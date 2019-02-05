Project Syndicate: Суверенитету стран ЕС грозит новая опасность?

Александр Белов, , 08:39 — REGNUM

После подписания Лиссабонского договора, вступившего в силу в 2009 году, Европейский союз смог проводить более гибкую и эффективную политику, поскольку ЕС получил возможность решать определенные вопросы благодаря голосованию по принципу квалифицированного большинства вместо единогласного голосования, пишет Отмар Иссинг в статье для издания Project Syndicate.

Однако, как показывают недавние усилия по распределению беженцев в рамках ЕС, в некоторых случаях, особенно в тех случаях, когда затрагиваются фундаментальные вопросы в сфере национального суверенитета, некоторые государства — члены ЕС не готовы или не желают принимать коллективные решения. Тем не менее Европейская комиссия может столкнуться с еще одной проблемой, которая также может поставить на карту фундаментальные вопросы, затрагивающие суверенитет.

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В течение многих лет некоторые европейские государства отказывались в полной мере сотрудничать в борьбе с уклонением от уплаты налогов, а поскольку налоговая политика ЕС все еще требует единодушия, у каждой страны есть право вето. Поэтому вполне естественно, что в данной сфере ЕС также хотел бы ввести голосование по принципу квалифицированного большинства. В соответствии с новым предложением, поступившим от комиссара по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьера Московичи, если 55% государств-членов, представляющих по меньшей мере 65% населения ЕС, проголосовали бы за новую налоговую политику, она могла бы вступить в силу.

На первый взгляд, безусловно, ЕС должен исправить явные недостатки в сфере налогообложения. Тем не менее после того, как голосование по принципу квалифицированного большинства будет введено в качестве средства обуздания уклонения от уплаты налогов, оно также определит всю будущую налоговую политику ЕС.

Это не просто предположение. Заявленная цель Европейской комиссии состоит в том, чтобы использовать голосование по принципу квалифицированного большинства для продвижения всех инициатив в области налоговой политики, которые «необходимы для поддержания единого рынка, а также справедливого и конкурентного налогообложения». Такая расплывчатая формулировка открывает путь для любых возможных вмешательств.

В качестве еще одного оправдания своего предложения Московичи также указывает на потенциальную возможность получения дополнительных доходов за счет новых финансовых транзакций и цифровых налогов, которые рассматриваются в качестве возможных вариантов. Еще неизвестно, будут ли эти специальные налоги соответствовать ожиданиям их сторонников. Но даже если ожидания не оправдаются, предыдущий опыт показывает, что Европейская комиссия, продолжит использовать новые правила голосования для того, чтобы любыми доступными средствами получить все более высокие налоговые поступления «для Европы».

Предстоящий выход Великобритании из блока резко изменит расстановку сил в рамках голосования по принципу квалифицированного большинства по налоговым вопросам. Великобритания входит в число северных государств-членов, на долю которых приходится 39% населения ЕС. Эти страны выступают против протекционистских мер, повышения налогов и перевода средств в страны с крупной задолженностью. Для сравнения: средиземноморские страны, которые в целом выступают за повышение налогов, в настоящее время составляют 38% населения ЕС.

В рамках Лиссабонского договора условия голосования по принципу квалифицированного большинства были сбалансированы таким образом, чтобы дать «Северу» и «Югу» возможность заблокировать то или иное предложение при несогласии 35% населения ЕС. Единство стран «Севера» позволяло останавливать любые общеевропейские инициативы, противоречащие их интересам. Однако после Брексита расстановка сил изменится, доля «Севера» упадет до 30%, а доля «Юга» увеличится до 43%. Другими словами, северные европейские страны лишатся права вето. Хуже всего то, что после выборов в Европейский парламент, запланированных на май 2019 года, южные европейские страны могут дополнительно укрепить свои позиции в сфере налоговой политики, если предложение Московичи будет принято.

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Предложение Московичи может показаться безобидным, однако оно может подорвать фискальную компетенцию суверенных государств. В связи с предстоящей перебалансировкой сил в ЕС, которая станет очевидной для всех, не нужно быть пророком, чтобы предвидеть будущее увеличение налогов. Даже если национальные парламенты северных государств-членов единодушно выступят против повышения налогов, они не смогут его заблокировать. Рано или поздно, вероятная негативная реакция в северных европейских странах может быть направлена против самого ЕС.

В свете этих последствий предложение Московичи не только противоречит уже предпринятым усилиям по достижению «все более тесного союза», но также ставит под угрозу успешную интеграцию, которая имела место до настоящего момента. По-видимому, Европейская комиссия извлекла очень мало уроков из бурных дебатов вокруг Брексита. Последняя инициатива Европейской комиссии льет воду на мельницу евроскептиков.