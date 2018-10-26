Ярославлю поможет только федеральный бюджет — бывший губернатор

Ярославль, , 10:17 — REGNUM Бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын считает, что Ярославль не может справиться с бюджетным кризисом даже при помощи региональных властей. Об этом он заявил в своем видеоблоге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кредиты города достигли уровня собственных доходов, которых не хватает на исполнение полномочий.

Это очень сложная ситуация, из разряда невозможных. Новому и.о. мэра достался очень сложный в экономическом состоянии город», — говорит Анатолий Лисицын.

При этом уповать на помощь губернатора и областного бюджета не стоит, считает экс-губернатор. У области при бюджете в 65 млрд долг составляет около 40 млрд. То есть лишних денег нет. Федеральный бюджет уже помог областному бюджету, заместив половину коммерческих кредитов бюджетными, но этого мало.

«Сколько бы ни рассчитывали на бюджетные кредиты, все равно кредитная масса останется, она будет висеть. Замена кредитов банковскиха на бюджетные, дешевые, проблему не решает, а только дает остановку», — говорит Лисицын.

Вопрос нужно решать кардинально — через пересмотр межбюджетных отношений.

Сегодня все регионы закредитованы, закредитованность достигает 3 триллионов рублей. Разница между экономическим состоянием регионов отличается в десятки и даже сотни раз. Допустим, 2-триллионная Москва и регионы, где бюджет сегодня 10−11 млрд. Ярославль находится не в самом плохом положении, но нужно менять межбюджетные отношения», — говорит Анатолий Лисицын.

Также Лисицын считает ошибкой передачу части полномочий от местного самоуправления на уровень региона. По мнению экс-губернатора, это лишает руководство Ярославля инициативы и возможностей самостоятельно выправить ситуацию с бюджетом.

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