места.

ИА REGNUM Эвакуация автомобилей на Кирочной улице, 06.02.19

Утром следующего дня журналисты городских СМИ отмечали, что даже такие экстраординарные меры не привели к 100-процентному результату, дорожникам просто не хватило ночных часов, чтобы убрать скопившиеся снежные горы и «айсберги». Да и в самом комитете по благоустройству признавали, что на попавшие в зону тотальной уборки улицы всё равно придется вернуться, чтобы доделать дело.

В ночь на 8 февраля акции с перекрытием и зачисткой продолжились по другим адресам в центре. Как сообщили в Госавтоинспекции, в предстоящую ночь с 10 на 11 февраля очистка проезжей части и тротуаров от снега пройдет на Большой Морской и Малой Морской улицах, Почтамтской улице и улице Якубовича, в переулке Антоненко и на проспекте Римского-Корсакова. «Оставленные машины будут эвакуированы или перемещены на соседние участки», — предупредили в ГИБДД.

То, что главным препятствием для нормальной уборки дорог и тротуаров и в центре Петербурга, и в «спальных» районах являются частные автомобили, стоящие в пробках днем и вдоль проезжей части ночью — лишь часть правды. Да, город на Неве по числу машин на душу населения обогнал даже Москву. Но многие из автомобилистов могли бы убрать свои машины — если бы было куда.

В конце 2000-х — начале 2010-х годов в городе под жилую и коммерческую застройку были снесены десятки, если не сотни, тысяч гаражей. Этот процесс сопровождался скандалами и протестами, но власти и застройщики своего добились, и лишенные крыши автомобили оказались во дворах, где к ним за минувшие годы добавились новые. Программа по строительству городских паркингов провалилась, вместо них кое-где появились городские автостоянки, но их суммарная вместимость (около 2,5 тыс. мест) не может существенно повлиять на ситуацию.

«В городе нет площадок, куда автомобилисты могут поставить машины на время уборки, а снег с крыш зачастую сбрасывается на уже вычищенные тротуары», — признают в Смольном.

Быстрого решения тут быть не может — слишком долго чиновники не обращали внимание на вызовы массовой автомобилизации. Которые уже до крайности осложнили движение наземного пассажирского транспорта и сделали невозможной нормальную уборку города. Чрезвычайные меры с полным перекрытием движения и увозом машин — лишь признание этого факта. Повсеместно и постоянно их применять не получится.

Дарья Драй ИА REGNUM Ночная зачистка Таврической улицы, 06.02.19

«Либо мы уберем снег, либо снег уберет нас»

В субботу и воскресенье, 9 и 10 февраля, чиновники правительства Санкт-Петербурга, городских комитетов, управлений, а также подведомственных им многочисленных предприятий и учреждений с ломами и лопатами в руках вышли на улицы для уборки снежных и ледяных завалов.

О том, что госслужащих и бюджетников «приглашают» на субботник, стало известно еще в пятницу. Реакция на это в анонимных каналах мессенджера, весьма популярного у политического класса и журналистов, оказалась скандальной.

Каналы, резко критически настроенные по отношению к руководству городской власти, публиковали якобы полученные ими письма возмущенных чиновников среднего звена, такие, как это (подлинность письма ничем не подтверждена, — прим. ред.):

«Завтра всех сотрудников как минимум администрации города в принудительном порядке гонят на субботник разбирать снег. Информация поступила после окончания рабочего дня, раньше не было ни слова <…> Интересно, лопату бегловскую дадут? У людей горят планы, рушатся поездки, портится выходной».

«Сообщают, что сотрудников органов власти Питера обязывают завтра, в субботу, взять в руки лопаты и заняться уборкой снега. И люди воспринимают это как затыкание народом административно-хозяйственного бессилия», — отмечал анонимный автор канала, который 2 октября прошлого года первым анонсировал случившуюся на следующий день отставку Георгия Полтавченко.

«Это правила игры, ты или принимаешь их и работаешь, или не принимаешь — и уходишь. Имитируемые в каналах визги и писки «госслужащих» про «накрывшийся выходной» — это не глас народа, а нормальная такая технология, придумавший которую человек не слишком хорошо себе представляет, как на самом деле работают обитатели Смольного», — отвечали на это в другом анонимном канале, который в прессе связывают с пиар-структурами городской администрации.

Самую ёмкую характеристику дилеммы, стоящей перед городской властью, дал ее глава Александр Беглов.

«Либо мы уберем снег, либо снег уберет нас», — как сообщают СМИ, эту фразу он произнес, общаясь с главами районов по конференц-связи.

Как бы то ни было, сознательно или из-под палки, но 9 февраля чиновники и бюджетники массово вышли на субботник. Врио губернатора также работал с лопатой в руках в одном из дворов Петроградской стороны.

Gov.spb.ru Александр Беглов убирает двор на Петроградской стороне, 09.02.19

Справедливости ради следует сказать, что к «государевым людям», которых, по данным Смольного, было больше 35 тысяч, добавилось почти 10 тысяч городских и «частных» дворников и почти 1000 единиц спецтехники. «По итогам проведенной работы от снега и наледи очищены 233 улицы, 656 дворов», — рапортовали власти. В воскресенье акция госслужащих по бесплатной уборке снега в свой выходной день продолжилась, правда, в меньшем масштабе.

Жители города в соцсетях действительно отмечают, что на тех улицах, где работа в выходные была организована с умом, пройти и проехать стало легче. Но в некоторых местах, как заметили горожане, рвение профессиональных уборщиков и их добровольных помощников оказалось столь велико, что они попросту мешали друг другу, не говоря уж о пешеходах.

…Как ранее сообщали в Смольном, в Петербурге, по самым скромным прикидкам, не хватает более 1200 единиц техники, особенно малой, для уборки улиц и тротуаров, для обслуживания которой, при ее закупке, придется нанять 2,5 тыс. водителей. Еще более острый дефицит дворников, как для уборки улиц, так и дворов. Никакими субботниками и воскресниками эту нехватку, увы, не восполнить.

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Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на крыше дома в центре Петербурга

Случившаяся к выходным в Петербурге оттепель на первый план вывела уже не состояние дорог и тротуаров, а угрозу падения наледи с крыш, фасадов, балконов и водосточных труб. За субботу и воскресенье, судя по кричащим сообщениям в городских пабликах, льдом разбиты десятки автомобилей, стоявших вблизи зданий. Но самое страшное — вновь страдают люди.

ГСУ СКР по Санкт-Петербургу в воскресенье сообщило о начале доследственной проверки в связи с падением 9 февраля с крыши одного из домов по Загородному проспекту наледи на 9-летнюю школьницу. С травмами головы, в состоянии средней тяжести, девочка была доставлена в больницу.

По подсчетам интернет-издания «Фонтанка», за эти выходные, к 16:00 10 февраля, пострадали шесть человек, а общее количество пострадавших от падений сверху снега и льда достигло 12 человек. До конца зимы, к которой в Северной столице обычно относят и март, еще далеко.

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