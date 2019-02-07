«В течение ближайших 20−30 лет дефицит воды в Туркестане будет ощущаться еще острее. И поэтому, если сейчас не выработать механизмы, регулирующие взаимоотношения наших стран в вопросе водопользования, нас потенциально ждут конфликты», — заявил казахстанский политолог Замир Каражанов, комментируя ИА REGNUM идею правительства Киргизии поднять для соседних стран цены на использование воды.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вода

Эксперт отметил, что «вопросы повышения платы «за использование воды», как это звучит в формулировке киргизских депутатов, в одностороннем порядке решать нельзя».

"И дело тут не в деньгах. Вопросы водопользования нужно решать сообща. Потому что подобный подход к такой щепетильной и болезненной для всего региона теме может привести к росту непонимания и напряженности», — пояснил он.

По мнению политолога, «проблема с водой в Туркестане — сложная и многогранная».

"С этим ресурсом связано сразу несколько моментов. Первый — его нехватка. Если Киргизия и Таджикистан, находясь выше по течению основных рек региона, лучше обеспечены водой, то Казахстан и Узбекистан — не так в этом уверены».

По словам собеседника редакции, в течение 20−30 лет дефицит воды в Туркестане будет ощущаться еще острее. И поэтому, если сейчас не выработать механизмы, регулирующие взаимоотношения в вопросе водопользования, и не повысить эффективность использования имеющегося запаса, то страны региона потенциально ждут конфликты.

«Второй момент — использование ресурса. Страны Туркестана используют воду для разных целей. Киргизия и Таджикистан, в силу вышеописанных причин, обладают серьезным потенциалом в гидроэнергетической отрасли и делают упор на строительство ГЭС. Казахстан и Узбекистан используют воду для нужд сельского хозяйства», — уточнил он.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из-под крана

Замир Каражанов подчеркнул, что «понимает причины того, почему Киргизия обсуждает этот вопрос».

«Бишкек срочно ищет источники дополнительных поступлений денежных средств. Но вопрос водопользования гораздо более сложный и проблематичный, чем то, как пытаются его представить в Киргизии. Одноразовое повышение цены проблемы не решит», — добавил он.

Эксперт выразил уверенность в том, что вопрос водопользования нужно обсуждать на уровне правительств Казахстана и Киргизии. Или даже еще шире.

При этом он отметил, что «пока, к сожалению, не похоже, что Бишкек к этому стремится».

«Страна не принимает активного участия в обсуждении водной проблематики. Например, в прошлом году состоялась встреча президентов Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении в рамках саммита глав государств-участников Международного фонда спасения Арала. Это одна из площадок, на базе которых обсуждаются проблемы водопользования и экологии. Киргизия «заморозила» свое членство этой организации еще в 2016 году», — напомнил казахстанский политолог.

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