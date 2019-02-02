Состояние, в котором пребывает в эти дни Карачаево-Черкесская республика, передать словами вряд ли удастся. Известие об аресте «газового короля» Рауля Арашукова и его сына Рауфа — сенатора от республики — потрясло всех: от чиновников самых верхних эшелонов региональной власти до рядовых граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Тишина в чиновничьих кабинетах. Отказ от комментариев представителей власти и правоохранительных структур. Ни одного сообщения в местных СМИ о произошедших задержаниях известных и влиятельных лиц республики — отца и сына Арашуковых, при том, что многочисленные комментарии сейчас раздают все кому не лень — «специалисты» во всех уголках России, вплоть до удаленных от Карачаево-Черкесии на десятки тысяч километров. И лишь простой народ позволяет себе робко торжествовать, уповая на дагестанский разворот событий и в надежде, что на земле Карачаево-Черкесии установится справедливость.

Читайте также: Сенатору Арашукову предъявлено обвинение в участии в ОПС и убийствах

Задержан «газовый король» Рауль Арашуков — отец сенатора Рауфа Арашукова

Клан Арашуковых

То, что клан Арашуковых в регионе — один из самых влиятельных, знали все. Что этот род соперничал в свое время с другим черкесским родом — Деревых, представитель которого добровольно (?!) в 2016 году уступил место в Совфеде Рауфу Арашукову — тоже. Что в связи с громкими убийствами, совершенными в республике почти девять лет назад, упоминалось имя младшего Арашукова, тоже не секрет.

Council.gov.ru Рауф Арашуков

Десятилетия прошли, прежде чем «вдруг» этими событиями заинтересовались правоохранители. То, что ужасало поначалу, стало привычным и не вызывало надежды на какие-то изменения. Что же тогда ввело в такое оцепенение Карачаево-Черкесию? Издалека покажется, возможно, странным, но уклад вещей в республике, складывавшийся годами и даже десятилетиями, именно такой — средневеково-клановый и безнадежный для большинства. Так было и так будет — думал каждый.

Кланы, схемы, хищения, убийства. И вот первый итог — аресты. Неожиданный конец такой благополучной, казалось бы, империи Арашуковых. Бесславная судьба другого влиятельного клана — Деревых, двое представителей которого в настоящее время находятся под следствием — бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев был арестован в 2018 году по обвинению в хищении более 119 млн рублей путем незаконного возмещения НДС.

О Рауле Арашукове в Карачаево-Черкесии говорят не иначе как «газовый король». О нем известно, что он пришел в «Газпром» благодаря связям со своим земляком Назиром Хапсироковым, работавшим в свое время советником Александра Волошина — главы администрации президента РФ. Старший Арашуков работал на руководящих должностях в «Ставропольрегионгазе», главой «Ставрополькрайгаза», генеральным директором «Газпром Межрегионгаз Ставрополь», председателем и членом совета директоров в «Межрегионгазе» других субъектов СКФО — Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. В настоящее время он советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз», депутат Народного собрания КЧР пятого созыва.

Благодаря связям отца у сенатора Рауфа Арашукова складывалась головокружительная карьера, за которой, зная ее причины, без удивления следили два субъекта — Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. Уже в 18 лет младший Арашуков стал депутатом гордумы Ставрополя. Едва окончив институт, в 23 года он был назначен министром социального развития Карачаево-Черкесии. Потом стал советником главы республики, главой своего родного Хабезского района и, наконец, в 30 лет занял место сенатора от Карачаево-Черкесии в Совете Федерации.

Что значит декриминализация республики

В сообщении СКР о задержании Арашуковых говорится, что эти мероприятия проводятся в рамках «работы по декриминализации Карачаево-Черкесской Республики Следственным комитетом совместно с ФСБ России». Именно эта фраза и взбудоражила республику, пугая одних, сидящих в чиновничьих кабинетах, и вызывая надежду на улучшение ситуации — у других. Поговаривают о том, что дело Арашуковых потянет за собой цепочку новых уголовных дел. Прогнозируют в том числе и предъявление претензий к нынешнему главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову, который несомненно пересекался в своей деятельности с Раулем и Рауфом Арашуковыми — фигурантами уголовных дел о хищении 30 млрд рублей из «Газпрома» и о резонансных убийствах политиков.

Остановить криминал

Темрезову (а кому же другому!), наверное, зададут (если уже не задали!) вопрос, почему представителем от исполнительной власти республики в Совет Федерации (вместо подавшего добровольно в отставку Вячеслава Дерева, который, очевидно, почуял недоброе в связи с претензиями правоохранителей по налоговым вопросам) в 2016 году был выдвинут Рауф Арашуков, имя которого всплывало в связи с двумя убийствами, совершенными еще в 2010 году. Несомненно, Темрезову придется отвечать на все эти законные вопросы.

В республике ждут масштабных проверок из центра. Обстоятельства последних дней, несомненно, оказывают влияние на снижение рейтинга главы республики, ослабляют его влияние на ориентированные на него бизнес-структуры. Не лучшим образом на политическую карьеру Темрезова может повлиять то обстоятельство, что фамилия Арашукова-младшего за последние почти девять лет не раз всплывала в связи с убийствами двух известных в республике людей — советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова и заместителя руководителя местного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова. И, несмотря на то, что организаторами этих нерасследованных убийств свидетели называли Рауфа Арашукова, Темрезов выдвинул его представителем от Карачаево-Черкесии в Совет Федерации.

Читайте также: Зятя сенатора от Карачаево-Черкесии назвали заказчиком убийства

Громкие убийства девятилетней давности

Оба убийства были совершены с разницей в два месяца в 2010 году. Родные Аслана Жукова считают, что он был убит за то, что не захотел участвовать в провокации, которую ему предлагал Рауф Арашуков. В планах будущего сенатора было организовать массовый протест молодежи против нарушения якобы национального паритета при назначении на должность в высшие органы власти КЧР. Арашуков планировал выступить их усмирителем и на этой волне занять место премьер-министра КЧР. Отказавшись от исполнения планов будущего сенатора, Аслан Жуков подписал себе приговор. Его застрелили в марте 2010 года.

Другая жертва борьбы за должность премьера — Фраль Шебзухов — тоже мешал Арашукову, как считают эксперты, его кандидатуру уже одобрили депутаты и согласовало полпредство президента в округе. Изначально его хотели лишь запугать. Преступники напали на Шебзухова с битами, но когда он, избитый, попытался бежать, его застрелили.

Geoffrey Fairchild Убийство

Читайте также: Подозреваемый в убийстве назвал заказчиком сенатора от Карачаево-Черкесии

Сенатор от Карачаево-Черкесии опроверг слухи об уголовном деле против него

Самые гуманные суды в мире?

Силовики задержали убийцу Аслана Жукова в 2010 году, а в 2012 в руки правоохранителей попались и убийцы Шебзухова. Первый — Расул Аджиев — признался в преступлении, но суд оправдал его. Прокуратура признала приговор необоснованным и незаконным, так как выводы суда не соответствовали обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного заседания, и в кассационном представлении требовала отменить его. Однако суд оставил приговор без изменения. В 2018 году Расул Аджиев пришел в правоохранительные органы с повинной. В своих показаниях он назвал Арашукова заказчиком убийства.

Пойманные в 2012 году убийцы Фраля Шебзухова также дали показания, что заказчиком был Рауф Арашуков, а организатором — его друг Рустам Копсергенов. По их словам, им заплатили 500 тыс. рублей за то, чтоб они припугнули советника председателя правительства. Суд и на этот раз вынес оправдательный приговор, с которым не согласилась прокуратура республики, обжаловав его в Верховный суд КЧР. Но приговор был оставлен без изменения.

Sledcom.ru Суд

Пока следствие велось внутри республики, родные не питали надежды, что убийства их родных когда-нибудь будут раскрыты. Арашукову, благодаря связям его влиятельного отца — топ-менеджера «Газпрома», удавалось уходить от ответственности, несмотря на то, что свидетели и подозреваемые прямо указывали на него как на заказчика. Говорят, будущий сенатор даже проходил тест на полиграфе, но и он не показал его причастности к преступлениям.

Лишь после того, как оба уголовных дела по решению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина были переданы на расследование в Москву, дошло до ареста Рауфа Арашукова и его отца. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин знал о готовящемся задержании сенатора от КЧР. При этом на вопросы, есть ли претензии к главе республики и не выразит ли президент недоверия Рашиду Темрезову в связи с этими событиями, Песков ответил отрицательно. Стоит добавить, что, как не раз говорил Путин, виновных определит суд, пока же идет следствие. И кто может стать следующими фигурантами громкого дела Арашуковых, станет известно в ближайшее время.