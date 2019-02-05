Один из столпов в сфере контроля над ядерным оружием канул в Лету 2 февраля, когда истек 60-дневный срок, который США предоставили России для улучшения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года. Россия не предприняла никаких действий. Однако то же самое сделал Европейский союз, подстрекаемый Германией. Европа сейчас вступает в потенциально опасный период и должна начать играть гораздо более активную роль в дебатах по ядерному оружию, пишет Зигмар Габриэль в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

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Договор о РСМД запрещает размещение ядерных ракет средней дальности в ЕС. Ликвидация договора о РСМД омрачает перспективы продления американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2021 году после его истечения. При отсутствии договорных рамок между США и Россией в сфере ядерного оружия международный договор о нераспространении ядерного оружия не выживет.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали Договор о РСМД в Белом доме, 1987 год

Режим нераспространения зависит от готовности двух ядерных сверхдержав установить обоюдный контроль над ядерными вооружениями и соответствующие проверки. Если США и Россия вместо этого начнут наращивать ядерное оружие, остальные государства могут последовать их примеру, поскольку они могут посчитать, что это позволит им стать неуязвимыми. Северная Корея и Иран — это лишь первые ласточки.

За продление договора о РСМД следовало хорошенько побороться, чтобы не допустить новой гонки ядерных вооружений в Европе. Данный договор позволил обеспечить безопасность континента от ядерной конфронтации. Никто не побеспокоился об организации экстренных саммитов на высочайшем уровне и не задействовал весь дипломатический инструментарий для спасения договора.

Сейчас не осталось практически никаких шансов на то, что договор о РСМД удастся спасти. И США, и Россия хотят освободить себя от всех ограничений в сфере ядерного оружия. Это необходимо не для того, чтобы противостоять друг другу. США и Россия считают, что Китай превратился в настоящего ядерного соперника. Поскольку Китай не участвовал в международных переговорах по разоружению в конце 1980-х годов, его действия в сфере ядерного оружия не ограничены каким-либо действующим договором о сокращении вооружений и разоружении. Сегодня 80% ядерного арсенала КНР составляют ракеты средней дальности, которые были запрещены в США и России в рамках договора о РСМД. Несмотря на обоюдные публичные обвинения в реальных или предполагаемых нарушениях договора, США и Россия преследуют одну единственную цель: вооружиться против Китая.

IceUnshattered Китайская баллистическая ракета средней дальности «Дунфэн-21» DF-21D

Таким образом, Германия и ЕС в целом имеют второстепенное значение для двух ядерных сверхдержав. С точки зрения США и России, новое наращивание ядерного оружия в ЕС приведет лишь к побочному ущербу. ЕС, похоже, придется отказаться от мечты об общей европейской внешней политике и политике безопасности. Если бы в НАТО начали серьезные дискуссии о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе, страны Восточной Европы, которые скептически относятся к готовности западноевропейских стран (особенно Франции и Германии) умереть за собственную свободу, почти наверняка последовали бы примеру США. Между тем Германия и другие страны Западной Европы, вероятно, столкнулись бы с массовыми политическими беспорядками.

Столкнувшись с возможностью подобного сценария, Европа сейчас должна попытаться выиграть время для переговоров, не раздражая президента США Дональда Трампа и не заставляя его выходить из альянса. Дебаты должны начаться в ЕС, который формально не является партнером в переговорах по проблеме ядерного оружия и в настоящее время стоит в стороне. Поскольку Трамп явно не желает информировать членов НАТО, не говоря уже о ЕС, о своих следующих шагах, Европа должна заявить о себе.

В качестве первого шага ЕС должен взять на себя большую ответственность за обеспечение военной безопасности стран Восточной Европы, увеличив численность европейских войск в данных странах. Всё это должны сопровождать с самого начала переговоры между Европой и Россией в сфере обычных и ядерных вооружений. Меры укрепления доверия, включая взаимные проверки военного потенциала, могут помочь восстановить доверительные отношения, которые являются необходимым условием для последующего сокращения вооружений и разоружения.

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Проверка российской системы крылатых ракет SSC-8, которая, как утверждают США, нарушает договор о РСМД, является, конечно, одним из главных приоритетов. Хотя США и Россия признавали возможность инспекций в соответствии с договором только до 2001 года, активизация работы специальной контрольной комиссии позволила бы продвинуться вперед.

Vitaly V. Kuzmin Самоходная пусковая установка «Искандер-М»

Недавно Россия сделала устное предложение о возможности проверки ее ядерного арсенала при условии, что США поступят так же. Маловероятно, что США согласятся, потому что администрация Трампа, похоже, больше сосредоточена на противодействии ядерному потенциалу Китая, чем на России и Европе. Именно здесь ЕС, и особенно Германия в рамках НАТО, должен занять четкую позицию по отношению к США. Даже условное согласие США на проверку со стороны России будет означать прогресс. Тем временем готовность России осуществлять контроль над ядерными вооружениями вместе с ЕС не в последнюю очередь будет зависеть от готовности Франции и Великобритании предоставить России возможность проинспектировать их собственные ядерные арсеналы. Однако ключевым предварительным условием возобновления переговоров с Россией в сфере вооружения, вероятно, станет прекращение конфликта на Украине. Успешное завершение переговоров по Восточной Украине расчистило бы путь для построения новой архитектуры европейской безопасности и позволило бы Европе играть более важную роль в сдерживании новой гонки ядерных вооружений.