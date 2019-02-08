Соединённые Штаты потратили годы на то, чтобы сорвать соглашение о строительстве российского газопровода в Европе. Франция, похоже, только что нашла способ убить это соглашение, и, возможно, заодно задушить своё вновь приобретённое сближение с Германией, пишет Кит Джонсон в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

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В Брюсселе в эту пятницу, 8 февраля, Совет Европейского союза будет голосовать в отношении документа, предусматривающего применение рыночных правил ЕС к энергетическим проектам, начатым с третьими странами. Например, сюда можно отнести магистральный газопровод «Северный поток — 2» из России. Удивительно, но об этом впервые сообщили в немецкой прессе. Франция теперь решила поддержать этот документ, что может разозлить Германию, которая действительно хотела построить газопровод в сотрудничестве с Россией, и потенциально обречь на провал энергетический проект стоимостью $11 млрд, который является приоритетным для президента России Владимира Путина.

«Если новые правила будут приняты, Россия не сможет играть в геополитические игры с трубопроводными проектами», — считает Алан Райли из Атлантического совета.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Российская компания «Газпром» и несколько западных компаний объявили о проекте «Северный поток — 2» в 2015 году. Россия хочет получить второй прямой путь к своему крупнейшему европейскому потребителю, который также позволил бы обойти Украину — ненадежного партнёра по транспортировке газа. Германии нравится этот проект, потому что он удвоит количество дешёвого российского газа, доставляемого прямо в крупнейшую экономику Европы, которая нуждается в большем количестве природного газа, поскольку ФРГ решила отказаться от использования угля и ядреной энергии.

Но многие страны Центральной и Восточной Европы, не говоря уже о Соединённых Штатах, возненавидели «Северный поток — 2» с самого первого дня, опасаясь, что он только удвоит энергетическую зависимость Европы от России на фоне растущей напряжённости между Москвой и Западом. Украина, в частности, рассматривает «Северный поток — 2» в качестве экзистенциальной угрозы, которая вышвырнула бы её из российского экспорта, потенциально оставив без поставок и лишив её миллиардов долларов, которые Украина получает за транзит.

«Польша рассматривает «Северный поток — 2» в качестве серьёзной угрозы миру и безопасности на европейском континенте с точки зрения углубления зависимости европейских стран от российских энергоносителей и перспектив эскалации российской враждебности в отношении Украины», — заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в конце января 2019 года.

Вашингтон был против «Северного потока — 2» ещё при администрации экс-президента США Барака Обамы. Эта оппозиция только усилилась после того, как нынешний президент США Дональд Трамп вступил в должность. Однако, несмотря на бурную негативную реакцию со стороны США и европейскую оппозицию, строительство трубопровода все ещё продолжается. Строительство газопровода, который предназначен для транспортировки природного газа из Сибири через Балтийское море в Германию, началось прошлым летом. Ожидается, что строительство будет завершено в конце 2019 года.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Вот почему очевидное желание Франции отказаться от поддержки Германии и ещё нескольких стран в борьбе против новых правил ЕС имеет важное значение. Однако стоит учитывать то, что Франция продолжает работать с Германией над пересмотром текста новых правил, так что нельзя исключать компромисса и того, что Франция изменит свою позицию в последнюю минуту. Новые правила будут применяться к той части трубопровода, которая проходит в Германии, а не ко всему проекту, но новых правил будет достаточно для того, чтобы над российским проектом повисло облако неопределённости, полагает старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Ефимова.

В рамках новых правил российскому энергетическому проекту придётся соответствовать рыночным правилам ЕС, а это означает, что операторы трубопроводов должны будут открыть свою инфраструктуру для других поставщиков, однако это не имеет никакого смысла для «Северного потока — 2», поскольку нет другого газа, который мог бы быть закачан в трубу, кроме того, что есть у «Газпрома» в Западной Сибири. Россия может попытаться освободиться от новых правил, но Брюссель всегда сможет оставить за собой окончательное решение или попытаться ограничить объём газа, который Россия может продать.

Новая редакция правил ЕС подверглась критике со стороны европейских государств. Многие считают, что новая редакция является излишне политизированной, поскольку новые правила, похоже, будут направлены исключительно против российского проекта, освободив от новых обязательств существующие трубопроводы в Европу из Северной Африки. «Есть явные признаки политизации порядка регулирования в ЕС», — считает Ефимова. Это может подорвать доверие инвесторов.

Одна из причин, почему многие считают, что «Северный поток — 2» является жизненно важным для ЕС, заключается в том, что собственное производство природного газа в Европе резко сокращается. ЕС просто нужно больше газа, а российский дешёвый газ совсем рядом.

«На мой взгляд, «Северный поток — 2» действительно необходим для поддержания европейской газовой безопасности (а не только Германии)… Пытаясь искусственно ограничить возможности импорта российского газа, Евросоюз стреляет себе в ногу», — уверена Ефимова.

Газ

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Всего несколько недель назад Франция и Германия укрепили, казалось бы, возобновившееся партнёрство, чтобы вместе играть ведущую роль в Европе, объявив о договоре, который предусматривает углубление двустороннего сотрудничества по ряду вопросов, включая внешнюю политику, оборону и торговлю. Решение Франции поддержать новые правила ЕС почти наверняка усилит напряжённость в отношениях с Германией.

Действительно, эта напряжённость, возможно, уже началась. Немецкие СМИ сообщили в четверг, 7 февраля, спустя всего несколько часов после того, как Франция выразила свою оппозицию по отношению к «Северному потоку — 2», что президент Франции Эммануэль Макрон отменил своё запланированное в этом месяце выступление на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой он должен был выступить с совместным заявлением с канцлером Германии Ангелой Меркель.