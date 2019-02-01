Президент США Дональд Трамп уже выводит войска из Сирии и, вероятно, также выведет американские войска из Афганистана, учитывая то, что Вашингтон и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достигли предварительного мирного соглашения. Несмотря на первоначальные утверждения Трампа о том, что США одержали победу в Сирии, сторонники Трампа и его критики разделяют точку зрения, согласно которой США не только не выигрывают в Сирии и Афганистане, но и никогда не смогут одержать победу в этих «вечных конфликтах», независимо от их продолжительности, пишет Макс Бут в статье для издания The Washington Post.

Американские солдаты

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«У нас практически нет шансов на военную победу над талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и мало шансов на то, что оставленная демократия сможет самостоятельно со всем справится», — считает эксперт Роберт Д. Каплан. В то же время ветераны-дипломаты Аарон Дэвид Миллер и Ричард Сокольский считают: «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не Германия или Япония, которые США и их союзники смогли сломить в ходе борьбы, уничтожив все их военные возможности, искоренив их фашистскую государственную идеологию. США создали новые условия для возникновения демократических государств. В Сирии подобная миссия невыполнима».

Приведенные выше точки зрения верны, однако нельзя сказать, что они являются исчерпывающими. Бывший посланник США в Афганистане и Пакистане Джеймс Доббинс и его коллеги из аналитического центра RAND ближе к истине: «О победе речь не идет, однако мы, безусловно, можем говорить о проигрыше. Быстрый вывод войск, каким бы рациональным он ни был, рассматривается именно как проигрыш. Результатом этого станет удар по авторитету США, ослабление политики сдерживания… а также рост террористической угрозы, исходящей из афганского региона, в результате чего может возникнуть необходимость возвращения в Афганистан при гораздо худших обстоятельствах». Эти слова справедливы и по отношению к Сирии.

Ни ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нельзя победить дистанционно. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряло почти все ранее подконтрольные территории, однако директор национальной разведки США Дэн Коутс недавно предупредил о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «по-прежнему имеет в своем распоряжении тысячи боевиков в Ираке и Сирии, а также имеет восемь филиалов… и тысячи сторонников по всему миру». У «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дела обстоят еще лучше: он контролирует почти 44% районов Афганистана и наносит тяжелые поражения афганским силам безопасности. Афганские военные считают, что против правительства воюют 77 тыс. боевиков, что существенно превышает официальные цифры, которые варьируются с 25 тыс. до 35 тыс. человек. Если Соединенные Штаты выйдут из Афганистана, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скорее всего, захватят большую часть страны. С другой стороны, вывод войск из Сирии, скорее всего, приведет к возрождению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

U.S. Marine Corps Афганец

Чтобы вести борьбу с террористами, США должны отказаться от мышления, присущего крупным военным конфликтам. Да, США не стоит ожидать еще одной капитуляции на палубе USS Missouri. США могли бы обнулить победу во Второй мировой войне, если бы Вашингтон отказался сохранить войска в Европе и Азии в течение последующих 73 лет. Чем дольше США сохраняют свое военное присутствие в том или ином уголке мира, тем больше шансов на то, что Вашингтону в конечном итоге удастся достигнуть намеченных целей. В прошлом после вывода войск США нередко сталкивались с дорогостоящими последствиями. Например, коммунисты пришли к власти в Камбодже, Лаосе и Южном Вьетнаме в 1975 году, а после вывода военного контингента из Ирака в 2011 году в стране появилось ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Издание The New York Times сообщило, что, по мнению представителей американского разведывательного сообщества, «полный вывод американских войск из Афганистана привел бы к нападению на США в течение двух лет».

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U.S. Marine Corps Флаг США

Сторонники вывода войск будут указывать на то, что открытое военное развертывание не является обоснованным. Это не правда. В настоящий момент американские войска несут незначительные потери, а общественность не выступает против их развертывания. С 2015 году США потеряли шесть человек в Сирии и 66 — в Афганистане. Получается в среднем 18 человек в год. Всё это трагично, однако в 2017 году США потеряли 80 военнослужащих в результате несчастных случаев по время военных учений. Получается, что военные учения стали в четыре раза опаснее реальных боевых действий. Также нельзя сказать, что сохранение войск в Афганистане и Сирии сильно ударит по оборонному бюджету. В настоящий момент Пентагон тратит на войну в Афганистане менее 10% оборонного бюджета. Если Трамп решит вывести войска, он должен быть готов взять на себя всю полноту ответственности. На Трампа не давит общественность, в отличие от бывшего президента США Ричарда Никсона, который был вынужден вывести войска из Вьетнама. На улицах США сейчас нет антивоенных протестов.

Обещания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что они будут себя хорошо вести, ничего не значат. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вообще не дает никаких обещаний. Если Трамп примет решение вернуть войска домой, он сделает ставку на проигрыш и обнулит все те жертвы, которые военные понесли с 2001 года.