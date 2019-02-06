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Пожилой мужчина в Петербурге получил тяжелейшие травмы от упавшей сосульки

Общество

В городе растет число пострадавших от падения льда на людей

Санкт-Петербург, 6 февраля 2019, 12:59 — REGNUM  Пожилой житель Санкт-Петербурга, бывший кинооператор «Ленфильма», оказался в больнице с тяжелыми травмами после падения на него сосульки с крыши дома №29 по 12-й линии Васильевского острова.

Как сообщает 6 февраля телеканал «Санкт-Петербург», у члена Союза кинематографистов Сергея Левашова — перелом основания черепа и повреждение головного мозга.

«Поначалу 71-летний мужчина, не узнавал даже близких. Сейчас его состояние стабильно тяжелое, возможно, потребуется операция», — отмечает источник.

Как ожидается, после проведения проверки по данному случаю будет возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Сына потерпевшего сказал журналистам, что там, где на отца упала сосулька, от наледи пострадал школьник.

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Напомним, 5 февраля наледь обрушилась на двух студентов Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии на Аптекарском проспекте, 6. Один молодой человек погиб, другой госпитализирован с травмами. Возбуждено уголовное дело.

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Сосульки-убийцы
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