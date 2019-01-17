То, что происходит в театральной жизни Новосибирска последние несколько лет, напоминает те самые качели, которые сначала раскачиваются из стороны в сторону, а потом сами по себе останавливаются из-за отсутствия внимания.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

Так было несколько лет назад с Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета, потом с Новосибирской филармонией и театром «Глобус», а совсем недавно с Домом Культуры имени Октябрьской революции.

До протеста один шаг

Какой скандальной в 2015 году казалась смена тогдашнего руководителя Оперного театра Бориса Мездрича на Владимира Кехмана. Сколько всего вылилось на поверхность и какое число недовольных горожан протестовали против Кехмана в НГАТОиБ и его нововведений. СМИ неоднократно печатали на условиях анонимности недовольные комментарии сотрудников театра. Сегодня театр продолжает работу в том формате, который ему задал именно Кехман.

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И хотя недовольные возгласы иногда просачиваются в публичную плоскость скандальность и пыл борцов за театр поутихли. Хотя Кехман из театра никуда не ушел, лишь сменил одну управляющую должность — гендиректора, на другую — художественного руководителя театра.

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Анна Рыжкова ИА REGNUM Новосибирский государственный академический театр оперы и балета

2016 год принёс новое скандальное разбирательство между руководителем одного из учреждений культуры и Минкультом региона. Осенью 2016 года стало известно, что министр культуры области Игорь Решетников намерен уволить генерального директора государственной филармонии Татьяну Людмилину. Основной причиной такого решения Решетников назвал недовольство многих работников учреждения и то, что Людмилина устроила из филармонии «отдельное государство».

Для Татьяны Людмилиной это увольнение стало внезапным, и она назвала его «обычным рейдерским захватом, к которому относительно готов бизнес, но никак не государственное учреждение культуры». Людмилина отметила, что данным решением министр просто сводит с ней счеты.

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Сегодня генеральным директором Новосибирской государственной филармонии является Мухамедин Бейбит, который с 2013 по 2016 год являлся директором Дирекции программ.

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20 ноября 2018 года министр культуры Решетников объявил директору новосибирского «Глобуса» Елене Алябьевой, что договор с ней будет расторгнут. И как писал на тот момент журнал «Театр», «после этого, по словам главного режиссера театра «Глобус» Алексея Крикливого, в театр «очень быстро пришли двое людей» — вице-спикер заксобрания, представитель «Справедливой России» Анатолий Кубанов и, собственно, претендент на пост директора — экс-депутат Виктор Старков», которые «задали директору вопрос: как долго она будет думать и когда напишет заявление?».

«Театр — это не структура для дилетантов и не место для почётной пенсии бывшего депутата. Это не место, где будет достаточно ходить по банкетам, премьерам и крутиться в кресле. В театре нужно разбираться, нужно быть абсолютным профессионалом, потому что на тебе огромный коллектив и, не побоюсь этого слова, репутация Новосибирской области как одного из культурных центров страны», — комментировал ситуацию Алексей Крикливый.

Геза Фараго. Театральная сцена

Позже, после активного сопротивления коллектива театра увольнению Алябьевой, министр культуры области опроверг информацию об этом и заявил, что не назначит Виктора Старкова директором «Глобуса».

Тем временем Кубанов, как пишет «НГС» не скрывает своего негативного отношения к руководителям новосибирских театров. Он говорит, что в театрах города царит кумовство и клановость, которые изнутри разрушают труппы.

«Если бы у власти в лице минкультуры была бы разумная кадровая политика, а не та трусливая политика, которую демонстрирует сейчас Решетников, не та безмозглая политика, которая потворствует процветанию этих семейных кланов, которые организовали семейный бизнес в наших с вами театрах и музеях, если бы была другая политика, то эти все артисты, там половина не подписалась… (не подписали письмо в поддержку Елены Алябьевой — прим. ИА REGNUM )», — раскритиковал минкульт Кубанов.

Сегодня Елена Алябьева остаётся директором театра «Глобус».

Тем временем внимание общественности переместилось на ДК им. Октябрьской революции — в середине января 2019 года стало известно, что министерство культуры региона увольняет директора ДК Надежду Лобанову «за выявленные нарушения в работе». Как выяснилось, летом 2018 года в учреждении прошла проверка, в ходе которой было выявлено нецелевое использование бюджетных средств. В частности, неправомерное начисление зарплаты и премий, оплаты необоснованно завышенной стоимости ремонтных работ по ряду договоров и другие нарушения «при отсутствии экономии средств». При проверке в декабре 2018 года также были выявлены нарушения в локальных актах, касающихся оплаты труда, штатного расписания и др.

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Коллектив учреждения, как описывалось на странице ДК в соцсети «ВКонтакте», от решения властей оказался «в шоке». Позже там же «ВКонтакте» появилось заявление, что «минкульт Новосибирской области в принудительном порядке оформил Алексея Крыжановского начальником культурно-аналитического отдела Дома Культуры им. Октябрьской революции при этом оформление произошло без соответствия квалификационным требованиям, Крыжановский не успел проработать и одного дня, как пришёл приказ о повышении его в должности исполняющего обязанности директора».

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A.Savin, Wikimedia Commons Дом культуры имени Октябрьской революции

Однако, сегодня оба поста с критикой министерства культуры региона и «небывалого карьерного роста» Крыжановского со страницы Дома Культуры имени Октябрьской революции во «ВКонтакте» убраны. Но появились ссылки на интервью нового и.о. директора различным СМИ. На официальном сайте учреждения директором по-прежнему числится Надежда Лобанова.

Встаёт вопрос, кто же тогда может и должен возглавлять новосибирские театры, да так, чтобы и с региональным минкультом общий язык найти, и с коллективом, да и зрителю угодить?

Год театра в отдельно взятом регионе

Напомним, что 2019 год объявлен в России Годом театра. 24 января в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» прошла презентация-открытие Театра-студии САС под руководством народного артиста России Сергея Соловьева.

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Но в Новосибирской области есть мнение, что театрам региона не нужны известные личности в качестве руководителей, «у них и так всё хорошо».

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Да и руководство театром «потянули бы не все».

Театральный режиссер Дмитрий Егоров сразу бы отмёл идею руководства театрами кинорежиссерами, если у них нет долгого и серьёзного опыта работы в театре. Кино и театр, отмечает он, — совершенно разные области искусства, совершенно разный процесс производства и совершенно иной тип зрительского восприятия.

«Самое главное в театральном руководстве — административном или художественном — компетентность и понимание театрального рынка. Руководителю важно понимать, каких режиссёров приглашать на постановку — один поставит это хорошо, другому лучше предлагать вот это, а вот это ему лучше не предлагать. Ну, разбираться, в общем. Часто бывает так, что когда к власти в театре приходят некомпетентные люди, театр вынужден страдать из-за их неграмотных художественных решений. И таких примеров много. Если про Новосибирск говорить, то, по-моему, здесь по сравнению с очень многими городами, всё в порядке с театральным руководством. Что в «Красном факеле», что в «Глобусе», что в «Старом доме». У руководства стоят достаточно компетентные люди, которые разбираются в этом рынке, которые приглашают к сотрудничеству талантливых и квалифицированных специалистов. Другое дело, что сейчас в Новосибирске к власти рвутся люди совершенно не компетентные, это страшно. Политик ваш здешний, Анатолий Кубанов, например, насколько я знаю, заканчивает сейчас театральный институт с целью стать руководителем крупного новосибирского театра. А знает ли он режиссёров, которых будет звать? Названия пьес, которые он хотел бы ставить? И вообще — зачем ему это? Он в культурном сообществе кто — какой-то видный деятель? Он проявил себя как-то блестяще до этого в режиссуре ли, в театральном менеджменте ли? Хотя, мне кажется, есть выход. Таких, как Кубанов можно и нужно направлять лет на пять куда-нибудь в малые города. Ну, например, в условном Бердске условному театру тяжело живется. Пусть выводит театр из кризиса. И если мы через пять лет в Бердске услышим про небывалый расцвет театрального искусства — тогда можно подумать о том, чтобы Кубанов смог руководить театром посерьёзнее. Значит, хорошо себя проявил, поработал на благо страны, поднял культурный уровень населения», — отметил Егоров.

Кузьма Петров-Водкин. Театр. Фарс. 1907

По словам театрального режиссёра, сегодня есть ротация специалистов, и надо очень хорошо понимать, какое место в условном рейтинге специалистов занимает тот или иной желающий занять ту или иную должность Бывает, отмечает Егоров, что у людей есть желание власти, а как они этой властью будут распоряжаться, они до конца ещё не знают.

«Получить режиссёрский диплом в Новосибирске или на заочном отделении «Щуки» в Москве не так сложно, в конце концов. Необходимо, чтобы во главе театра был практикующий человек, с серьёзным опытом работы. И вообще, выбор руководителя театра каждый раз зависит от конкретного театра и конкретного человека. Театр — он мужского рода, но его можно сравнить с женщиной, которая, обретая руководителя, как бы выходит замуж. Каждый театр — хрупкий, капризный организм, которому не каждый режиссер подойдёт. Для этого должно быть совпадение группы факторов, должен быть очень хороший тандем руководителей — директора и худрука, худрука и главного режиссера. Часто бывает, в Москве особенно это происходит, что театрами руководят актёры. И надо сказать, иногда это тоже продуктивный результат. Но актер должен быть лицом умным, интересным, уважаемым и, наверное, известным. Олег Табаков и МХАТ, Евгений Миронов и Театр Наций, и даже Сергей Безруков и Губернский театр — это удачные примеры актерского руководства. Но это всё люди, которые действительно умеют коммуницировать с какими-то высшими инстанциями. Каждый из них имеет какое-то количество доверенных людей, компетентных в области рынка, театра. А вообще руководство театром — это очень тонкий вопрос. «Лучше всё-таки делать то, что ты делать мастер» — как поётся в детской песенке», — считает Дмитрий Егоров.

Торжественная церемония открытия Года театра в Новосибирской области прошла ещё 13 декабря 2018 года. В регионе гордятся тем, что Новосибирск называется в числе театральных центров страны — новосибирские театры регулярно собирают награды, гастролируют по миру. Но скандальные разбирательства вокруг или внутри них несколько подрывают репутацию не только учреждений культуры, но и тех, кто отвечает за культурную жизнь региона.