Washington Times: «Трамп призван исполнить миссию Бога на Земле»

Максим Исаев, , 08:24 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп выполняет на Земле миссию Бога. По крайней мере, так считает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет Дана Милбанк в статье для издания The Washington Times.

На этой неделе, отвечая на вопрос телекомпании «Христианская вещательная сеть» (CBN) о том, является ли Трамп подходящим человеком, отвечающим требованиям настоящего момента, Сандерс заявила: «Я думаю, что Бог призывает всех нас исполнять разные роли в разное время, и я думаю, что он хотел, чтобы Дональд Трамп стал президентом, вот почему он оказался на этой должности».

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В словах Сандерс есть доля правды, потому что в последнее время Трамп ведет себя, как помазанник Божий. Он заявляет о своей абсолютной власти и свободе действий, не считаясь с волей американской общественности и мнением демократической палаты представителей конгресса, республиканского сената, его собственных спецслужб, правоохранительных органов и дипломатов.

Сторонники президента говорят, что утверждение Сандерс — это всего лишь повторение библейского назидания о том, что все временные лидеры назначены Богом. Но Сандерс, похоже, решила пойти дальше, предположив, что Бог, так же как и президент России Владимир Путин, сыграл активную роль в судьбе Трампа («вот почему он оказался на этой должности»). Из заявления пресс-секретаря консервативного крыла следует, что Бог против демократов. Это выходит за рамки выражения личной веры.

Все это противоречит американским религиозным представлениям о том, что их страна находится под предводительством Бога. Лучше всего эти представления запечатлел бывший президент США Джон Ф. Кеннеди в конце своего инаугурационного выступления: «Давайте пойдем вперед, направляя любимую страну, прося Его благословения и Его помощи, но зная, что здесь, на Земле, дело Божие поистине должно быть нашим делом». Теперь мы слышим из Белого дома, что дело Божие — это Трамп.

Если это так, то Его выбор трижды женатого, нечестивого, лживого магната может вызвать острые богословские вопросы. Почему вместо христианских консерваторов, которые могли бы баллотироваться на пост президента, Бог выбрал человека, который заплатил взятку порнозвезде и высмеял то, что вице-президент США Майк Пенс постоянно молится? Как выглядят на этом фоне слова Трампа о том, что «никто не читает Библию чаще, чем я»? Или его проповедь студентам Университета Либерти о «двух коринфянах»? Или его обещание «Счастливого Рождества во всех супермаркетах»?

Мы не можем сказать наверняка, что Бог не воззвал к Дональду, сыну Фреда, из горящего куста, и что Трамп не ответил Богу, что в Финляндии «они много времени тратят на сгребание листьев, их уборку и на другие подобные вещи, поэтому у них нет никаких проблем» с лесными пожарами. Также мы не можем отрицать наверняка, что Бог не говорил с Дональдом, также как с Иисусом Навином у стен Иерихона, пообещав ему, что стена рухнет, на что Трамп мог бы ответить: «Мексика за это заплатит».

Пути господни неисповедимы. Президент ведет себя так, как будто он не перед кем не отвечает в мире смертных.

Трамп не считается с мнением членов палаты представителей конгресса, заявляя, что он построит стену на границе с Мексикой независимо от того, хочет этого конгресс или нет: «Стена уже строится, я не рассчитываю на особую поддержку!» Он не обращает внимания на мнение сотрудников спецслужб, даже тех, которых он назначил лично. Трамп публично называет сотрудников спецслужб «крайне пассивными и наивными», советуя им «вернуться в школу». Трамп ни во что не ставит действия правоохранительных органов, назвав действия сотрудников ФБР, арестовавших его давнего советника Роджера Стоуна, «очень, очень разочаровывающими» и заслуживающими расследования.

Трамп не связан соображениями национальной безопасности. Издание Financial Times сообщило на этой неделе, что глава Белого дома снова тайно встречался с Путиным в ноябре 2018 года.

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Трамп лишь притворяется, что он представляет интересы граждан США. Его главный экономический советник Питер Наварро заявил на этой неделе, что политика Трампа идет на пользу «людям Трампа». Позднее Наварро попытался оправдаться. Глава Белого дома даже не считается с мнением других республиканцев, которые возражают против поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана. Только трое республиканцев встали на сторону Трампа.

На этой неделе Трамп высмеял законопроект о правах избирателей и финансировании избирательных кампаний, заявив, что этот законопроект предполагает «захват власти». Авторы законопроекта всего лишь хотели сделать день выборов национальным праздником, чтобы повысить уровень участия избирателей. В рамках демократии идею голосования нельзя называть захватом власти. Захват власти — это когда президент избегает демократического контроля, а его главный рупор заявляет, что Бог на его стороне.