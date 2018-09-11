Подозреваемый в убийстве назвал заказчиком сенатора от Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 13:02 — REGNUM Над сенатором из Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым сгущаются тучи. Подозреваемый в убийстве лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова назвал Арашукова заказчиком, пишет РБК.

Из протоколов допроса арестованного по подозрению в убийстве Расула А., копии которого имеются у издания, за убийство общественного деятеля ему заплатили 1 млн рублей. Ранее показания на сенатора Арашукова дали еще два человека, которых следствие считает причастными к убийству советника главы республики Фраля Шебзухова.

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Напомним, в августе 2018 года Расул А. добровольно пришел и сдался правоохранителям, признавшись, что 2010 году он совершил убийство активиста черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова. В 2012 году Расул А. проходил по делу обвиняемым, однако суд вынес в отношении него оправдательный приговор, несмотря на признательные показания, и отпустил из зала суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года признательные показания в убийстве советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова стал давать Рустам К., задержанный по подозрению в убийстве. По его словам, бандиты напали на политика 12 мая 2010 года недалеко от его дома в городе Черкесске, избили и расстреляли. Сумма, которую заказчики заплатили киллерам за устранение Шебзухова, составила порядка 500 тыс. рублей.