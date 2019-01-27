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Парад памяти в честь подвига Ленинграда: фоторепортаж

Политика

Часть участников военного парада вышла на Дворцовую площадь в исторической форме 1940-х годов, с оружием времён Великой Отечественной войны

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Парад памяти в честь подвига Ленинграда: фоторепортаж
Дарья Драй © ИА REGNUM
Перед военным парадом в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Санкт-Петербург, 27 января 2019, 13:33 — REGNUM  В день 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся военный Парад Памяти. Он напомнил о подвиге жителей и защитников города в 1941—1944 годах, отстоявших Ленинград и разгромивших жестокого врага.

На первый в новейшей истории города зимний парад 27 января 2019 года вышли военнослужащие Западного военного округа, курсанты военных вузов Минобороны, представители других силовых структур, суворовцы и нахимовцы.

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Командирский автомобиль на Дворцовой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Командирский автомобиль на Дворцовой
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Командующий парадом объезжает парадный строй
Дарья Драй © ИА REGNUM
Командующий парадом объезжает парадный строй

На трибунах Дворцовой площади разместились ветераны и блокадники, ставшие главными гостями парада. Здесь же присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены городского правительства.

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Зрители во время военного парада
Зрители во время военного парада

Принимавший парад командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв объявил минуту молчания в память о погибших в годы блокады.

«Блокада Ленинграда — одна из самых трагичных и беспримерных по героизму страниц Великой Отечественной войны <…> В каждой семье есть свои герои, они живут в наших сердцах. Мы склоняем головы перед святой памятью всех, кто не вернулся с войны, умер от ран и болезней», — сказал Александр Журавлев, выступая перед войсками.

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Знамена и штандарты фронтов Великой Отечественной войны на военном параде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Знамена и штандарты фронтов Великой Отечественной войны на военном параде

После исполнения Гимна России знаменные группы внесли на площадь Государственный флаг Российской Федерации, Знамя Победы, Знамя Вооружённых Сил РФ и флаг Санкт-Петербурга. Предваряли торжественный марш военнослужащие со штандартами и боевыми знаменами фронтов и соединений, оборонявших город в годы Великой Отечественной войны.

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Участники парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники парада

Зрители парада смогли увидеть штандарты Ленинградского и Карельского фронтов, а также Прибалтийского, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов, 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов, боевые знамена 32-й зенитной артиллерийской Гатчинской Краснознаменной дивизии, 20-го гвардейского минометного Свирского полка, 14-го гвардейского Ленинградского Краснознаменного ордена Суворова истребительного полка имени А.А. Жданова и других боевых соединений.

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Военнослужащие на параде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на параде

Затем по Дворцовой площади прошли офицеры и солдаты батальона Почётного караула, входящего в состав дислоцированного в Москве отдельного комендантского Преображенского полка. Впервые принял участие в военном параде на Дворцовой площади парадный расчёт регионального управления военной полиции Западного военного округа.

Курсанты и сотрудники высших военных учебных заведений Минобороны России вышли на площадь в исторической форме 1940-х годов, с оружием времён Великой Отечественной войны.

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Военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны на военном параде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны на военном параде
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Военнослужащие в форме Ленинградской дивизии народного ополчения
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие в форме Ленинградской дивизии народного ополчения

Так, курсанты Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова были одеты в форму Ленинградской дивизии народного ополчения — шапка-ушанка, меховой полушубок и валенки.

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Военнослужащие в форме красноармейцев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие в форме красноармейцев

Еще одно подразделение маршировало в военной форме красноармейцев образца 1943 года: шапка-ушанка, шинель и сапоги.

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Военнослужащие в форме краснофлотцев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие в форме краснофлотцев

Курсанты Военного учебно-научного центра ВМФ России одели форму моряков образца 1943 года: шапка-ушанка, бушлат и ботинки. В руках у военнослужащих были пистолеты-пулемёты Шпагина (ППШ), пулемёты Дегтярёва и противотанковые винтовки.

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Парадный строй
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадный строй
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Военные маршируют по Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военные маршируют по Дворцовой площади

Помимо курсантов, солдат и офицеров, в парадном строю прошли более 400 воспитанников санкт-петербургских Суворовского и Нахимовского военных училищ, кадетского военного корпуса, Кронштадтского морского кадетского военного корпуса и отряда «Юнармии».

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Танк Т-34-85 на военном параде в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танк Т-34-85 на военном параде в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда
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Танк Т-34 на военном параде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танк Т-34 на военном параде

Затем пришел черед военной техники. Первым перед Зимним дворцом появился танк Т-34−85, признанный лучшим танком Второй Мировой войны, за ним проследовали образцы боевой и автомобильной техники 1940-х годов.

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Мотоцикл времен Великой Отечественной войны на военном параде в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мотоцикл времен Великой Отечественной войны на военном параде в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда

Наконец, на площадь вышли новейшие боевые машины Российской армии. Среди них БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, танки Т-72-Б3 бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня «Торнадо», комплексы противоракетной и противовоздушной обороны С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

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Военная автоинспекция на военном параде в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная автоинспекция на военном параде в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда
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БТР-82А на военном параде в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
БТР-82А на военном параде в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда
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Колонна танков Т-72-Б3
Дарья Драй © ИА REGNUM
Колонна танков Т-72-Б3
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РСЗО «Торнадо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
РСЗО «Торнадо»
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Системы ПВО С-400 «Триумф»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Системы ПВО С-400 «Триумф»

В финале парада над Дворцовой площадью прошло звено авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» в составе шести истребителей МиГ-29.

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МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи»

Военный оркестр в сопровождении хора исполнил одну из любимейших песен ленинградцев — «Ладога».

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Военнослужащие на военном параде в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на военном параде в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда

»Всего в торжественном марше было задействовано свыше 2,5 тыс. военнослужащих, более 100 образцов военной, специальной и исторической техники», — отметили в пресс-службе ЗВО.

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regnum author Дарья Драй
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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