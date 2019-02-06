Вода в Туркестане: Киргизия хочет изменить правила игры

Евгения Ким, , 10:02 — REGNUM

«Очень важно, чтобы Бишкек отказался от тактики давления в вопросах водопользования. Вместо этого всем государствам Туркестана нужно честно обсудить все имеющиеся проблемы и каждую достигнутую договоренность фиксировать путем заключения соглашений», — эксперт Института мировой экономики и политики при фонде первого президента Казахстана Жумабек Сарабеков прокомментировал ИА REGNUM идею правительства Киргизии внести поправки в Водный кодекс, которые затрагивают интересы Казахстана.

: Как Вы относитесь к предложению киргизстанских депутатов о повышении размера платы за использование воды соседними странами?

— Киргизские парламентарии поднимают этот вопрос не в первый раз. Причем делают это в популистском ключе. Сторонам очень важно рассудительно и скрупулезно подходить к вопросу совместного водопользования, максимально избегая его политизации.

Отмечу, что, во-первых, Казахстан уже платит за использование воды больше, чем в полтора раза, по сравнению с прежней ценой. Раньше платили 75 млн тенге (13 млн рублей по текущему курсу), сейчас платим около 119 млн тенге (около 20,6 млн рублей). Это факт признает и Бишкек.

Во-вторых, нельзя рассматривать воду как товар. Вне зависимости от того, где берут начало реки, — они являются межгосударственными водами. Соответственно, вода является общим ресурсом (Киргизия находится выше по течению рек Чу и Нарын, которые являются основными источниками поливной воды для юго-востока Казахстана и Наманганской области Узбекистана — Прим. ИА REGNUM ).

Между Казахстаном и Киргизией есть двухстороннее соглашение, касающееся совместного использования водных ресурсов. И формально Астана платит не за воду, а компенсирует часть расходов на содержание и ремонт водохранилищ, которые находятся на территории Киргизии. Поэтому вопрос нужно рассматривать в таком контексте.

Очень важно, чтобы Бишкек отказался от тактики давления в вопросах водопользования. Вместо этого всем государствам Туркестана нужно честно обсудить все имеющиеся проблемы и каждую достигнутую договоренность фиксировать путем заключения соглашений.

: Каким именно образом?

— Казахстан уже предлагал создать водно-энергетический консорциум в регионе. В последний раз эту идею озвучивал президент Нурсултан Назарбаев на заседании Международного фонда по спасению Арала.

Читайте также: Назарбаев предложил создать в Туркестане водно-энергетический консорциум

Консорциум должен включать современную систему управления водой: ее эффективным распределением и мониторингом имеющихся ресурсов. Потому что, во-первых, воды становится меньше с каждым годом. Во-вторых, ее качество постепенно ухудшается.

Этот вопрос нужно решать как можно скорее. С учетом тенденций демографического роста в регионе, в ближайшим будущем нас ждет дефицит этого ресурса.

Стоит отметить, что государства Туркестана являются мировыми лидерами по нерациональному использованию водных ресурсов. Регион крайне расточительно обходится со своими богатствами.

: То есть Бишкек нарушает договоренности?

— Пока этот вопрос находится на уровне парламентских дебатов — сложно сказать, какую финальную форму примет эта идея.

В случае утверждения подобной инициативы — да, это будет являться нарушением двусторонних соглашений.

: Как в целом складывается ситуация с водопользованием в регионе?

— Споры вокруг вопроса водопользования в Туркестане не новы. Они возникли сразу после распада единой системы, которая существовала в СССР.

После обретения независимости страны верховья — Киргизия и Таджикистан стали рассматривать воду как продукт, который можно продавать. В свою очередь страны «низовья» — Казахстан, Узбекистан и Туркмения были закономерно против такого подхода.

Потому, что, согласно правилам международных конвенций, подобная постановка вопроса в деле совместного использования водных ресурсов региона неприемлема. Этот спор идет давно, и пока стороны далеки от его окончательного разрешения.

Однако, есть и позитивные сдвиги. Во-первых, сдвинулся с мертвой точки вопрос строительства ГЭС в Таджикистане. Важную роль в этом сыграло изменение позиции Узбекистана по отношению к Рогунской ГЭС. Хотя при первом президенте Узбекистана Исламе Каримове не исключалось решение вопроса даже военным путем.

Во-вторых, в прошлом году состоялась встреча глав государств региона, на которой лидеры Туркестана обсудили ситуацию вокруг Аральского моря. Встреча прошла в Туркмении и стала первым мероприятием такого уровня за последние десять лет.

Возобновление диалога по проблеме Арала тоже является знаковым событием для Туркестана. Все это происходит на фоне активизации коллегиального сотрудничества.

Противостояния по вопросам водопользования возникают из-за пересекающихся базовых интересов. Киргизия и Таджикистан заинтересованы в использовании водного потенциала своих стран для генерации электроэнергии. Казахстан и Узбекистан заинтересованы в потреблении воды для нужд сельского хозяйства.

Как решить этот вопрос с выгодой для всех — пока не ясно. Но решать его нужно. И чем быстрее, тем лучше.