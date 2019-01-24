Найден Пакт о внешнем управлении украинской экономикой: обзор

Андрей Стеценко, , 13:27 — REGNUM

Приватизация

16 января во время очередного заседания правительство Гройсмана утвердило перечень объектов т.н. «большой приватизации — 2019». Документ полностью повторяет список 2018 года за исключением четырех ТЭЦ (Северодонецкой, Днепровской, Херсонской и Криворожской). Как уже сообщалось ранее, в Киеве было решено отказаться от их продажи и передать в коммунальную собственность. Также в Кабмине вычеркнули из списка «Турбоатом» (Харьков, энергетическое машиностроение). И первое, и второе изменение демонстрируют, что никакой чёткой стратегии приватизации у властей нет — всё держится на каких-то сиюминутных планах и договорённостях. Достаточно сказать, что для всех ТЭЦ правительство ещё в прошлом году нашло советников по приватизации. Были проведены конкурсы, отобраны победители. Эти компании выполнили какую-то работу, получили за неё немалые бюджетные деньги. А теперь оказывается, что всё это — средства, выброшенные на ветер. Не исключено, кстати, что в правительстве изначально не собирались продавать ТЭЦ, а целью было оплатить услуги советников.

Для двух предприятий — «Центрэнерго» и «Президент-отель» — из вышеупомянутого списка уже назначены советники по приватизации, т. е. у них наиболее высокие шансы попасть на аукцион и быть купленными. Приватизация ещё пяти предприятий (Одесский припортовый завод, угольная компания «Краснолиманская», завод «Электротяжмаш», фармацевтическая компания «Индар», Объединенная горно-химическая компания) заблокирована решениями судов, до их отмены эти объекты, конечно, могут находиться в списке, но продать их будет нельзя.

Между тем в меморандуме о сотрудничестве с МВФ чётко указано: правительство обязуется продать компанию «Краснолиманская» и «Индар» до середины 2019 года. Т. е. теоретически провал приватизации этих объектов в совокупности с повышенным вниманием МВФ к большой приватизации (в начале года в Фонде дали понять, что считают её одним из т.н. «маяков») может привести к отсрочке предоставления Украине одного или даже обоих траншей, намеченных на этот год.

Суды — не единственный шлагбаум на пути большой приватизации. Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко напоминает — на пороге выборы:

«…До президентских и парламентских выборов большая приватизация не состоится. Существует много политических рисков, из-за которых инвесторы не захотят вкладывать деньги в предприятия. После выборов частично, может, и удастся осуществить продажу некоторых объектов. Соответственно госбюджет в текущем году не будет наполняться за счет приватизации, хотя он и ранее не наполнялся путем приватизации».

С одной стороны — замечание совершенно верное. С другой же — парламентские выборы — 2012 никак не помешали Украине получить от приватизации почти 850 млн долл. С третьей — всё это происходило в другой, стабильной Украине, а инвесторами были исключительно украинские олигархи, Которые прекрасно знают, что выборы — не помеха приватизации, а самое лучшее для неё время. Поэтому трудно навскидку сказать, действительно ли именно выборы помешают Украине продать остатки промышленности и облэнерго. Однако, учитывая провальную приватизацию 2015−2018 гг., можно с уверенностью говорить, что и не помогут.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в интервью «РБК-Украина» допустил возможность приватизации компании, однако уточнил, что условием для этого должна стать отмена моратория на продажу земли. Дело в том, что оптимизация структуры «Укрпочты» предусматривает, в частности, сокращение её филиальной сети в сельской местности. Компания заинтересована в том, чтобы не только закрыть эти отделения, но и продать. Однако пока такая возможность в принципе заблокирована.

Валюта

По состоянию на 24 января Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на Украине на уровне 28,7 грн (+0,46 грн с 16 января). Евро вырос примерно на столько же — до 31,49 грн (+0,68 грн), а вот рубль откатился лишь незначительно — 0,417 грн (-0,002 грн).

Курс «межбанка» 23 января остановился на уровне 27,78−27,83 грн (-0,29 грн). При этом стартовали торги с ещё более низких позиций, однако затем на рынок вышел НБУ и курсы рванули вверх. Да так, что межбанк фактически сравнялся с чёрным рынком: 27,77−27,84 грн (-0,25 грн).

Курс гривны по отношению к доллару на Украине продолжает вести себя довольно необычно для января. Год назад доллар практически безостановочно рос почти до конца месяца, достигая на пиках 28,87 грн/долл. Собственно, пик как раз и пришёлся на 23 января 2018 года. В этом году доллар стоит примерно на 1 грн дешевле. Однако с начала года курс то рос, то откатывался, — словом, какой-то единой тенденции не прослеживалось.

«Ключевым фактором влияния на курсовую динамику сегодняшних торгов стала высокая активность участников рынка в связи с завершением периода налоговых платежей и проведением торгов в понедельник на условиях tom из-за выходного дня в США. При этом предложение валюты превышало спрос, что мотивировало Нацбанк к выкупу излишков предложения для сглаживания ревальвационного тренда», — комментирует для UBR итоги прошлой недели директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег Куринной.

Отдельное «спасибо» стоит сказать и правительству, с подачи которого в конце 2018 — начале 2019 года выросли тарифы за ЖКУ. Т. е. те деньги, которые украинцы прежде клали в чулок, теперь они отдают за воду и отопление.

Судя по всему, среднегодовой курс доллара снова окажется значительно ниже, чем значится в прогнозах правительства (Кабмин заложил 29,4 грн/долл). А это, в свою очередь, снова приведёт к падению таможенных поступлений в бюджет — т. е. может повториться череда локальных дефицитов, когда Казначейство для выполнения текущих платежей было вынуждено оформлять краткосрочные дорогие займы. В итоге эта практика, напомним, привела к коллапсу и отсутствию денег на выплату пенсий в июле 2018 года.

Правительство приготовило украинцам в текущем году значительную либерализацию обращения валюты. И речь не только о купле-продаже валюты онлайн с конвертацией средств между двумя картами. Обналичивать валютные средства можно будет прямо на кассе супермаркета, объединяя в один процесс сразу несколько операций: снятие валюты с карты, её продажу, покупку товаров за гривны.

«Есть шансы, что этот сервис заработает до лета, так как ряд банков совместно с MasterCard уже тестируют эту систему. Если точнее, то все должно решиться в 90 дней», — сообщил изданию UBR директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Аналитик финансовых рынков Василий Невмержицкий уточнил, что лоббистом проекта стал банк «Восток» аффилированный с собственниками «Фоззи-групп» — компании, которой принадлежат сразу несколько украинских сетей супермаркетов.

Сам проект — наверняка прямое следствие практики трудовой миграции. Семьи многих мигрантов живут в сёлах и небольших городах, банкоматы и отделения нужных банков там есть не всегда.

Ещё одна любопытная новация — отдельные категории работников смогут официально получать зарплату в валюте: моряки, дипломаты и сотрудники диппредставительств иностранных государств.

МВФ

В Нацбанке озвучили распорядок поступления траншей МВФ в этом году. Во время пресс-конференции глава НБУ Яков Смолий заявил, что ведомство ожидает два транша по 1,3 млрд долл.: один — в мае, один — в сентябре. Как известно, первый транш в рамках новой программы сотрудничества Украины с МВФ был получен в декабре 2018 года (1,4 млрд долл.).

В т.ч. поэтому золотовалютные резервы по итогам 2018 года достигли 20,8 млрд долл., о чём в середине января отчитались в НБУ. Впрочем, напомним, что примерно ⅔ их объёма — кредитные средства. Это крайне важный момент, однако (почему-то) в НБУ не стали о нём упоминать

Не говоря уж о том, что Украина до сих пор не урегулировала вопрос возврата 3 млрд долл., полученных у РФ в конце 2013 года.

Кроме ряда важных «маяков» (см. предыдущий обзор экономики) в МВФ поставили перед Украиной в 2019 году четыре основные задачи: сохранение макроэкономической стабильности, привлечение инвестиций, укрепление государственных институтов, структурные реформы.

Начнём с конца — структурные реформы можно вычёркивать сразу. У Украины и в обычные годы с реформами не ладится, а в год двух выборов ожидать такого — вдвойне наивно. Укрепление госинститутов — тут легче: при желании сюда можно вписать даже «евромайдан». Инвестиции — серединка на половинку. Какие-то деньги в украинскую экономику вливаются всегда, вопрос лишь в количестве. Поэтому было бы правильнее правительство на какие-то цифры ориентировать. А то в конце года покажут гордые 1,5−2 млрд долл. со словами — «Ну вот же — инвестиции». Что же до стабильности, то с 2015 года этот пункт — полностью в ведении самого МВФ.

Кстати, выборы не только могут стать препятствием для большой приватизации, но и втянут МВФ в политические разборки. Тема сотрудничества с Фондом явно становится популярной у кандидатов в президенты.

Вообще желающих покритиковать МВФ на Украине не так уж и много. До последнего момента этим системно занимался разве что Вадим Рабинович. Недавно он создал предвыборный союз с Юрием Бойко, т. е. можно ожидать, что и Бойко время от времени будет выступать против сотрудничества с Фондом.

Однако теперь к числу критиков МВФ внезапно присоединилась ещё и Радикальная партия Украины (лидер Олег Ляшко). Народный депутат этой партии, глава комитета ВР по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк анализирует текущую ситуацию:

«Внимательно изучил отчёт МВФ по Украине. Все 111 страниц… Это фактически Пакт о внешнем управлении украинской экономикой. Чёткий план того, как не дать Украине упасть и не дать ей шанса подняться».

Депутат перечислил сразу несколько претензий к документу: сдерживание внутреннего спроса через низкие доходы (для снижения инфляции), что, в свою очередь, будет сдерживать рост ВВП и экспортных доходов; сохранение негативного сальдо торгового баланса; низкий уровень ПИИ (на уровне 1,7% от ВВП). Разумеется, что при таких вводных кредиты для Украины (кроме денег МВФ) будут оставаться очень дорогими, и выходить на рынки капитала Украина сможет только в крайних случаях.

Т.е. можно быть уверенными, что в ближайшее время все эти тезисы мы услышим от лидера этой партии Олега Ляшко в его предвыборных выступлениях.

Топливо

По состоянию на вечер 23 января за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 28,53 грн (-0,05 грн с 15 января, — 0,65 грн с начала года), за литр А-92 — 27,51 грн (-0,07 грн с 15 января, — 0,65 грн с начала года). Дизтопливо — 28,48 грн (-0,05 грн с 15 января, — 0,62 грн с начала года). Ещё один любопытный результат: дизтопливо почти сравнялось с А-95. Разница сугубо формальная — всего 0,05 грн.

Преподносит приятные сюрпризы и автогаз, он продолжает стремительно дешеветь — до 11,84 грн/л (-0,78 грн с 15 января, — 1,61 грн с начала года).

И.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов в эфире «Обоз TV» пообещал в этом году вплотную заняться топливной розницей. Вопросы к сетям АЗС продолжают возникать из-за уже известной схемы.

«На протяжении 2018 года мы отмечали риски, которые были связаны с ввозом на территорию Украины авиационного топлива. Наши расчеты показали, что не все топливо доходит до самолетов, некоторая его часть может использоваться нашими топливщиками, чтобы его подмешивать или перерабатывать в дизтопливо», — рассказал он.

Схема действительно старая, однако в последние годы используется всё активнее. По некоторым расчётам экспертов, «не доходит до самолётов» примерно треть всего авиатоплива, импортируемого Украиной.

7 JirkaF Бензин

Motor Media Review сообщает динамику топливного рынка Украины. Популярность бензина продолжает падать. Объем реализации бензинов сократился на 4,9% от 2017 года. Любопытно, что производство украинского бензина, наоборот, растёт (819 тыс. тонн, +1,5%). В итоге украинский бензин занял 43% на рынке. Одновременно импорт бензина просел на 9,5%.

«Процесс сокращения потребления бензина в Украине начался уже давно. Но наибольшей активности он достиг в последние четыре года. Пик пришелся на 2015-й, когда падение потребления бензина составило около 20%. Затем этот процесс замедлился, и в прошлом году сокращение потребления бензина составило около 5%. Уверен, что тенденция сохранится и в нынешнем году», — подтверждает директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в комментарии изданию «Факты».

Разное

Восемь лет «бега вдогонку» — таков, по прогнозу минфина Украины итог т.н. «евромайдана» 2013−2014 гг. В министерстве опубликовали прогноз среднемесячных зарплат на период до 2021 года. И, если не случится каких-либо неожиданных скачков гривны или политических потрясений, в 2021 г. зарплата достигнет 12,8 тыс. грн (450 долл.) в месяц. Т. е. вернётся на уровень конца 2013 года.

Зато ростом цен на товары можно хвастаться уже теперь. Глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко подсчитал, что стоимость продуктов из потребительской корзины за время президентства Порошенко выросла в среднем на 105% (разброс по разным товарам от 58% до 542%!). Подешевела при нынешнем президенте Украины только гречка, да и то ненамного. Таким образом, анализирует эксперт, подорожание социальных товаров сильно опережает инфляцию за эти годы (81%).

«У подавляющего большинства украинцев доходы росли меньшими темпами, чем рост стоимости базовых потребностей в продуктах», — делает вывод Дорошенко.

Издание «Экономическая правда» опубликовало материал, в котором объясняются причины сравнительно беспроблемного принятия госбюджета на 2019 год. В материале говорится, что бюджет был поддержан депутатами, входящими в олигархические депутатские группы, в обмен на ряд существенных налоговых уступок.

Так, были освобождены от уплаты ренты на добычу полезных ископаемых предприятия, занятые добычей ураносодержащей руды. Предприятиям, добывающим железную руду, ренту подняли только на 0,8% (до 8,8%). Бизнесменов из сферы АПК освободили от уплаты долевого участия в местные бюджеты при строительстве и расширении производственных мощностей (экономия — до 10% бюджета строительства). Также была отменена пошлина на пластиковые гранулы (сырьё для производства ПЭТ-тары), а «Укрспирт» получил монополию на производство спиртовых дистиллятов.

Как известно, МВФ требует от правительства поднимать стоимость ЖКУ и постепенно сокращать объём средств на субсидии, требует минимального дефицита бюджета. Однако всё это почему-то реализуется только за счёт рядовых граждан. Всё вышеперечисленное значительно сократило доходную часть бюджета (а значит, и увеличило дефицит). Однако МВФ никак не возражал против этих мер, хотя они напрямую касаются сфер, которыми Фонд обычно запрещает правительству распоряжаться без консультаций с ним.

Евгений Бамбизов в эфире «Обоз TV», ссылаясь на результаты проверок бизнеса, заявил, что более половины украинских предприятий платят зарплату в конвертах. Также, по его словам, проверки привели к тому, что количество официально трудоустроенных украинцев выросло на 82%. Однако он не уверен в том, что их зарплата полностью «белая».

Количество официально зарегистрированных безработных на Украине за декабрь выросло до 341,7 тыс. человек (+40,7 тыс. в сравнении с концом ноября), сообщает Госстат Украины. Скачок довольно существенный, учитывая их общее небольшое количество. При этом большая часть безработных зарегистрирована в сельской местности (+32,7 тыс.). Причина этого «скачка» на поверхности — очередной рост тарифов на коммунальные услуги, люди бросились официально подтверждать свою реальную (или фиктивную) безработицу для оформления субсидии.

Такой крупный прирост безработных именно в сельской местности (при том, что в сёлах проживает менее трети населения Украины) также имеет своё объяснение. Во-первых, объективно, там найти работу сложнее. Однако есть и другая причина. Госслужба занятости в последнее время значительно ужесточила нормы оформления статуса безработного — как раз затем, чтобы не облегчать украинцам оформление субсидий. В итоге в крупных городах безработному активно предлагают вакансии (подходящие или нет — дело десятое), и приходить на эти собеседования безработный обязан. В сёлах же ходить особо некуда, поэтому и доля положительных решений ощутимо выше.

Промышленное производство на Украине в 2018 году, согласно официальным данным, выросло на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году. По информации украинского Госстата, наибольший рост в 2018 году по сравнению с 2017 годом зафиксирован в химической промышленности — на 16,5%, производстве автотранспортных средств — на 9,5%, добыче каменного и бурого угля — на 4%, производстве мебели и другой продукции — на 3,6%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 3,3%. Наибольшее падение наблюдалось в производстве электрического оборудования (17,8%), текстильной промышленности (4,6%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (3,7%).

Украина в 2018 году увеличила внешнеторговый оборот продукции АПК на $1,7 млрд по сравнению с 2017 годом — до $24,3 млрд. $18,8 млрд приходится на экспорт украинской сельхозпродукции. Чиновники из правительства отмечают, что экспорт сельхозпродукции с Украины в 2018 году достиг рекордных показателей.